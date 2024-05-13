Hem çok üzülmüş, hem çileden çıkmış: Karıma bunları nasıl söylerler!

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Ailenin son 10 yıldır en gözde üyesi olan Galler Prensesi Kate Middleton, geride kalan herkesi yine her zamanki gibi geride bıraktı.

Bunun nedeni de tahtın ilk sıradaki veliahtı Galler Prensi William'ın karısı Kate'in yaşadığı sağlık sorunlarıydı.



Ocak ayının ortalarında karın bölgesinden ciddi bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton, uzun süre göz önüne çıkmadı.

O sırada da Galler çifti hakkında hayal gücünün sınırlarını zorlayan iddialar ortaya atıldı. Bunlar arasında en çok öne çıkana göre Kate Middleton, kocası William tarafından, aile dostları Rose Hanbury ile zaten uzun süredir aldatılıyordu. Sonunda bu söylentiler iyice arşa çıkınca Kate dayanamamış ve boşanmak istemişti.



Bir başka söylentiye göre Kate, ciddi ruhsal sorunlar yaşıyordu ve bu yüzden tedavi altına alınmıştı.

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İddialar bir adım daha ileri taşındı Kate'in kocasından şiddet gördüğüne hatta artık hayatta olmadığına ama bunun gizlendiğine kadar uzandı.

O PAYLAŞIM ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Diğer yandan Kate'in İngiltere'de kutlanan Anneler Günü kapsamında üç çocuğu George, Charlotte ve Louis ile birlikte yer aldığı ve sosyal medyada paylaştığı pozun üzerinde aşırı rötuş olduğunun ortaya çıkmasıyla durum daha farklı ve içinden çıkılamaz bir boyuta ulaştı.



Nihayetinde Kate'in sağlık kayıtlarının bir hastane görevlisi tarafından çalınmaya çalışıldığı anlaşılınca Galler Prensesi de çıkıp başına gelenleri anlattı. Kanser tedavisi görüyordu söylediğine göre.



Ama yine ortalık durulmadı. Bazı kişiler Kate'in kansere yakalandığını açıkladığı videosunun yapay zeka ürünü olduğunu savundu.

Uzun sözün kısası Galler çifti, dedikoduların merkezindeki yerini korudu. Dünyanın dört bir yanındaki herkes Kate ve William ile ilgili hayal gücünün sınırlarını aşan iddialarını sürdürdü.

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Peki durum böyleyken kapalı kapılar ardında zor günler geçiren, ser verip dışarıya sır vermeyen Kate ile William ne yaptı?

Her ne kadar korunaklı bir hayatları olsa da elbette haklarında söylenenler onların da kulağına gitti. Yakınlarının artık usulca açıkladığına göre bütün bu dedikodular Galler çiftini tam yüreğinden vurdu.

Özellikle de William, hem çok üzüldü hem de çok sinirlendi.



İleri sürülenlere göre Prens William, karısı Kate hakkında çıkan bütün bu söylentiler yüzünden sanıldığından daha zor günler geçirdi.

People dergisine konuşan kraliyet yazarı Valentine Low'un anlattığına göre Prens William zihinsel olarak çok güçlü ve zaman zaman da inatçı biri.

Ama yine de karısı Kate'in merkezinde yer aldığı komplo teorileri gün geldi onu bile çileden çıkardı.

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Bütün bu süreçte onu gözlemleme şansı bulan bir eski çalışanının söylediğine göre Prens William hem çok üzüldü hem de çok öfkelendi.

Aynı kaynağın ileri sürdüğüne göre William, karısı Kate'in hastalığı nedeniyle ailesine her zaman olduğundan daha fazla yoğunlaşmak zorunda kaldı bu süreçte.

Üstelik uğraşmak zorunda kaldığı tek sorun bu değil. Bir yandan babası Kral Charles da kanserle mücadele ediyor. Üstelik kardeşi Prens Harry ve karısı Meghan'ın yol açtığı gerilim de bir yandan bitmiş değil.

Kısaca toparlamak gerekirse belki de genç yaşta annesi Diana'yı kaybettiği dönemden beri hayatının en zor günlerini geçiriyor Prens William.

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SONUNDA YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI

Olayın ilk dönemlerinde William, bir süre görevlerinden izin aldı. Sonra tekrar kamuoyu karşısına çıktığında eskisinden daha rahat bir görüntü sergiledi.

Bu durum da Kate cephesinde işlerin yolunda gittiği yorumlarına neden oldu.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte de karısı hakkındaki soruyara "Kate iyiye gidiyor. Teşekkürler" diye yanıt verdi. Tüm bunlar da Kate'in eskisi gibi görevlerine geri dönmesini bekleyen hayranlarının yüreğine su serpti.