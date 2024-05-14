ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z aile trajedisi hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu... Babam onu Ã§ok beklemiÅŸti... Tek erkek kardeÅŸim kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸta Ã¶ldÃ¼...Â  Kendimi Ã¶yle suÃ§lu hissediyorum ki

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Bu Ã¶yle derin bir duygu ki insanÄ± sarÄ±p sarmalar, kimi zaman nefes alamaz hale getirir. Ãœstelik Ã¶lÃ¼nceye kadar da bu duygudan kurtulmak mÃ¼mkÃ¼n olmaz.

Ä°ÅŸte tam da bÃ¶yle bir konuda bir Ã¼nlÃ¼den itiraf geldi. Tek erkek kardeÅŸini Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta kaybettiklerini anlatan bu Ã¼nlÃ¼, aslÄ±nda bu trajik durumda bir payÄ± olmasa da yine de kendisi hayatta kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in derin bir suÃ§luluk duygusu iÃ§inde olduÄŸunu itiraf etti.

TEK ERKEK KARDEÅžÄ° ÃœÃ‡ YAÅžINDA Ã–LDÃœÂ

Bu Ã¼nlÃ¼, sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶steriÅŸli hayat, milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan takip edilen, bir dÃ¶nemin top modeli Cindy Crawford.

BugÃ¼n 58 yaÅŸÄ±nda olan, iki Ã§ocuk annesi Crawford, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir podcast yayÄ±nÄ±nda tek erkek kardeÅŸleri Jeffrey'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle hala bÃ¼yÃ¼k bir suÃ§luluk hissettiÄŸini sÃ¶yledi.

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Rande Gerber ile mutlu bir evliliÄŸi olan Crawford, hayatÄ±nÄ±n belki de bugÃ¼ne kadar Ã§ok bilinmeyen, Ã¼zerinde fazla konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemini anlattÄ± sohbette.

Kelly Corrigan'Ä±n sunduÄŸu podcast yayÄ±nÄ±nda ailesinin en Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼ dÃ¶nemini hatÄ±rladÄ± Crawford.

Erkek kardeÅŸi Jeffrey'in henÃ¼z 3 yaÅŸÄ±ndayken lÃ¶semiye yakalanÄ±p hayata veda ettiÄŸini, o Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve kendisi yaÅŸamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in suÃ§lu hissettiÄŸini sÃ¶yledi. Ãœstelik sadece o deÄŸil, diÄŸer iki kÄ±z kardeÅŸi de aynÄ± suÃ§luluk duygusunu hissediyor anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.Â

Cindy Crawford'un iki tane kÄ±z kardeÅŸi var. Onlar hayatta kaldÄ± ama babasÄ±nÄ±n o Ã§ok istediÄŸi tek oÄŸlu hayata tutunamadÄ±.Â





BABASI BÄ°R OÄžLU OLMASINI Ã‡OK Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°Â

Crawford'un sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Jeffrey, babasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zlemle ve uzun sÃ¼re beklediÄŸi tek erkek evladÄ±ydÄ±.

Bu arada Crawford ailesinin Cindy dÄ±ÅŸÄ±nda Chris ve Danielle adÄ±nda iki kÄ±zÄ± daha olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

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Cindy Crawford bu konuyu ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Babam bir erkek evladÄ± olmasÄ±nÄ± Ã§ok istiyordu. Sonunda dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kardeÅŸimiz erkek oldu. SanÄ±rÄ±m o bÃ¼yÃ¼k bir hediyeydi."

1980'li ve 90'yÄ± yÄ±llara damgasÄ±nÄ± vuran Ã¼nlÃ¼ model, babasÄ±nÄ±n onca hevesle beklediÄŸi oÄŸlunun uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, henÃ¼z 3 yaÅŸÄ±ndayken lÃ¶semi yÃ¼zÃ¼nden Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Bu durumun sadece kendisinde deÄŸil, diÄŸer iki kÄ±z kardeÅŸinde de derin bir suÃ§luluk duygusuna yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi Ã¼nlÃ¼ model. "Ã–zellikle de babamÄ±zÄ±n bir erkek Ã§ocuk sahibi olmayÄ± ne kadar istediÄŸini bildiÄŸimiz iÃ§in bu durum. Sanki Ã¶len Ã¼Ã§Ã¼mÃ¼zden biri olmalÄ±ydÄ±."

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Crawford, hem kendisinin hem de kÄ±z kardeÅŸleri Chris ile Danielle'in ortak bir kabusundan da sÃ¶z etti programda.

"Bu Ã§ok tuhaf... YÄ±llardÄ±r kardeÅŸlerim ve ben hep aynÄ± kabuslarÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã–len Ã¼Ã§Ã¼mÃ¼zden biri olmalÄ±ydÄ±" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

Tek erkek kardeÅŸi Jeffrey Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde Cindy Crawford henÃ¼z 9 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Bu trajedinin ardÄ±ndan terapi gÃ¶rmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saklamadÄ± model.

Hatta son dÃ¶nemde dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan pandemi sÄ±rasÄ±nda da aynÄ± hislerle terapistin yolunu tuttu. O sÃ¼reÃ§te de neden kardeÅŸi Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, kendisi hayatta kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in neden bir suÃ§luluk duygusu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti Crawford.Â

'BU SÃ–ZLERÄ° DUYMAYA Ä°HTÄ°YACIM VARDI'

Top modelin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re erkek kardeÅŸi Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde annesi de henÃ¼z 26 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. O kadar genÃ§ biri iÃ§in evlat kaybÄ± gerÃ§ekten zor bir durum.

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Ama yine de Crawford annesinden ÅŸu sÃ¶zleri duymak istediÄŸini yÄ±llar sonra keÅŸfetti anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re: "Annemin bize 'Evet Jeff Ã¶ldÃ¼ ve hepimiz Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼z. Ama siz burada olduÄŸunuz iÃ§in Ã§ok mutluyuz' demesine ihtiyacÄ±m vardÄ±."

Belki de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evlat kaybÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±yla ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemez hale gelen annesinin davranÄ±ÅŸlarÄ± hem Cindy'de hem de diÄŸer iki kÄ±z kardeÅŸinde hayatta kaldÄ±klarÄ± iÃ§in peÅŸlerini bÄ±rakmayan bir suÃ§luluk duygusuna neden oldu.

'OKULDA KÄ°MSE BANA BÄ°R ÅžEY SÃ–YLEMEDÄ°... BÄ°R KÄ°ÅžÄ° HARÄ°Ã‡'

Crawford, o dÃ¶nemde insanlarÄ±n Ã¶lÃ¼m gerÃ§eÄŸine bugÃ¼nkÃ¼nden daha farklÄ± yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi: "HatÄ±rlÄ±yorum da kardeÅŸimin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra okula dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde bir tek kiÅŸi bile bana bir ÅŸey sÃ¶ylemedi. Sadece bir tek Ã§ocuk bana kardeÅŸimin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ duyduÄŸunu ve bunun doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu."

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Cindy Crawford'un bugÃ¼nkÃ¼ tecrÃ¼besiyle yorumuna gÃ¶re bu tek Ã§ocuk da aslÄ±nda Ã¶lÃ¼m karÅŸÄ±sÄ±nda ne sÃ¶yleyeceÄŸini bilemiyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o da daha Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼.

Crawford ailesinin dÃ¶rt Ã§ocuklu olduÄŸu gÃ¼nlerden geriye eski fotoÄŸraflar kaldÄ±.Â

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Cindy Crawford, 1980 ve 90'larda moda dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vurdu.Â





Ä°lk evliliÄŸini Richard Gere ile yapan Crawford, aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu Rande Gerber de buldu. Ã‡iftin iki Ã§ocuÄŸu ve uyumlu bir evliliÄŸi var.