DÃ¼ÄŸÃ¼nden 15 gÃ¼n sonra hamilelik haberi gelmiÅŸti... 30 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±... Ä°yi ki doÄŸdun, Ã§ocuÄŸumun annesi oldun

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Ä°ÅŸte bunlardan biri de niÅŸan, dÃ¼ÄŸÃ¼n ve bebek iÅŸini bir yÄ±la sÄ±ÄŸdÄ±ran Ã¼nlÃ¼ bir Ã§ift. GeÃ§en yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda yÄ±ldÄ±zlarÄ±n akÄ±n ettiÄŸi bir tÃ¶renle evlenen Ã§ift, ÅŸu sÄ±ralar da mutlu bir olayÄ± kutluyor.Â
BaÅŸÄ±ndan Ã¼Ã§ evlilik ve bir de ciddi iliÅŸki geÃ§en yedi Ã§ocuk babasÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± kendisinden 30 yaÅŸ genÃ§ eÅŸinin doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyor. Ãœstelik bunun iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n en romantik ve en Ã§ekici ÅŸehirlerinden birini seÃ§ti.
VENEDÄ°K'TE DOÄžUM GÃœNÃœ TATÄ°LÄ°
Evlenip Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen hala aÅŸklarÄ±nÄ±n ateÅŸini canlÄ± tutan Anthony ile Ferreira,Â Ã¶nceki gÃ¼n Venedik'in Ã¼nlÃ¼ kanallarÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir gezintide gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â
Bir grup arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n eÅŸlik ettiÄŸi Ã§ift, sÄ±k sÄ±k da aralarÄ±nda romantik anlar yaÅŸadÄ±. Marc Anthony, 10 MayÄ±s 1999 gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±.
Bir restoranda arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte yemek yiyen Marc Anthony ile Nadia Ferreira, sonra da hatÄ±ra fotoÄŸraflarÄ± Ã§ektirdi.
Marc Anthony, genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±.
YakÄ±nlarÄ±, mutlu Ã§iftin romantik anlarÄ±nÄ± cep telefonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.
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YARIM MÄ°LYONLUK NÄ°ÅžAN YÃœZÃœÄžÃœ
Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin niÅŸanlanmasÄ± da iliÅŸkilerinin baÅŸlamasÄ± gibi hÄ±zlÄ± oldu. Ã‡ift, iliÅŸkilerini ilk kez geÃ§en yÄ±l mart ayÄ±nda Instagram paylaÅŸÄ±mÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyurmuÅŸtu.
Sonra da Nadia Ferreira, yine sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda iri taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de fotoÄŸraflarÄ±na sayfasÄ±nda yer vermiÅŸti.
Marc Anthony'nin, kendisinden 29 yaÅŸ daha genÃ§ olan sevgilisi Ferreira'ya evlilik teklifi sÄ±rasÄ±nda hediye ettiÄŸi 10 karatlÄ±k pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n 500 bin dolar deÄŸerinde olduÄŸu belirtiliyor.Â
2023'ÃœN Ä°LK GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° DÃœÄžÃœNÃœ OLDU
Marc Anthony ile Paraguay GÃ¼zeli seÃ§ilen ve iki yÄ±l Ã¶nce Ã¼lkesini Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nda temsil eden Ferreira, ocak ayÄ±nda Miami'de gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi.
Ã‡iftin hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi tÃ¶rene gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼sÃ¼ de katÄ±ldÄ±. Bu tÃ¶ren, 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak tarih sayfalarÄ±nda yerini aldÄ±.
DÃœÄžÃœNDEN 15 GÃœN SONRA HAMÄ°LELÄ°K HABERÄ° GELMÄ°ÅžTÄ°
Hamilelik haberini Marc Anthony ve Nadia Ferreira, geÃ§tiÄŸimiz ÅŸubat ayÄ±ndaki Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde sosyal medyadan duyurmuÅŸtu.
Ortak paylaÅŸÄ±m yapan Ã§ift, Ferreira'nÄ±n giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ eÅŸliÄŸinde "En gÃ¼zel Sevgililer GÃ¼nÃ¼ Hediyesi" mesajÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±.Â
ParaguaylÄ± gÃ¼zellik kraliÃ§esi daha sonra da ana dili olan Ä°spanyolcayÄ± kullanarak "HayatÄ±mÄ±zdaki bu bÃ¼yÃ¼k nimet iÃ§in TanrÄ±'ya teÅŸekkÃ¼rler" cÃ¼mlesini de ekledi.
JENNIFER LOPEZ'Ä°N ESKÄ° KOCASI
GerÃ§ek adÄ± Marco Antonio MuÃ±iz Ruiz olan Marc Anthony ilk evliliÄŸini 2000 yÄ±lÄ±nda oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± Dayanara Torres ile yaptÄ±.
Bu evlilikten Christian ve Ryan adÄ±nda iki erkek Ã§ocuk sahibi olan Ã§ift, 2004 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±. Bu sayede Anthony, Jennifer Lopez ile evlenebildi.Lopez ile Anthony 2004 ile 2014 arasÄ±nda sÃ¼ren evlilikleri sÄ±rasÄ±nda Max ve Emme adÄ±nÄ± verdikleri biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuk sahibi oldu.
Anthony, Lopez'den boÅŸandÄ±ÄŸÄ± yÄ±l model Shannon De Lima ile evlendi. Fakat bu evlilik de sadece Ã¼Ã§ yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.
Bu arada Marc Anthony'nin 1990 ile 1994 arasÄ±nda Debbie Rosado ile birlikte olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n bu birliktelikten 1994 doÄŸumlu Arianna adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.