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DüÄŸünden 15 gün sonra hamilelik haberi gelmiÅŸti... 30 yaÅŸ genç karÄ±sÄ±nÄ± öpmeye doyamadÄ±... Ä°yi ki doÄŸdun, çocuÄŸumun annesi oldun

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Marc Anthony#Nadia Ferreira#Jennifer Lopez
DÃ¼ÄŸÃ¼nden 15 gÃ¼n sonra hamilelik haberi gelmiÅŸti... 30 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±... Ä°yi ki doÄŸdun, Ã§ocuÄŸumun annesi oldun
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 13, 2024 09:23

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda artÄ±k sÄ±radan olaylardan biri eÅŸler arasÄ±nda birkaÃ§ nesli kapsayan yaÅŸ farkÄ± olmasÄ±... Bu durum, Ã§iftlerin mutluluÄŸunu hiÃ§ etkilemiyor. Kimi evlenip kimi de sevgili olarak kalÄ±p hayatlarÄ±nÄ± gayet uyumlu bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.Â 

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Ä°ÅŸte bunlardan biri de niÅŸan, dÃ¼ÄŸÃ¼n ve bebek iÅŸini bir yÄ±la sÄ±ÄŸdÄ±ran Ã¼nlÃ¼ bir Ã§ift. GeÃ§en yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda yÄ±ldÄ±zlarÄ±n akÄ±n ettiÄŸi bir tÃ¶renle evlenen Ã§ift, ÅŸu sÄ±ralar da mutlu bir olayÄ± kutluyor.Â 

BaÅŸÄ±ndan Ã¼Ã§ evlilik ve bir de ciddi iliÅŸki geÃ§en yedi Ã§ocuk babasÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± kendisinden 30 yaÅŸ genÃ§ eÅŸinin doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyor. Ãœstelik bunun iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n en romantik ve en Ã§ekici ÅŸehirlerinden birini seÃ§ti.

DÃ¼ÄŸÃ¼nden 15 gÃ¼n sonra hamilelik haberi gelmiÅŸti... 30 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±... Ä°yi ki doÄŸdun, Ã§ocuÄŸumun annesi oldun


YÄ°NE BÄ°R GÃœZELLÄ°K KRALÄ°Ã‡ESÄ°YLE EVLENDÄ°
Ä°ki Ã§ocuÄŸundan bile daha genÃ§ eÅŸiyle aÅŸkÄ±n ve mutluluÄŸun keyfini Ã§Ä±karan bu Ã¼nlÃ¼ Marc Anthony.

Milyonlarca kiÅŸinin Jennifer Lopez'in eski eÅŸi olarak da bildiÄŸi 55 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda ParaguaylÄ± gÃ¼zellik kraliÃ§esi Nadia Ferreira ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ã‡ift yine geÃ§en yÄ±l iÃ§inde Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yla aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan bir erkek bebek sahibi olmuÅŸtu.

Marc Anthony ile Nadia Ferreira ÅŸu sÄ±ralar Ä°talya'nÄ±n en turistik ve romantik ÅŸehirlerinden biri olan Venedik'te bulunuyor. Bu gezi aslÄ±nda Marc Anthony'nin karÄ±sÄ±na 25'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hediyesi.Â 

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DÃ¼ÄŸÃ¼nden 15 gÃ¼n sonra hamilelik haberi gelmiÅŸti... 30 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±... Ä°yi ki doÄŸdun, Ã§ocuÄŸumun annesi oldun

VENEDÄ°K'TE DOÄžUM GÃœNÃœ TATÄ°LÄ°
Evlenip Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen hala aÅŸklarÄ±nÄ±n ateÅŸini canlÄ± tutan Anthony ile Ferreira,Â  Ã¶nceki gÃ¼n Venedik'in Ã¼nlÃ¼ kanallarÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir gezintide gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â 

Bir grup arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n eÅŸlik ettiÄŸi Ã§ift, sÄ±k sÄ±k da aralarÄ±nda romantik anlar yaÅŸadÄ±. Marc Anthony, 10 MayÄ±s 1999 gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±.

Bir restoranda arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte yemek yiyen Marc Anthony ile Nadia Ferreira, sonra da hatÄ±ra fotoÄŸraflarÄ± Ã§ektirdi.

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DÃ¼ÄŸÃ¼nden 15 gÃ¼n sonra hamilelik haberi gelmiÅŸti... 30 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±... Ä°yi ki doÄŸdun, Ã§ocuÄŸumun annesi oldun

Marc Anthony, genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±.

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DÃ¼ÄŸÃ¼nden 15 gÃ¼n sonra hamilelik haberi gelmiÅŸti... 30 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±... Ä°yi ki doÄŸdun, Ã§ocuÄŸumun annesi oldun

YakÄ±nlarÄ±, mutlu Ã§iftin romantik anlarÄ±nÄ± cep telefonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

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DÃ¼ÄŸÃ¼nden 15 gÃ¼n sonra hamilelik haberi gelmiÅŸti... 30 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±... Ä°yi ki doÄŸdun, Ã§ocuÄŸumun annesi oldun


KÄ°MSE BU Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE FAZLA ÅžANS VERMEMÄ°ÅžTÄ°
Marc Anthony ile Nadia Ferreira, aÅŸklarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana hiÃ§ gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmedi.

Genellikle gÃ¼zellik kraliÃ§eleriyle iliÅŸki yaÅŸamasÄ±yla bilinen Marc Anthony'nin kendisinden 30 yaÅŸ genÃ§ taÃ§lÄ± gÃ¼zel Nadia Ferreira ile iliÅŸkisine ilk baÅŸta kimse Ã§ok fazla ÅŸans vermemiÅŸti.

Ama Ã§ift herkesi yanÄ±lttÄ± ve kÄ±sa sÃ¼rede niÅŸanlanÄ±p evlendi Ã¼stÃ¼ne bir de evlat sahibi oldu.
Anthony ile Ferreira niÅŸanlandÄ±klarÄ± haberini Ã¶nceki yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda duyurdu. O zamana kadar da Ã§iftle ilgili bu konuda sÃ¶ylentiler Ã§oktan yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± bile.

Sonunda aÅŸÄ±klar, kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti ve niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. O anlarda Ferreira'nÄ±n parmaÄŸÄ±ndaki iri taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼k de dikkatli gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

Mutlu haberi doÄŸruladÄ±klarÄ± gece Ã§ift, yakÄ±n dostlarÄ±yla birlikte bir gece kulÃ¼bÃ¼nde kutlama yaptÄ±.Â 

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DÃ¼ÄŸÃ¼nden 15 gÃ¼n sonra hamilelik haberi gelmiÅŸti... 30 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±... Ä°yi ki doÄŸdun, Ã§ocuÄŸumun annesi oldun

YARIM MÄ°LYONLUK NÄ°ÅžAN YÃœZÃœÄžÃœ
Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin niÅŸanlanmasÄ± da iliÅŸkilerinin baÅŸlamasÄ± gibi hÄ±zlÄ± oldu. Ã‡ift, iliÅŸkilerini ilk kez geÃ§en yÄ±l mart ayÄ±nda Instagram paylaÅŸÄ±mÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyurmuÅŸtu.

Sonra da Nadia Ferreira, yine sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda iri taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de fotoÄŸraflarÄ±na sayfasÄ±nda yer vermiÅŸti.

Marc Anthony'nin, kendisinden 29 yaÅŸ daha genÃ§ olan sevgilisi Ferreira'ya evlilik teklifi sÄ±rasÄ±nda hediye ettiÄŸi 10 karatlÄ±k pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n 500 bin dolar deÄŸerinde olduÄŸu belirtiliyor.Â 

Gözden KaçmasÄ±nÃ–pÃ¼ÅŸme fotoÄŸraflarÄ± Ã§ileden Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±... ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, kÄ±zÄ±nÄ± dedesi yaÅŸÄ±ndaki aÅŸkÄ±nÄ±n elinden kurtardÄ±ÖpüÅŸme fotoÄŸraflarÄ± çileden çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±... Ünlü yÄ±ldÄ±z, kÄ±zÄ±nÄ± dedesi yaÅŸÄ±ndaki aÅŸkÄ±nÄ±n elinden kurtardÄ±! Haberi görüntüle

DÃ¼ÄŸÃ¼nden 15 gÃ¼n sonra hamilelik haberi gelmiÅŸti... 30 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±... Ä°yi ki doÄŸdun, Ã§ocuÄŸumun annesi oldun

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2023'ÃœN Ä°LK GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° DÃœÄžÃœNÃœ OLDU
Marc Anthony ile Paraguay GÃ¼zeli seÃ§ilen ve iki yÄ±l Ã¶nce Ã¼lkesini Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nda temsil eden Ferreira, ocak ayÄ±nda Miami'de gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi.

Ã‡iftin hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi tÃ¶rene gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼sÃ¼ de katÄ±ldÄ±. Bu tÃ¶ren, 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak tarih sayfalarÄ±nda yerini aldÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z borÃ§ bataÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kamadÄ±... Ã–nce arabalarÄ± gitti, ÅŸimdi evi... BeÅŸ Ã§ocuÄŸuyla sokakta kaldÄ±Ünlü yÄ±ldÄ±z borç bataÄŸÄ±ndan çÄ±kamadÄ±... Önce arabalarÄ± gitti, ÅŸimdi evi... BeÅŸ çocuÄŸuyla sokakta kaldÄ±! Haberi görüntüle

DÃ¼ÄŸÃ¼nden 15 gÃ¼n sonra hamilelik haberi gelmiÅŸti... 30 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±... Ä°yi ki doÄŸdun, Ã§ocuÄŸumun annesi oldun

DÃœÄžÃœNDEN 15 GÃœN SONRA HAMÄ°LELÄ°K HABERÄ° GELMÄ°ÅžTÄ°
Hamilelik haberini Marc Anthony ve Nadia Ferreira, geÃ§tiÄŸimiz ÅŸubat ayÄ±ndaki Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde sosyal medyadan duyurmuÅŸtu.

Ortak paylaÅŸÄ±m yapan Ã§ift, Ferreira'nÄ±n giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ eÅŸliÄŸinde "En gÃ¼zel Sevgililer GÃ¼nÃ¼ Hediyesi" mesajÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

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ParaguaylÄ± gÃ¼zellik kraliÃ§esi daha sonra da ana dili olan Ä°spanyolcayÄ± kullanarak "HayatÄ±mÄ±zdaki bu bÃ¼yÃ¼k nimet iÃ§in TanrÄ±'ya teÅŸekkÃ¼rler" cÃ¼mlesini de ekledi.

DÃ¼ÄŸÃ¼nden 15 gÃ¼n sonra hamilelik haberi gelmiÅŸti... 30 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±... Ä°yi ki doÄŸdun, Ã§ocuÄŸumun annesi oldun


ESKÄ° GÃœZELLÄ°K KRALÄ°Ã‡ESÄ°: Nadia Ferreira, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda Ä°srail'de dÃ¼zenlenen Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¼lkesi Paraguay'Ä± temsil etti. GenÃ§ kadÄ±n bu yarÄ±ÅŸmadan, Hindistan'Ä± temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardÄ±ndan ikincilik tacÄ±nÄ± kazanarak ayrÄ±ldÄ±.

DÃ¼ÄŸÃ¼nden 15 gÃ¼n sonra hamilelik haberi gelmiÅŸti... 30 yaÅŸ genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶pmeye doyamadÄ±... Ä°yi ki doÄŸdun, Ã§ocuÄŸumun annesi oldun


JENNIFER LOPEZ'Ä°N ESKÄ° KOCASI
GerÃ§ek adÄ± Marco Antonio MuÃ±iz Ruiz olan Marc Anthony ilk evliliÄŸini 2000 yÄ±lÄ±nda oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± Dayanara Torres ile yaptÄ±.

Bu evlilikten Christian ve Ryan adÄ±nda iki erkek Ã§ocuk sahibi olan Ã§ift, 2004 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±. Bu sayede Anthony, Jennifer Lopez ile evlenebildi.Lopez ile Anthony 2004 ile 2014 arasÄ±nda sÃ¼ren evlilikleri sÄ±rasÄ±nda Max ve Emme adÄ±nÄ± verdikleri biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuk sahibi oldu.

Anthony, Lopez'den boÅŸandÄ±ÄŸÄ± yÄ±l model Shannon De Lima ile evlendi. Fakat bu evlilik de sadece Ã¼Ã§ yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.

Bu arada Marc Anthony'nin 1990 ile 1994 arasÄ±nda Debbie Rosado ile birlikte olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n bu birliktelikten 1994 doÄŸumlu Arianna adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

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