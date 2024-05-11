Öpüşme fotoğrafları çileden çıkarmıştı... Ünlü yıldız, kızını dedesi yaşındaki aşkının elinden kurtardı!

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Ama işin bu "kendine uygun" kısmı kilit nokta.

Çünkü kimi zaman evlatlar pek de kendilerine uygun insanlara kalp kapılarını açmayabiliyor. Bazen tecrübesizlikten bazen de gönül ferman dinlemediğinden. Ya da sadece eğlence olsun diye bu türden ilişkilere adım atabiliyor.

İşte o zaman anne ve babaları bir endişe sarar. Üstelik bu durum ünlü ya da ünsüz olsun herkes için aynıdır.

KIZI, DEDESİ YAŞINDAKİ ADAMLA ÖPÜŞTÜ... ÖFKEDEN KÜPLERE BİNDİ

Böyle bir durumun son örneklerinden birini de milyonların yakından tanıdığı bir ünlü yaşamıştı.

Henüz 21 yaşında olan kızı 65'indeki bir restoran işletmecisine gönlünü kaptırdı. Belki bu iş fazla duyulmasa bu kadar sorun etmeyecekti bu yıldız.

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Ama olay magazin basınının manşetlerine yansıyınca iş çığırından çıktı. Hatta bu ünlü anne de kendini tutamayıp sosyal medya hesabından kızının ilişkisini onaylamadığını belli eden bir paylaşım yaptı.

İşte şimdi o ünlü anne çok derin bir nefes aldı. Çünkü gencecik kızı ile kızından büyük çocukları olan işletmecinin aşkı bir meltem gibi esti ve geçti.

SAMİMİ ANLARI MANŞETLERE ÇIKTI

Olayı takip edenlerin hemen anladığı gibi kızının, babasından sadece bir yaş küçük bir adamla gönül ilişkisi yaşaması yüzünden zor günler geçiren bu ünlü, tasarımcı ve TV yıldızı Kimora Lee Simons.

49 yaşındaki Simmons ile eski eşi Russell Simmons'ın 21 yaşındaki kızı Aoki Lee Simmons, geçtiğimiz nisan ayında ünlü restoran işletmecisi olan 65 yaşındaki Vittorio Assaf ile kısa bir ilişki yaşadı.

Aoki ile babası Russell'dan sadece bir yaş genç olan Assaf, birlikte ünlülerin gözde tatil beldesi St. Barts adasına gitti.



Tercih ettikleri yer "paparazzi ordusunun pusuya yattığı" bir bölge olunca da aşıkların samimiyeti objektiflere yansıdı. Sonra da tabii ki magazin basınının manşetlerine çıktı, sosyal medyaya yayıldı o görüntüler.

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HEM ANNESİ HEM BABASI ÇOK ÜZÜLDÜ

İşte bu durum da Kimora Lee Simmons ile eski eşi Aoki'nin babası girişimci, yazar ve yapımcı Russell Simmons'ı büyük bir endişeye sevk etti.

Anne Kimora sinirlerine zor hakim olarak, baba Russell da yumuşak kalplilikle kızlarına bu yanlış yoldan dönmesi için sosyal medyadan seslendi.

Sonunda eski eşler rahat bir nefes aldı. Çünkü model olma yolunda ilerleyen Aoki ile Vittorio Assaf'ın adı konmamış ilişkisi bitti!

Bu arada Aoki Lee Simmons'ın dünyanın en saygın üniversiteleri arasında yer alan Harvard'dan mezun olduğunu da hatırlatalım.

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Kendisi için gayet sarsıcı olan bu olayın ardından da Kimora Lee Simmons ilk kez sessizliğini bozdu.

TMZ adlı internet sitesine konuşan Simmons, kızının babası yaşındaki sevgilisiyle fotoğraflarını görünce "utandığını" itiraf etti.



Sonra da kızının Assaf ile artık görüşmediğini belirterek "Annesi onu geri aldı" dedi.

KIZININ BİR KURBAĞAYI ÖPERKEN GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kızının henüz çok genç olduğu için böyle bir şey yaptığını ekleyen Kimora Lee Simmons, ilginç bir benzetme de yaptı.



O çok bilinen "aradığın prensi buluncaya kadar birçok kurbağayı öpmek zorunda kalırsın" deyişine göndermede bulundu.

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Kızı artık eski hayatına döndüğü için çok mutlu olduğunu saklamayan anne "O genç ve çok tatlı bir kız. Sanırım öptüğümüz kurbağaların bir yerlerde yayınlanacağını düşünmüyoruz" dedi.

Bu arada Aoki ile Vittorio Assaf'ın, birlikte gittikleri tatilde son derece samimi bir şekilde öpüşürken görüntülendiklerini hatırlatalım.

Buna rağmen, hem Simmons ailesi hem de magazin basını aslında ikili arasında ciddi bir ilişki olmadığını ısrarla vurguladı.



Aoki'nin kendisinden tam 44 yaş büyük Vittoria Assaf ile fotoğraflarının yayınlanmasından hatta bunların sosyal medyaya sızmasından sonra babası Russell Simmons da sosyal medyadan kızına seslendi.



Aoki'nin istediği zaman kendisini arayabileceğini, ona kapısının her zaman açık olduğunu belirtti.

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Anne Kimora Lee Simmons ise kızının fotoğraflarının yayılmasının ardından yine sosyal medya üzerinden "Sabrımın son damlasını kullanıyorum" mesajıyla bu ilişkiyi onaylamadığını ilan etmişti.

Belki de Aoki'nin annesi Kimora'nın bu ilişkiye bu kadar karşı çıkmasının nedeni Russell Simmons ile evliliği sırasında aralarındaki yaş farkından kaynaklanan sorunlardı. Çünkü onlar da birbirleriyle yaşıt değil. Aralarında tam 17 yaş fark vardı. Kimora Lee Simmons ile Russell Simmons, 1998 yılında evlendi, 2009 yılında boşandı. Eski çiftin bu evliliklerinden Aoki dışında 24 yaşında Ming Lee adında başka bir kızı daha bulunuyor.Kimora Lee Simmons ise 2014 yılında Tim Leissner ile yeni bir evlilik yaptı.

Aoki Lee Simmons 'ın anne ve babasının bu kadar tepkisini çeken ilişki yaşadığı Vittorio Assaf; ünlü bir restoran işletmecisi.Dünya çapında bilinen bir restoranın kurucularından olan 65 yaşındaki İtalyan iş insanı Vittorio Assaf, 20 yıl boyunca İsveçli model Charlotte Bonstrom ile evliydi.Fakat bu evlilik 2021 yılında skandal bir biçimde sona erdi. Charlotte, ikiz kardeşinin eski kocasıyla kaçarak Assaf ile evliliğini noktaladı.

Aoki'nin annesi Kimora iş kadını, moda tasarımcısı ve TV yüzü olarak tanınıyor. Russell Simons ile evliliğinden Ming Lee ve Aoki adında iki kızı bulunuyor.Eski sevgilisi Djimon Hounsou'dan Kenzo adında bir oğlu, şu an evli olduğu Kim Leissner'dan da Wolfe adında başka bir oğlu daha var.Simmons'ın bir de evlat edindiği Gary adında bir erkek çocuğu daha var. Eski eşi Russell Simmons ise tanınmış bir girişimci ve müzik yapımcısı.

AOKİ, ASSAF'IN OĞLUYLA AYNI YAŞTAYDI: Eski çiftin küçük kızı Aoki'nin aşk yaşadığı Vittorio Assaf ise skandal bir boşanma yaşadığı eski eşi Charlotte Bonstrom ile evliliğinden Vittorio ve Valentina adında iki çocuk sahibi. İşin ilginç yanı Assaf'ın oğlu Vittorio'nın da Karayipler tatilinde birlikte görüntülendiği Aoki gibi 21 yaşında olması.