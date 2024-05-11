Ünlü oyuncunun emeklilik planı suya düştü... Dizi biter de çalışamazsam evim elimden gider 

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Bu durum sinema, TV ve müzik dünyasının ünlüleri için de geçerli üstelik. Her ne kadar bazıları ilerleyen yaşlarında elini eteğini piyasadan çekse de bazıları sonuna kadar çalışmak ister.

Dışarıdan bakıldığında büyük servetlere sahip görünen bu ünlülerin de hayat standartlarını bozmadan yaşamaları için bir güvence gerek çünkü.

Tam da böyle hayatının yarım asrını mesleğine adayan bir ünlü, uzun süredir rol aldığı dizinin bitmesini ve sonunda yıllardır hayalini kurduğu çiftliğine yerleşip hayatın keyfini sürmeyi bekliyordu.

Ama verdiği en son röportajında bu konuyla ilgili bazı çekinceleri olduğunu açık açık itiraf etti. Hatta eğer çalışmazsa, evim dediği çiftliğini bile elinden çıkarmak zorunda kalabileceğini söyledi.

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Bu sözünü ettiğimiz ünlü belli bir kuşağın ülkemizde de yayınlanan Magnum dizisiyle tanıdığı Tom Selleck.

Oyuncunun, rol aldığı Blue Blood adlı dizinin bitiminden sonra yıllar önce satın aldığı çiftliğine çekilip avokado yetiştirmeyi, doğanın kollarında bir hayat sürmeyi planladığını bilmeyen kalmadı artık. Ama kendi itirafına göre bu öyle kolay değil!

Her ne kadar bunca yıldır oyunculuktan büyük paralar kazanmış olsa da eğer rol aldığı dizi biterse yani oradan gelen gelir kesilirse çiftliğini devretmek zorunda kalacağını söyledi Selleck.

Yıllar önce rol aldığı Magnum adlı diziyle yıldızı parlayan 79 yaşındaki Selleck'in California Ventura'da bulunan 63 dönümlük çiftliğinin "dönmesi" için belirli ve düzenli bir gelir elde etmesi gerekiyor.

Bu arada Selleck'in rol aldığı dizinin önümüzdeki kış aylarının sonunda final yapmasının beklendiğini de hatırlatalım.

'UMARIM BURAYI ELİMDE TUTACAK KADAR ÇALIŞABİLİRİM'

Geçtiğimiz hafta CBS Sunday Morning programına konuşan Tom Selleck, neredeyse yarım asırdır sürdürdüğü başarılı kariyerinden söz etti.

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Sonra da çiftliğine gönderme yaparak "Umarım burayı elimde tutacak kadar çalışmayı sürdürebilirim" diye konuştu.

Sunucu Tracy Smith'in, bu sözlerine şaşırıp "Gerçekten bu bir sorun mu? Yani eğer çalışmayı bırakırsan..." sözlerine üzerine de şunları söyledi Selleck: " Bu her zaman bir sorundur. Eğer çalışmayı bırakırsam evet. Emekli olarak hayata hazırım belki ama 63 dönümlük bir çiftlikte değil."

1988 YILINDA SATIN ALDI

Aslına bakılırsa Tom Selleck, çok uzun zamandır bu çiftliğin sahibi. 1988 yılında Magnum adlı dizi final yaptıktan sonra satın almıştı.

Önümüzdeki yılın ocak ayında 80 yaşına girecek olan Selleck, bu çiftliği elinde tutabilmek için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

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Selleck'in bu konudaki sözleri şöyle: "Bir oyuncu olarak bir işi bitirdiğiniz zaman bunun son işiniz olabileceği hissini asla kaybetmezsiniz. Ben de böyleyim" diye konuştu.



Çalışmamanın hiçbir özrü olmayacağını belirten Selleck, "Sadece işe gidersiniz ve çalışırsınız. İş denilen şeye büyük bir saygım var ve bunu yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.

Durum böyleyken Tom Selleck'in bir umudu var. O da Blue Blood adlı dizinin yayınlandığı kanalın final yapma kararını geri çekmesi.

Bir başka deyişle dizinin biraz daha uzaması. Bu konuda da "Bütün oyuncular sürdürmek istiyor" dedi. Dizinin izlenme oranlarının da iyi olduğunu belirtti Selleck.

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ONUN İÇİN ANLAMI BÜYÜK

Eğer rol aldığı dizi final yaparsa elinden çıkarmak zorunda kalabileceği çiftliği Tom Selleck için çok anlam ifade ediyor.

Selleck, bir süre önce verdiği bir röportajda "İnsani ilişkilerim ve çiftliğim aklımı başımda tutuyor" diye konuşmuştu.

Selleck, am 26 yıldır bu çiftliği kelimenin tam anlamıyla "kalbinde taşıyor." Burası onun evi. Toprakları üzerinde dolaşmayı; bitkilerin açılmasını izlemeyi seviyor söylediğine göre.

Hatta bir süre önce kuraklık nedeniyle avokado ağaçlarının zarar görmesi onu çok üzdü. Sonradan yağan yağmurlarla birlikte toparlanması da ünlü oyuncuyu mutlu etti.

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GERÇEK BİR ÇİFTÇİ KADAR TOPRAĞINA DUYARLI

Tom Selleck, belki çok ünlü bir oyuncu ama bir yandan da toprağına bağlı bir çiftçi de sayılır.

Selleck, People dergisine verdiği röportajda dizi çekimlerinden bulduğu her fırsatta çiftliğine gittiğini söyledi. Özellikle de arazisi üzerindeki kır çiçeklerinin açılışını izlemenin en büyük zevklerinden biri olduğunu da saklamadı ünlü oyuncu.

Selleck: "Onları yıllardır ekiyorum, hepsi döngüler halinde çiçek açıyor. Havanın en soğuk olduğu zamanlarda biri çiçek açıyor, sonra bir diğeri geliyor. Bunun kulağa aptalca geldiğini biliyorum ama onların nasıl büyüyüp çiçek açtıklarını izliyorum."

Tom Selleck her anlamda istikrarlı bir hayat sürdürdü. 1983 yılında Londra'da sahnelenen Cats müzikalinde rol alan Jillie Mack ile tanışüı. 1987 yılında evlendi ve çiftin evliliği hala sürüyor. Evlenmelerinden bir yıl sonra da kızları Hannah dünyaya geldi. Bu arada yeri gelmişken Selleck'in Jacqueline Ray ile yaptığı ilk evliliğinden şu anda 58 yaşında olan Kevin adında bir oğlu bulunduğunu da hatırlatalım.





Tom Selleck, 1985 yılında Washington'da Beyaz Saray'daki bir davette Prenses Diana ile dans etmesiyle de konuşulmuştu.





Selleck ülkemizde de Magnum dizisiyle tanındı.