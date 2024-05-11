Ünlü yıldız borç batağından çıkamadı... Önce arabaları gitti, şimdi evi... Beş çocuğuyla sokakta kaldı!

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Şu anda 45 yaşında olan beş çocuk annesi yıldız sonunda bu sevdası yüzünden iflas etti ve kendini bir evsiz olarak sokakta buldu! Üstelik yanında beş çocuğuyla birlikte!

'Estetik' kelimesi geçtiği anda herkes Katie Price'dan ya da namı diğer Jordan'dan söz ettiğimizi anladı zaten.

Bir süredir vergi borçları da dahil eski eşine tazminat borcunu ödemediği için mahkemelikti Price. Bu maddi sıkıntıdan kurtulmak için de çareyi iflas ilan etmekte buldu.

Üstelik konuyla ilgili olarak açılan davaların hiçbir duruşmasına da katılmadı. Sonunda Katie Price'ın en korktuğu olay başına geldi.

BEŞ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE SOKAKTA KALDI

Yıldız, 2014 yılında 1.35 milyon sterlin ödeyerek satın aldığı malikanesini kaybetti.

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Bugüne kadar bu evi elinde tutmak için her şeyi yapan Price'a durum 24 Nisan'da gönderilen bir resmi mektupla tebliğ edildi. Yıldıza, bakımsızlığı ve pisliğiyle ünlü malikanesini terk etmesi için belli bir süre verildi.



Bu tebliğe göre 29 Mayıs günü sabah saat 10:00'da da resmi makamlar tarafından Price'ın evi tamamen tahliye edilecek.

Bir başka deyişle bir süredir maddi bir darboğazda olan Katie Price, şimdi farklı evlilik ve ilişkilerinden dünyaya gelen beş çocuğuyla birlikte sokakta kaldı!

Bir süredir ciddi bir finansal kriz yaşayan Katie Price'ın ilk kayıpları bu yılın şubat ayında başladı.

Eski eşi Alex Reid'e olan tazminat borcunu ödememek için her yolu deneyen Price, önce malikanesinin otoparkında dizi dizi duran lüks otomobillerini kaybetti. İcra memurları bundan iki buçuk ay önce Price'ın evine giderek bütün otomobillerini alıp götürdü.

Aslına bakılırsa Katie Price'ın sadece eski eşine değil kelimenin tam anlamıyla uçan kuşa milyonlarca sterlin borcu var.

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Bu nedenle ruh sağlığını yitirdiğini bile itiraf eden yıldızın tek amacı evini korumaktı. Ama o da artık elinden gitti.

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ESKİ EŞİNİN ÖZEL GÖRÜNTÜLERİNİ YAYMAKLA SUÇLANDI

Olayın nasıl bu raddeye geldiğine bir bakarsak... Katie Price ile eski bir kafes dövüşçüsü olan Alex Reid, 2010 ile 2012 arasında evli kaldılar. Fakat sonra boşandılar.



Reid'in iddiasına göre eski karısı Katie Price, özel görüntülerinin yer aldığı kayıtları ortaya serdi. Onun ileri sürdüğüne göre Price önce özel ilişkilerine dair gizli kalması gereken bilgileri kamuoyuyla paylaştı.



Daha sonra da 2018 yılında katıldığı Celebrity Big Brother adlı yarışmada Alex'in müstehcen bir video klibini gösterdiği ileri sürüldü.



İşte bunun üzerine eski eşi Alex Reid, Katie Price aleyhine tazminat davası açtı. Price davayı kaybetti ve eski eşine 250 bin sterlin ödemek zorunda bırakıldı.

Ama Price bu tazminatı yıllarca ödemedi. Hatta 2019 yılında sona eren davanın ardından yıldız iflasını ilan etti.

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Bu arada yıldızın borcu olan tek kişi eski eşi Reid'e değildi. Toplamda 3.2 milyon sterlin bir borç batağında Price. Ama estetik operasyonlara para akıttığı halde borçlarını ödemiyor.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak "Katie ayda 40 bin sterlin kazancı olduğunu söylüyor. Ama bunun yalan olduğunu herkes biliyor. Bir ayda en az 60 bin sterlin kazanıyor. Para kazanıyor ve borçları var. Bu borçları kazandığı parayla ödemesi gerekiyor... Bu kadar basit" dedi.



Katie Price TV için birçok yapımda kamera karşısına geçiyor. Aynı zamanda modellik çalışmaları da yapıyor. Bunun yanı sıra bazı yan gelirleri de var. Ama yıldız giderek artan borçlarını ödememekte ısrarcı.

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Price'a tazminat davası açıp kazanan ve sonunda yıldızın lüks otomobillerinin de icra yoluyla elinden alınmasına neden olan eski eşi Alex Reid, duruşmalar sırasında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.Bunlardan biri de özel görüntülerini kamuoyuna sızdırması dışında iki yıllık evlilikleri süresince Price'ın kendisini sürekli istismar ettiğiydi. Hatta Reid ölüm tehdidi aldığını bile söylemişti.Sonuç olarak Reid davayı kazandı. Ama Price, 250 bin sterlin tazminatı ona ödemedi.Price bir TV programı için İrlanda', Dublinde bulunduğu sırada icra memurları yıldızın, pisliğiyle tanınan malikanesine gidip evde işe yarar ne varsa alıp götürdü.Ama belli ki onlar borçları ödemeye yetmediğinden sonunda iş Katie Price'ın lüks otomobillerine kadar geldi. Oradan da evine uzandı...





FARKLI BİRLİKTELİKLERDEN BEŞ ÇOCUK

Katie Price farklı birlikteliklerinden beş tane çocuk sahibi oldu. Kariyerinin yükseldiği dönemlerde şarkıcı Dane Bowers'tan hamile kaldı. Çift ayrıldı ve Price da bebeğini aldırdı.

2002 yılında Manchester United'da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Dwight Yorke'tan hamile kaldı. Yorke'tan ayrılmasına rağmen çocuğu Harvey'i doğurdu.



Daha sonra 2005 ile 2009 arasında Peter Andre ile evlendi. Bu evlilikten Princess'in yanı sıra şu anda 18 yaşında olan Junior Savva Andreas adında bir çocuğu oldu.



2010 ile 2012 arasında Alex Reid ile evlendi Price. Son olarak 2013 ile 2021 arasında Kieran Hayer ile evlendi. Bu evlilikten de iki çocuk sahibi oldu.