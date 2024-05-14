Defalarca atlatıldı, hamileyken bile ihanete uğradı… Ne yaparsa yapsın ona kızamıyor: Çocuklarıma çok iyi babalık yapıyor

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Khloe Kardashian geçtiğimiz gün iki çocuğunu ilk kez profesyonel basketbolcu olan babalarının maçını izlemeye götürdü.

BASKETBOLCU BABALARININ MAÇINA GİTTİLER

Ünlü magazin sitesi TMZ’de yer alan habere göre ünlü televizyon yıldızının küçük çocukları ilk kez bir NBA maçı izlediler ve babalarını da ilk kez basketbol sahasında görmüş oldular.

Khloe Kardashian’ın ünlü NBA yıldızı basketbolcu Tristan Thompson’dan bir kızı ve bir oğlu oldu

Khloe Kardashian’ın ünlü NBA yıldızı basketbolcu Tristan Thompson’dan 6 taşında True adında bir kızı ve 1 buçuk yaşında Tatum adında bir oğlu var.

Ünlü çiftin 2019’da biten ilişkisi hep skandallar ve ihanet iddialarıyla hatırlanıyor. Daha doğru bu ihanetler birer iddia olmaktan çıkıp ne yazık ki belgeli hale bile gelmişti.

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ALDATILMASINA RAĞMEN ONDAN BİR ÇOCUK DAHA YAPMIŞTI

Buna rağmen kızı True tek kalmasın isteyen Khloe Kardashian kendisini defalarca aldatan Tristan Thompson’dan bir çocuk daha yaptı ve oğlu Tatum’u doğurdu.

39 yaşındaki Khloe Kardashian ve 33 yaşındaki Tristan Thompson 2016’dan 2021’e kadar büyük bir aşk yaşamışlardı. Ünlü basketbolcu Khloe Kardashian’dan bir kızı olmasına rağmen yıldız ismi birden fazla kez aldattı, üstelik de yakalandı.

Ünlü basketbolcunun Khloe Kardashian'dan önce ilişki yaşadığı Jordan Craig'den de Prince adında bir oğlu var

Khloe, artık bu ihanetlere dayanamayıp ilişkisini bitirdikten sonra bir çocuk daha yapmak isteyince kızının kardeşinin onunla aynı babaya sahip olmasını istedi ve Tristan Thompson’la yeniden bir araya geldi.

İKİNCİ ÇOCUĞU İÇİN TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİNİ SEÇTİ

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Ancak kalbi defalarca kırılan Khloe bu kez taşıyıcı annelik yöntemini seçti ve Thompson’dan doğan ikinci çocuğu, oğlu Tatum’a bu yolla kavuştu. Ancak ünlü isim bir kez daha ihanete uğradığını öğrenecekti…

Khloe Kardashian iki çocuğunu ilk kez babalarının maçını izlemeye götürdü, yanına ablası Kim Kardashian'ın çocuklarını da aldı

İlişkileri süresince ve her iki hamileliğinde de aldatılan Khloe Kardashian, daha önce sevdiği adamı kız kardeşi Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile öpüşürken yakalamıştı.

Çift 2019’da bu ihanet yüzünden yollarını tamamen ayırdılar. Tristan Thompson bundan 1 yıl önce de New York'ta bir gece kulübünde gizemli bir kadınla flört ederken görülmüştü.

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ÇOCUK KARARINI VERMİŞKEN BİR BAŞKASINDAN DOĞAN ÇOCUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ancak Khloe en büyük şoku Tristan Thompson’dan bir çocuk daha yapmaya karar verdikten sonra yaşadı.

Ünlü isim taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmaya karar verdikten sonra Tristan Thompson’ın Maralee Nichols adında bir fitness hocasından bir oğlu olduğunu öğrendi.

Ancak çocuk sahibi olmak için çoktan yola çıkmıştı ve bu kararından dönemedi. Ünlü basketbolcu önce bu çocuğu kabul etmedi.

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Maralee Nichols elinde çocuğunun babasının kim olduğunu kanıtlayan bir DNA testiyle mahkemeye başvurup babalık davası açınca çaresiz kalan Tristan Thompson çocuğun kendisinden olduğunu kabul etmek zorunda kaldı ve kamuoyu önünde Khole Kardashian’dan özür diledi. Ünlü basketbolcu DNA testinden sonra kabul etmek zorunda kaldığı oğlu Theo'yu hiç görmedi, onu bir kez bile arayıp sormadı

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DNA TESTİNDEN SONRA ÖZÜR DİLEDİ AMA…

Bu özrü kabul edilmese ve ünlü çift kendi yollarına gitse de tüm bu ihanetlere rağmen Kardashian ailesi Tristan Thompson’ı bağrına basmaya devam etti ve dışlamadı.

Kardashian ailesinin çok iyi baba diyerek övmelere doyamadığı Tristan Thompson başka kadınlardan doğan iki oğlunu unutup gitti ve sadece Kardashian ailesine mensup iki çocuğunu bağrına bastı...

Khole Kardashian da Tristan Thompson’la ilişkisine devam etmedi ancak ihanetlerini affettiğini söyleyerek onunla görüşmeye devam etti.

BÜTÜN AİLE BAĞRINA BASIYOR: O ÇOK İYİ BİR BABA

Bu affediş Kardashian ailesinin milyonlarca hayranı tarafından tuhaf bulundu ve Khloe Kardashian’a hayranları bu kalbini kıran sadakatsiz adama neden bu kadar iyi davrandığı konusunda sitemkar davrandı.

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Khole Kardashian da her zaman bu eleştirilere “O beni aldatmış olabilir ama hayatımda gördüğüm en iyi baba. Onu her seferinde affedip hayatıma geri almamın sebebi de mükemmel bir baba oluşu” diyerek cevap verdi…