Prenses olmaktan kendisi vazgeçti… O artık sadece mutlu bir anne: Çocuklarım öyle tatlı ki doyamıyorum!

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Üç günlük İngiltere ziyaretinde bir kez daha ailesi tarafından yok sayılan, babası Charles ve ağabeyi William’la görüşme şansı bulamayan Prens Harry ülkeden ayrılır ayrılmaz bu kez bir başka resmi ziyaret için Nijerya’ya gitti.

KARI KOCA ÇIKTIKLARI GEZİDE ADETA ŞOV YAPTILAR

Tartışmaların göbeğindeki eşi Meghan Markle da bir kez daha onu İngiltere ziyaretinde yalnız bıraktı ve istenmediğini hissettiği bu ülkeye ayak basmadı. Ancak Nijerya gezisinde Harry’nin yanında yerini koşarak aldı.

Harry’nin İngiltere’den bir kez daha elleri boş döndükten hemen sonra başlayan bu gezi çift için adeta bir gövde gösterisine dönüştü. Tüm haber ajansları Nijerya’da Harry ve Meghan’ın peşine düştü, boy boy fotoğrafları haber sitelerine kondu, katıldıkları etkinlikle de detaylıca yazılıp çizildi. Meghan Markle İngiltere'de Prenses unvanıyla yaşarken kraliyet ailesinin giyim kuşam konusundaki kurallarına uymaya mecbur kalıyordu... ABD'ye taşınırken prensesliğinden vazgeçen Meghan artık "kendi gibi" olmanın keyfini sürüyor

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TAM BİR MODA İKONU GİBİ...

Adeta bir moda ikonu gibi gittiği Nijerya’da giydikleri, halktan gördüğü sevgi ve yaptığı açıklamalarla Meghan Markle gezinin yıldızı oldu. Meghan’ın kendini bu kadar öne çıkarması da kocası Harry’ye soğuk davranan kraliyet ailesine bir mesaj olarak görüldü…

Meghan Nijerya'da yaptığı konuşmada "Yakın zamanda yüzde 43 Nijeryalı olduğumu keşfettim" dedi

Katıldığı kadınlara yönelik bir panelde konuşan Meghan Markle bugünün Anneler Günü olması nedeniyle anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili duygu dolu bir konuşma yaptı. 5 yaşındaki Prens Archie ve yakın zamanda 3 yaşını bitirecek kızı Lilibet’i anlata anlata bitiremeyen Meghan anne olmanın hep hayali olduğunu anlattı. Harry ve Meghan çifti ABD'deki yaşamları ve çocuklu hayatlarından fotoğraf karelerini haklarında çekilen belgeselde göstermişti

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ÇOCUKLARINI VE ANNELİK MACERASINI ANLATTI

Kraliyet torunları Archie ve Llibet’i anlatırken duygularına zor hakim olan Meghan Markle oğlu ve kızını çok konuşkan ve tatlı diyerek anlattı ve iki çocuklu bir anne olarak ABD’deki hayatıyla ilgili detayları paylaştı.

Meghan dinleyicilere anne olmayı ne kadar çok sevdiğini söyledi ancak ailesini ve kariyerini dengelemenin kendi zorluklarını da beraberinde getirdiğini itiraf etti. Kariyerine çok önem verdiğini ancak anneliği sevdiğini söyleyen Meghan Markle artık hayattaki önceliklerini iki çocuğunun belirlediğini itiraf etti.

Meghan artık bir prenses olmasa da çocukları Archie ve Lilibet prens ve prenses unvanı taşımaya devam ediyor... Kraliyetin torunları artık ABD'de babaanneleriyle bol bol vakit geçiriyorlar

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Meghan ayrıca Nijeryalılara kendisini ülkelerinde ağırladıkları için teşekkür etti ve bir “rol model” olmanın hakkını verebileceğini umduğunu söyledi. “Kocamı ve beni bu ülkede... benim ülkemde ağırlama nezaketini gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” diyen Meghan Markle ülkenin modasına ayak uydurmak için daha renkli giyinmem gerekiyor, bunu anladım diyerek kalabalığı güldürdü.





"BEN YÜZDE 43 NİJERYALIYIM"

“Kısa bir süre önce yüzde 43 Nijeryalı olduğumu keşfettim” diyen Sussex Düşesi, Prens Harry’ye nişanlandığı günden beri annesinin siyah olması nedeniyle tartışma konusu olmuş, kraliyet ailesine giren ilk “beyaz olmayan” kişi olarak İngiltere’de birçok kez manşetlere taşınmıştı.

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Harry ve Meghan İngiltere’den ve tüm kraliyet unvanlarından vazgeçip ABD’ye yerleşme kararı aldıklarında bunun altında yatan en önemli nedenlerden birinin Meghan Markle yönelik ırkçılık olduğunun altını çizmişti. Meghan Markle anneliğin onu değiştirdiğini artık hayattaki tek önceliğinin iki çocuğu olduğunu söylüyor

AİLE ONU GELİN OLARAK KABUL ETMEDİ... SİYAH KÖKENLERİ HEP TARTIŞMA KONUSU OLDU

Kraliyet geleneklerine çok bağlı olan İngiltere’de Meghan’ın hem Harry’den yaşça büyük, hem evlenip boşanmış hem de oyunculuk yapan biri olması kabul görmemiş, bu evlilik birçokları tarafından uygun bulunmamıştı.

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Ancak en büyük tartışma Meghan’ın annesinin siyah olmasıyla ilgili olarak yaşandı. Harry ve Meghan ABD’ye gittiklerinde yaptıkları gündeme bomba gibi düşen açıklamada kraliyet ailesinden “birilerinin” çiftin çocuklarının ten renginin koyu olması olasılığı hakkında endişelendiğini anlatıp, isim vermeden bunu yaşadıkları ırkçılık ve ayrımcılığa örnek göstermişti.