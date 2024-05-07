Bir zamanlar aralarından su sızmazdı… Asi prens Harry’nin içi yengesi Kate için yanıyor… Son sözü ‘en tepede’ duran söyleyecek

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Önce Kral Charles sonra da geleceğin kraliçesi Galler Prensesi Kate Middleton kanser hastalığının pençesine düştü.

Zaten bu sağlık sorunları ortaya çıkmadan önce de yıllardır ailenin içinde yaşanan kavgalar ve küslükler yüzünden manşetlerde hemen her gün kendilerine yer buldular…

KATE ORTALARDA YOK, KRAL GÖREVLERİNE GERİ DÖNDÜ

Kate Middleton kanser olduğunu açıkladığı duygu yüklü videodan sonra bir kez daha gözden kayboldu, evinde, tüm söylentilere kulak tıkayarak bir an önce iyileşmeye çalışıyor.

Kral Charles durumunun söylenenden daha kötü olduğu yönündeki iddialara aldırış etmeden kamu görevlerine geri döndü, güçlü ve sağlıklı bir görüntü vermeye çalışıyor.

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Ailenin bu iki üyesi kanserle savaşırken de Kraliçe Camilla ve Prens William onların yokluğunun yarattığı boşluğu doldurmak için arı gibi çalışıyor…

Ailenin okyanus ötesinde yaşayan asi ve küskün gibi isimlerle anılan üyesi Prens Harry ise bu süreçte kaybettiği itibarını kazanma ve en yakın akrabalarıyla arası düzeltme peşinde. Harry ve Kate bir zamanlar kraliyet ailesinin ayrılmaz ikilisiydi ve aralarında da çok sağlam bir dostluk vardı

HARRY’NİN TEK AMACI ARTIK AİLEYLE BARIŞMAK

Harry, kurucusu ve yüzü olduğu Invictus Oyunlarının 10. yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek özel bir tören için haftaya İngiltere’ye gelecek.

Harry’nin tıpkı babasının kanser olduğunu öğrendiğindeki gibi İngiltere’ye gelince ailesiyle görüşmek istediği ve bunun için uğraştığı biliniyor. Sussex Dükü’nün ilk hedefi doğal olarak babası Charles’la görüşebilmek.

Harry şubat ayında haberi alır almaz hemen İngiltere’ye uçmuş ancak Kral Charles ile sadece 45 dakika görüşebildikten sonra ABD’ye geri dönmüştü.

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KALBİNİ KIRDIĞI YENGESİNDEN AF DİLEMEK İSTİYOR AMA…

Harry’nin İngiltere ziyaretindeki bir amacının da kansere yakalanan yengesi Kate Middleton’la görülmek olduğu söyleniyor.

Meghan Markle’la evlendikten sonra tüm aileyle ama en başta da ağabeyi William ve yengesi Kate’le arası bozulan Harry’nin Kate kanser olduktan sonra büyük pişmanlık ve üzüntü yaşadığı iddia ediliyordu.

Çok yakın dost olan ve iyi anlaşan iklinin arası Meghan Markle aileye girdikten sonra bozuldu ve bir daha düzelmedi

Bir kraliyet uzmanı, Prenses Kate'in Prens Harry ile görüşmesi için en önemli şartın doğru zamanlama olduğunu söylüyor. Ingrid Seward, Mirror'a yaptığı açıklamada Kate'in kayınbiraderiyle görüşme talebini kabul etmesi için en tepeden bir mesaj gelmesi gerekebileceğini söyledi.

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BUNU BAŞARABİLECEK TEK KİŞİ CHARLES!

Yani daha açık şekilde yazarsak çocukları arasındaki bu bitmez kavgadan yılan ve küslükleri bitirmeyi çok arzulayan Kral Charles’ın bu görüşme için devreye girmesi gerekiyor…

Gelinine çok düşkün olduğu bilinen Charles'ın bu konuda devreye girip her şeyi çözebilecek tek isim olduğu söyleniyor

Seward “Kral isterse Kate bunu yapacaktır ama Charles hassas ve anlayışlı bir ruha sahip olduğu için çok sevdiği gelininden böyle bir iyilik istemesi pek olası değil. Doğru zaman olmalı ve şu anda doğru zaman değil.”

WILLIAM GÖRÜŞMEZ AMA HARRY VE KATE’İN ARASINA DA GİRMEZ

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Ingrid Seward Prens William'ın Harry ile görüşmek istemesinin “pek olası olmadığını” da sözlerine ekledi. “William'ın yeterince derdi var ve strese ihtiyacı yok diyen kraliyet uzmanı “Ancak bir zamanlar çok yakın oldukları için Harry'nin kanser teşhisinden sonra Kate'i görmek istemesini anlayışla karşılayacaktır” diye de ekledi.

Kate Mddleton’ın bu barışmaya sıcak bakıp bakmadığı ise bilinmiyor. Bir yandan kanserle savaşan güzel prensesin böyle bir yüzleşmeyi bu kritik zamanda reddetmesi de şaşırtıcı olmayacaktır.

BİR ZAMANLAR ARALARINDAN SU SIZMAZDI

Aslında geçmişte aralarından su sızmayan bir ikili oldukları için Harry ve Kate’in barışması belki de sanıldığından daha kolay gerçekleşecek bir hayal de olabilir yorumları yapılıyor…

Kate Middleton hem Meghan hem de Harry'den hakkında söyledikleri için özür bekliyor ancak ilk adımın Harry'den gelmesi elzem

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Kate Middleton 2011’de William’la evlenip aileye girdiğinden hatta William’la evlenmesi kesinleştiğinden beri Prens Harry ve Kate’in arası hep çok iyi olmuştu.

Yaşları da birbirine yakın olan bu iki isim William konumu gereği çok daha ciddi gözükmek ve kraliyet görevlerine koşturmak zorunda kaldıkça aralarında sıkı bir bağ oluştu.

AYRILMAZ ÜÇLÜ İÇİN HER ŞEY 2018’DE DEĞİŞTİ

Ayrılmaz bir üçlü haline gelen William, Harry ve Kate’in 2018 yılına kadar çekilmiş sayısız gülen, eğlenen, derin sohbetlere dalmış haldeki fotoğrafları da bunun en büyük kanıtı.

Meghan Markle ve Kate Middleton arasında yaşanan annlaşmazlık büyük bir krize evrildi ve kraliyeti bir türlü aşılamayan küslüklerle baş başa bıraktı

2018’den sonra resme Meghan Markle’ın girmesi bu arkadaşlığın sona erip ayrılmaz üçlünün birbirine sırt çevirmesinin en büyük sebebi oldu… Harry önce karısını alıp ABD’ye gitti sonra da ailesi hakkında akla hayale gelmez iddialarıyla ortalığı toz duman etti.

Harry’nin gerek verdiği röportajlarda gerekse anı kitabı Spare’de (Yedek) ağabeyi William ve yengesi Kate için ortaya attığı iddialar gerçekten de yenilir yutulur cinsten değil. William ne olursa olsun kardeşiyle barışmaya yanaşmayacak gibi ancak Harry ve Kate'in aralarını düzeltmelerine müdahale etmeyeceği düşünülüyor

KATE İÇİN SÖYLEDİKLERİNDEN PİŞMAN

Prens ikisini de hem karısı Meghan Markle’a ırkçılık yapmak, düşmanca davranmakla hem de haklarında asılsız haberleri basına sızdırmakla suçlamıştı.

William’ın kardeşine karşı dinmeyen öfkesinin en büyük sebebinin karısı Kate’e yönelik bu iddialar olduğu yıllardır konuşuluyor. Kate Middleton da bu olup bitenlerden çok yara aldı ancak konumu gereği ağzını açıp tek bir kelime bile söyleyemedi.





HER ŞEY SANKİ BİR MUCİZE BAĞLI GİBİ

Harry’nin bir zamanlar çok sevdiği yengesi Kate için sarf ettiği sözlerden kanser teşhisi açıklandığından beri çok pişman olduğu ve en büyük hayalinin de kendisini affettirmek olduğu söyleniyor.

Bakalım Kral Charles hem bir kral hem de kalbi kırık bir baba olarak devreye girip bu bitmeyen küslüğü sonlandırabilecek mi… Bu zaman gösterecek.