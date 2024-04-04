Kansere yakalanan yengesine söyledikleri içinde yara oldu… Bu küslük belki de bir gün bitecek: Anahtarı elinde kraliyetin çocukları tutuyor

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Ailesinin çocukluğundan beri kendisine büyük acılar yaşattığını, gönül verdiği kadına da hayatına girer girmez ayrımcılık yapılmaya başlandığını söyleyen Prens Harry, ABD’ye gittikten sonra verdiği röportajlarda İngiliz kraliyet ailesinin sırlarını bir bir anlatmıştı.

AİLENİN TÜM SIRLARINI YAZDIĞI KİTAPTA ANLATTI

Babası Kral Charles, üvey annesi Kraliçe Camilla ve ağabeyi William’la eşi Kate Middleton’ı hedefine koyan küskün prens bunlar yetmiyormuş gibi bir de “Spare” (Yedek) adını verdiği bir kitap yazdı.

Kraliyet ailesinin en üst düzey bu dört üyesi Kraliçe Elizabeth'in cenazesinden beri bir araya gelmedi

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Harry çok tartışılan kitabında ikinci çocuk olarak doğmasının onu hep taht varisi William’ın gölgesinde büyüyen, sevilmemiş “yedek” bir prens yaptığını anlatmıştı. geçmişten bugüne aile içinde yaşananları kaleme alan Harry kitabında özellikle William ve Kate’e yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

KANSER TEŞHİSİNİ DUYUNCA HEMEN HAMLE YAPTILAR

Kraliyet uzmanlarına göre Harry şimdilerde bu yaptıklarından çok pişman… Kate Middleton’ın kanser olduğunu herkes gibi ekran başında öğrenen Harry ve Meghan çifti resmi bir açıklama yayınlayıp Galler Prensesi’ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Önce Kral Charles'ın sonra da Kate Middleton'ın kansere yakalanması aile içindeki küslükleri de yeniden gündeme taşıdı

Bununla yetinmeyen Harry ve Meghan’ın William ve Kate’e özel olarak ulaşıp üzüntülerini bizzat bildirdiği de iddia edildi. Harry kitabında yengesi Kate için yazdıklarından çok pişman olmuştu. Ancak kitaba koyduğu bu sözlerin geri alınamayacak olması şimdi hayat mücadelesi veren Kate’i düşündükçe Harry’nin içini daha çok sızlatmaya başladı…

Bir zamanlar ayrılmaz bir üçlü olan, Kate William’la 2011’de evlendikten sonra çok iyi anlaşmaya başlayan ve arkadaş olan Harry ve Kate Middleton’ın arası Meghan Markle aileye girdikten sonra yavaşa yavaş bozuldu.

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Kate Middleton ve Prens Harry çok iyi arkadaştı hatta birbirlerine sırlarını anlattıkları ve William'la birlikte ayrılmaz bir üçlü oldukları söyleniyordu

KARISI VE YENGESİ ANLAŞAMAYINCA...

Kate ve Meghan arasında yaşananlar yıllardır saraydan sızan iddialardan ve dedikodulardan ibaret. Ancak Harry’nin kitabında bahsettiğine bakılırsa iki kadın gerçekten de birbirlerindn çok hoşlanmamış ve aralarında yaşanan bu gerginlik William ve Harry’nin de en sonunda bozuşmasına sebep olmuş gibi görünüyor.

Harry, kitabında ağabeyi William’ın kendisine şiddet bile uyguladığını, Galler Prensi’nin dışarıdan göründüğü gibi bir insan olmadığını anlatmıştı. Sussex Dükü Harry, sadece kardeşiyle yaşadıklarına değil karısı Meghan ve Kate Middleton arasında yaşananlara da yer verdiği satırlar kaleme aldı.

Harry ve Meghan'ın düğününde Meghan'ın Kate'in Charlotte'un elbisesi yüzünden ağlattığ ısöylenmişti... Harry ise Spare kitabında bunun tam tersini iddia etmiş; Meghan'ı kendi düğününde ağlatan kişinin Kate olduğunu yazmıştı

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2018’den beri anlatılan ve sık sık manşetlere konu olan düğün kavgası kitapta yer almış; Harry, Kate Middleton’ın karısı Meghan Markle’ı kendi düğün gününde hüngür hüngür ağlattığını yazmıştı. Harry bu suçlamanın yanında çok daha ciddi iddialarda da bulundu.

ŞİMDİ ÇOK PİŞMAN AMA DEDİKLERİNİ GERİ ALAMIYOR

Prensin söylediğine göre ağabeyi William ve Kate Middleton, Meghan Markel hakkında ülkedeki gazetelere sürekli haber sızdırıyor, gerçeklerle ilgisi olmayan şeyleri olmuş gibi gösterip Markle hakkında kötü yayınlar yapılmasını sağlıyordu.

Ailenin eltileri birbirine düşman kesilince ortalık tam anlamıyla karıştı ve bir daha da düzelmedi

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Harry, bu durumun arkasındaki asıl kişinin yani fikir sahibinin Kate Middleton olduğunu ima etmiş, yengesini yalan haberler yaptırmakla suçlamıştı. Şimdi bu sözleri geri alamayan Harry’nin bir zamanlar aralarından su sızmayan yengesine çok üzüldüğü ve büyük bir pişmanlık yaşadığı söylenmeye başladı.





BU KÜSLÜĞÜ BİTİRSE BİTİRSE AİLENİN ÇOCUKLARI BİTİRİR

Önce Kral Charles’ın sonra da Kate Middleton’ın kanser olmasının aile içindeki bu küslüğü bitirebileceğine dair umutlar sürüyor. Saray çevrelerine göre ise bu küslüğü sona erdirmenin tek ve aslında kolay bir yolu var…

William ve Harry'nin çocuklarının bir araya gelmesinin küs kardeşlerin arasını yumuşatacağı söyleniyor

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Kraliyet uzmanları Sussex'lerin çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'i, Prens William ve Prenses Kate'in de aralarında bulunduğu geniş ailelerinin onlarla bağ kurabilmesi için İngiltere'ye götürmeleri halinde küslüklerin biteceğini, bitmese bile barış yolunda büyük bir adım atılacağını söylüyor. Harry ve Meghan'ın küçük kızları Lilibet İngiltere'ye hiç ayak basmadan ve ailenin geri kalanını tanımadan ABD'de büyüyor

KÜÇÜK PRENSİN ÇOCUKLARI MEMLEKETLERİNİ HİÇ BİLMİYOR

Kraliyet çocuklarının bir araya gelip birbirleriyle iyi ilişkiler içine girmesinin yetişkinlere ailenin ve affetmenin önemini hatırlatacağı düşünülüyor. Kate, William ve üç çocukları şu anda Norfolk'taki Sandringham Malikanesi'nde bulunan Anmer Hall'da ailece vakit geçiriyor.

Harry ve Meghan’ın iki çocuğu ise İngiltere’den ve ailenin geri kalanından uzakta büyüyorlar. Hatta Prens Archie çift henüz ülkeden ayrılmadan önce doğmuş, Prenses Lilibet ise hayata gözlerini California’da açmıştı.