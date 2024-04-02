Kate Middleton'ın kanser videosunun sırrı çözüldü… Çok konuşulacak 'sızıntı' iddiası!

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Ocak ayının 17’sinde karın bölgesinden bir ameliyat geçirdikten sonra ortadan kaybolan ve 22 Mart’ta yayınlanan bu videoya kadar ortalarda görünmeyen Galler Prensesi’nin kanser olduğu ortaya çıkmıştı. Kate Middleton hakkındaki iddiaları sonlandırmak için fotopraf paylaşmış ancak görünütünün üstünde oynama yapıldığı anlaşılınca ortalık daha çok karışmıştı

ÇOK KONUŞULACAK “SIZINTI” İDDİASI

Kanser olduğunu, teşhisin ameliyatının ardından yapılan testlerle ortaya çıktığını, bu süreçte yaşadığı sıkıntıları kendi ağzından dinlediğimiz Kate Middleton’ın zayıflamış, yorgun hali ve titreyen sesi prensesin dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını üzmüştü.

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Hiçbir açıklama yapılmadan, bu teşhis saklanarak ve üzerinde oynanmış bir fotoğraf paylaşılarak sayısız insanın akıl dışı komplo teorilerine kapılıp gitmesine yol açıldıktan sonra gelen bu videolu itiraf üzücü olduğu kadar herkesi şaşkına çeviren bir duruma da yol açmıştı.

Kate Middleton'ın durumunu saklamak için bu kadar çaba gösterildikten sonra bir anda ortaya çıkıp kanser olduğunu açıklaması da şaşkınlık yaratmıştı... En sonunda bunun da ardında bir neden olduğu ortaya çıktı

Videonun bir anda ortaya çıkışının altında yatan neden en sonunda belli oldu. Kensington Sarayı'nın, Kate Middleton'ın kanser teşhisinin “sızmasının” ardından videosunu yayınlamak için acele ettiği iddia edildi.

MECBUR KALDILAR ÇÜNKÜ…

Saray kaynakları Daily Mail'e yaptıkları açıklamada, bilinmeyen bir kişinin Galler Prensesi'nin sağlık durumunu öğrenmesinin ardından Kate Middleton’ın kanser olduğu bilgisinin basına sızmasından korkulduğunu, sarayın da haberlerin önüne geçmeye çalıştığını söyledi.

Kendine çok iyi bakan, oldukça da sportif olan Kate Middleton'ın kanser olması hâlâ sayısız kişinin komplo teorilerini sürdürmesine yol açıyor

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Habere göre saray, Middleton'ın Paskalya sabahı kiliseye gitmemesinin bir çılgınlığa yol açmasından endişe etmediği kadar, elde edilen bilgilerin mahremiyetinden endişe duyuyordu. Saraydan bilgi veren kaynaklar bu sızıntının prensesin ocak ayında karın ameliyatı geçirdiği Londra Kliniği'nden mi yoksa başka bir yerden mi geldiğini açıklamadı.

VİDEO HÂLÂ KONUŞULUYOR

22 Mart'ta Middleton, hayranlarının aylarca nerede olduğuna dair spekülasyonlar yapmasının ve çılgın komplo teorileri üretmesinin ardından kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

Galler Prensesi videosunda çocuklarından bahsederken sesi titriyordu

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Yürek burkan yayın videosunda, 42 yaşındaki kadın kemoterapinin ilk aşamalarında olduğunu açıkladı ve teşhisin kendisi ve kocası Prens William için "büyük bir şok" olduğunu iddia etti.

EN ÇOK ÇOCUKLARI İÇİN KAYGILANIYOR

O dönemde saray kaynakları 41 yaşındaki William'ın, çocukları Prens George (10), Prenses Charlotte (8) ve Prens Louis'in (5) "bu haberi kamuoyuna açıklanmadan önce anlayıp sindirebilmeleri" için durumunu gizli tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Açıklamasına "Tahmin edebileceğiniz gibi bu zaman aldı. Tedavime başlayabilmek için geçirdiğim büyük ameliyattan sonra iyileşmem zaman aldı. Ama en önemlisi, George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve iyi olacağıma dair güvence vermek zaman aldı" diyerek en çok küçük çocuklarına durumunu anlatmak konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etmişti.

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LONDRA KLİĞİNİ TIBBİ KAYITLARINDA GÜVENLİK İHLALİ YAŞANMIŞTI

Prensesin konuşmasından birkaç gün önce Daily Mail, Londra Kliniği'nde tıbbi kayıtlarını içeren bir güvenlik ihlali meydana geldiğini sayfalarına taşımıştı. İçeriden bir yetkili, kraliyet ailesinin ihlal konusunda uyarıldığını ve "tam bir soruşturma" yapıldığını söyledi.

TATİLDE ÇOCUKLARI DURUMA ALIŞTIRACAKLAR

Kate Middleton ve Galler Prensi William durumlarını açıkladıktan kısa bir süre sonra çantalarını toplayarak 23 Mart'ta Norfolk'taki tatil evlerine doğru yola çıktılar.

Aile tatilde bir arada kalıp çocuklarını Kate Middleton'ın yaşadığı sürece alıştıracaklar

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Hem bahar hem de Paskalya tatilinin bir araya gelmesini fırsat bilen Kate ve William’ın bu tatil sürecinde gözlerden uzak bir şekilde durumu çocuklarına aktarıp alışma süreçlerini kolaylaştırmak istedikleri söyleniyor.