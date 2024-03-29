Kate başına gelecekleri sezip en güvendiklerini seçmiş: Aslında kanser olduğunu birileri biliyordu…

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Hakkında ortaya atılan aklı almaz spekülasyonların ardından Kate Middleton 22 Mart’ta bir video mesaj yayınlayıp kanser olduğunu açıkladı.

Teşhisin operasyonundan sonra ortaya çıktığını, ameliyat olduktan sonra yapılan testlerde kanser olduğunun anlaşıldığını söyleyen Kate Middleton bir yandan da acil şekilde tedavisine başlandığını duyurdu.





ASLINDA KANSER OLDUĞUNU BİRİLERİ BİLİYORDU…

People dergisi 8 Nisan’da yayınlanacak sayısının kapağında Galler Prensesine yer verirken bu süreci ve yakın gelecekte kraliyet ailesini bekleyenleri ele aldı. Bu kapak konusu için prensesin yakın çevresinden kişilerle de görüşüldü.

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Basına bilgi sızdırılması konusunda her zaman temkinli davranan Kate Middleton’ın yakın çevresinden bazı kişilere kanser teşhisi konusunda son derece açık yürekli davrandığı ortaya çıktı. People dergisi Kate Middleton'ın kamuoyundan saklanan kanser haberini yakın çevresinden sadece güvendiği, haberi basına sızdırmayacağından emin olduğu kişilere söylediğini iddia etti

BAŞINA GELECEKLERİ, ÇIKACAK SÖYLENTİLERİ BİLİYORDU

Middleton, yakın dostlarından bazılarına kanser teşhisi konusunda açık davranıp başına gelenleri anlatsa da diğer yakın arkadaşları ve sırdaşlarının bundan haberi yoktu…

Dergiye konuşan kimileri haberi almalarını büyük bir şok olarak değerlendirdi.

Anlaşılan Kate Middleton bu korkunç günleri yaşarken başına geleceklerden haberdardı. Yani hakkında ortaya atılacak komplo teorilerini, yapılacak çoğu yalandan ibaret haberleri önceden sezmişti.

SADECE ÇOK GÜVENDİKLERİNE ANLATMIŞ

Eski bir saray yardımcısı dergiye "Bilgi çemberi çok dardı" diyerek Kate Middleton’ın yakın çevresinden çok az kişiyle sağlık durumunu paylaştığını söyledi.

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Kate Middleton bir seçim yapmış; durumuyla ilgili olarak basına bilgi sızdırmayacağından emin olduğu kişileri belirleyerek kanser olduğu haberini sadece onlara vermişti. Galler Prensesi bu süreçte tüm adımlarını önce çocuklarının iyiliğini düşünerek attı

HER ŞEY ÇOCUKLARIN İYİLİĞİ İÇİN

42 yaşındaki Prenses Kate, 22 Mart'ta tüm dünyada şok etkisi yaratan bir videoda kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve kemoterapi gördüğünü açıkladı.

"Genç ailemizin iyiliği için" teşhisi başlangıçta gizli tuttuğunu söylerken Kate, 10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis'e atıfta bulunurken sesi titriyordu. Kanser açıklamasının videosunda arka fonda gözüken sarı çiçeklerin bile bir anlamı vardı...

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KENDİ DERDİNİ ANLATIRKEN BAŞKALARINA UMUT OLMAK İSTEDİ

Kanser hastaları için genellikle bir umut sembolü olarak görülen sarı nergislerden oluşan bir fonda konuşan Kate, "İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum; zihnimde, bedenimde ve ruhumda." derken gülümsemeyi de ihmal etmedi.

"Şu anda, hayatları kanserden etkilenmiş olan herkesi de düşünüyorum. Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya olan herkes için lütfen inancınızı ya da umudunuzu kaybetmeyin," diyerek sözlerini tamamladı: "Yalnız değilsiniz."

Kraliyet ailesine yakın bir kaynak prenses için "Kendini toparladı" diyor.





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TAM BİR İNZİVADA DEĞİL

Galler Prensesi perde arkasında sağlığına öncelik vermek için adımlar atmaya devam ediyor ancak tamamen inzivaya çekilmiş değil.

Hem kendisi hem de 41 yaşındaki Prens William son haftalarda çocuklarının spor etkinliklerinde ve derslerinde görüldüler. Çift 16 Mart'ta Windsor's Farm Shop'ta birlikte alışveriş yaparken görüntülenmişti.

Bir aile dostları Kate’in kendini hiç yalnız hissetmediğini söylerken prensesin en yakınındaki aile üyelerinden gördüğü desteği anlattı. Kate Middleton ve erkek kardeşi James

ANNE BABASI VE İKİ KARDEŞİ HEP YANINDA

Kate'in anne ve babası Carole ve Michael Middleton, özellikle de annesi Carole, Kate’in çocuklarının okula gidiş gelişlerinde onlara eşlik ediyor. Ve evde de çocukların yalnız kalmaması için etraflarında anneanne ve dedeleriyle bir sevgi ve koruma çemberi oluşturulmuş durumda.

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Kate'in küçük kardeşleri Pippa ve James de aileleriyle birlikte prensesin yakınından ayrılmıyorlar.

James Middleton kendisinin ve Kate'in çocukluk fotoğraflarından birini paylaşıp Instagram'da "Yıllar boyunca birlikte pek çok dağa tırmandık. Bir aile olarak bu dağa da seninle tırmanacağız" yazmıştı.





KÜSLÜKLER YİNE BİTMEDİ

Kate'in sağlık krizi etrafındaki güvenlik ağını güçlendirirken, kraliyet ailesinin, haberi tüm dünyayla aynı anda öğrenen Prens Harry ve Meghan Markle'dan uzaklaşmaya devam ettiğini de ortaya koydu.

Duyurunun ardından Harry ve Meghan, William ve Kate'e özel olarak ulaştılar ve kamuoyuna "Kate ve ailesine sağlık ve şifa diliyor, bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz." açıklamasını yaptılar.

Ancak saray çevreleri bu hastalık haberine rağmen küs kardeşlerin ve eşlerinin bir araya gelme ve barışma umudu taşımadıklarını söylüyor.





PASKALYA’DA YOK… HER ŞEY 17 NİSAN’DAN SONRA…

Kate'in açıklamasını takip eden günlerde, Kate ve William şu anda Paskalya tatilinde olan çocuklarına odaklanmaya devam ettiler.

Beş kişilik aile, Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'nde kraliyet ailesinin Paskalya ayinlerine katılmayarak geleneği bozacak ve bunun yerine uzun hafta sonunu evlerinde geçirecek.

Galler Prensi William özel olarak aldığı izin bittikten ve George, Charlotte ve Louis 17 Nisan'da Lambrook Okulu'na döndükten sonra kamu görevlerine devam edecek. Hem İngiliz halkı hem de kraliyet uzmanları Kate Middleton'da Kraliçe Elizabeth'in sahip olduğu gücü görüyor

KENDİSİNİ İYİ HİSSEDERSE ETKİNLİKLERE KATILACAK

Tedavisi sırasında halkın gözünden uzak kalacak olan Kate’in de kendini iyi hissettiğinde etkinliklere katılabileceği açıklandı.

Ancak saray kaynakları bunun kesin olarak kraliyet görevlerine dönüş sinyali olmadığını bu kararın doktorların tavsiyesine bağlı olacağını söylüyor.





“İÇSEL GÜCÜ ÇOK BÜYÜK”

Şimdilik Kate için odak noktası tamamen iyileşmesi ve ailesinin ona destek olması.

Kraliçe Elizabeth'in eski sözcüsü Ailsa Anderson Kate Middleton’ın çok etkileyici bir içsel güce sahip olduğunun altını çiziyor ve kocasının ve olağanüstü ailesinin desteğine sahip olduğunu belirtip gücüne yeniden kavuşmaya başladığını söylüyor.