Kanser olan kral geri dönüyor… Charles, halkın karşısına çıkacağı büyük güne hazırlanıyor

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KRAL BÜYÜK GERİ DÖNÜŞÜNE HAZIRLANIYOR

Elbette ailenin en üst düzey iki üyesi eksik şekilde: Ameliyat olduktan sonra Paskalya ayini için yeniden kraliyet görevlerine geri döneceği açıklanan Kate Middleton, kocası Galler Prensi William ve üç çocuklarıyla birlikte bu yıl beklendiği gibi 31 Mart’ta geri dönemeyecek…

Kate ve William, okulların Paskalya nedeniyle tatile girmesini fırsat bilerek Windsor'daki konutlarından ayrılıp tatillerde gittikleri Norfolk'taki Anmer Hall konutuna geçtiler. Prens William’ın da üç hafta süreyle resmi görevlerinden izin aldığı ortaya çıktı.

O GÜNÜ İŞARET EDİP SÖZ VERMİŞTİ AMA…

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Kate Middleton çok istese de kanser olduğu ortaya çıkıp hemen önleyici tedavilerine başladığı, bu süreçte de hakkındaki söylentilerden çok etkilendiği için bir süre daha haklın karşısına çıkmayacak.

Kate Middleton'ın ameliyatı sonrası görevlerine dönüş tarihi olarak 31 Mart işaret edilmişti ancak prensesin kansere yakalanması her şeyi değiştirdi

Haberi paylaştığında durumunu üç küçük çocuğuna açıklamakta çok zorlandığını söyleyen güzel prenses bu tatili onlarla bolca vakit geçirmek için kullanacak. Kate ve William’ın yokluğunda kraliyet ailesi için büyük önem taşıyan bu günde Charles ipleri eline alacak… Kralın doktorları tedavisi boyunca kraliyet görevlerinden uzak durması gerektiği tavsiyesi verse de Charles Paskalya ayininde halkın karşısına çıkmaya hazırlanıyor

İYİLEŞME SÜRECİ YAVAŞ İLERLİYOR

Kendisi de çok sevdiği gelini gibi kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde yeğeni Peter Phillips'in iddiasına göre iyileşme süreci yavaş ilerleyen kral, ailenin diğer önemli üyeleriyle birlikte Paskalya ayinine katılıp bir anlamda gövde gösterisi yaparak ailenin ve ülkenin başında durmaya devam ettiğini kanıtlamak istiyor. Charles bu süreçte de tedavisinden fırsat buldukça Buckingham Sarayın'nda resmi görüşmeler yapmaya devam ediyor

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İLK KEZ BÜYÜK ÇAPLI BİR ETKİNLİKTE GÖRÜNECEK

Bu aynı zamanda Charles’ın kanser teşhisinin açıklanmasından bu yana katılacağı ilk büyük etkinliği olacak. Buckingham Sarayı basına geçilen bir duyuruyla Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın bu pazar günü Windsor Şatosu'ndaki Aziz George Şapeli'nde düzenlenecek Paskalya Matinleri Ayinine katılacağını doğruladı.





“GÖREVLERİNDEN KAÇIN, DİNLEN” DİYEN DOKTORLARINI DİNLEMİYOR

Charles'ın kanseri şubat ayında Londra Kliniğinde "iyi huylu prostat büyümesi" için operasyon geçirdiğinde ortaya çıkmıştı. Saraydan yapılan açıklamada, hükümdarın bir dizi "düzenli tedavi" gördüğü söylenirken doktorlar tarafından krala "halka dönük görevlerini ertelemesi" tavsiye edildi.

Charles'ın katılamadığı etkinliklerde Kraliçe Camilla onu temsil etmeye devam ediyor... Dün Camilla'ya verilen bu "Kate'e sevgilierimizi ilet" notu bugün tüm manşetlerde yerini aldı...

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Charles'a hangi kanser teşhisinin konulduğu belli değil. Üstelik tam bir işkolik olduğu bilinen kral söylenenlere göre görevlerinden ayrı kaldığı için hem üzgün hem de epey sinirli. Şubat ayında Buckingham Sarayı'nda Başbakan Rishi Sunak ile bir araya gelen Charles, gösterilen sevgi ve desteğin kendisini "gözyaşlarına boğduğunu" itiraf etmişti.

KENDİ YOKLUĞUNDA DİNLETİLECEK ÖZLE MESAJI KAYDETTİ

Ülkede Paskalya pazarından önceki her perşembe günü İngiltere tahtında oturan hükümdarın kiliselerine ve toplumlarına katkıda bulunan emeklilere yaşlarına eşdeğer miktarda madeni para hediye etmesi geleneği sürdürülüyor.

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Geçmişi 4. yüzyıla kadar uzanmakta olan etkinliğe kendisi yerine karısı Kraliçe Camilla’yı yollayan Charles özel bir açıklama kaydetti. Britanya Kralı Charles III, kendisine ve Galler Prensesi Kate Middleton’a konulan kanser teşhislerinin ardından yayınlayacağı Paskalya mesajında "özellikle ihtiyaç duyulan zamanlarda" dostluğun önemini vurgulayacak.

KRALDAN GELİNİ KATE’E ÖZEL SELAM

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, önceden kaydedilen sesli mesaj İngiltere'nin merkezindeki Worcester Katedrali'nde düzenlenecek olan Maundy Perşembe ayininde kendisinin yokluğunda yayınlanacak.

Charles'ın gelecekte ülkenin kraliçesi olacak gelini Kate'e çok düşkün olduğu biliniyor

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Ulusuna seslenen 75 yaşındaki hükümdarın mesajında "özellikle ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda bize dostluk elini uzatanlara çok ihtiyacımız var ve onlardan büyük fayda görüyoruz" diyeceği ortaya çıktı. Charles bu mesajıyla kanser tedavisine başlayan gelini Kate Middleton’a da selam yollayacak.