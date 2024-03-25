Kendi derdini unuttu gelinine üzülüyor… Kral Charles kanser duyurusundan önce Kate Middleton’la özel olarak görüşmüş

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Bu açıklama Kate Middleton’la ilgili büyük meraka son verirken bir yandan da Galler Prensesinin tedavi süreci ve durumunun ciddiyeti konusunda yeni meraklar doğurdu.

İngiliz kraliyet ailesi bir süredir gündemde olan sağlık sorunlarıyla sarsılmış durumda. Önce Kate Middleton’ın ardından da Kral Charles’ın geçirdiği operasyonlar, ardından da kralın kanser olduğunun açıklanması aileyi gündemin ortasına oturttu.





CHARLES VE KATE PEŞ PEŞE KANSERE YAKALANDI

Kral Charles’ın ne kanseri olduğu açıklanmadı ancak teşhisin çok erken bir aşamada konduğu ve hükümdarın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor. Zaten Charles hem ameliyatından hem de kanser olduğunun ortaya çıkmasından sonra bol bol kameralar önünde yer aldı.

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Süreç Kate Middleton için ise oldukça farklı ilerledi. Galler Prensesi geçirdiği operasyonun ardından uzunca bir süre halkın karşısına çıkmamış, durumuyla ilgili endişeler artınca ve ipe sapa gelmez komplo teorileri baş edilmez duruma gelince o da konuşmak zorunda kalmıştı.

Charles'ın aynı hastanede yatan Kate Middleton'ı kendisi de operasyonu için oradayken ziyaret ettiği, sağlık durumunu yakından takip ettiği hatta prenses kanser olduğunu açıklamadan önceki günü ikilinin baş başa bir buluşma gerçekleştirdiği ortaya çıktı

BİR ELİ HEP ONUN ÜZERİNDE

Kraliyet kaynaklarından gelen son habere göre Kral Charles gelini Kate Middleton’ın durumunu yakından takip ediyor. Prenses hastanedeyken ve daha sonra evinde dinlenirken aile üyelerinin onu ziyaret etmemesi soru işaretleri doğurmuştu.

Şimdi ise Charles’ın kendisiyle yakın tarihlerde operasyon geçiren Kate Middleton’ı hastanede ve sonraki süreçte en az iki defa ziyaret ettiği söyleniyor. Kendisinden sonra tahta çıkacak ve kral olacak oğlu William ve yıllardır kraliyetin en sevilen yüzü olan Kate Middleton’a özel bir ilgi gösteren kralın geliniyle özel olarak ilgilendiği anlatılıyor.

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Basına yansıdığı kadarıyla Kral Charles, gelini Kate Middleton’ın milyonların önüne çıkıp sesi titreyerek kanser olduğunu açıkladığı videodan bir gün önce onunla özel bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin kanser duyurusundan önce öğle yemeği için bir araya geldiği ortaya çıktı.

BÜYÜK AÇIKLAMADAN BİR GÜN ÖNCE BİR ARAYA GELDİLER

People'a konuşan kaynaklar, Galler Prensesi'nin perşembe günü, açıklamadan bir gün önce, kayınpederiyle özel bir öğle yemeğinde bir araya gelerek "ortak sağlık deneyimlerini" paylaştıklarını söyledi.

Charles yakın gelecekte krallık tahtına oturacak oğlu William ve kraliçe olacak eşi Kate Middleton'a konumları gereği özel ilgi gösteriyor ancak Kate ve Charles'ın yakınlığı bu durumun epey ötesinde

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Charles'ın “gözde” geliniyle her zaman çok iyi bir bağa sahip olduğu aileyle ilgili sık sık dile getirilen bir gerçek. Kraliyet yazarı Sally Bedell Smith sanat ve kültür konusunda ortak zevkleri sayesinde yakınlaşan gelin ve kayınpederin şimdilerde de ortak hastalıklarıyla ilgili paylaşımları sayesinde birbirlerinde teselli ve güvence bulduğunu söylüyor.

İngiliz basınına göre 42 yaşındaki Middleton ve 75 yaşındaki Charles, kralın tedavi gördüğü ve prensesin "planlı karın ameliyatı” geçirdiği Londra Kliniği'nde, ocak ayında, birlikte birkaç gece geçirdiler. Ve aralarındaki bağ daha da kuvvetlendi.





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ARALARINDAKİ BAĞ DAHA DA KUVVETLENDİ

Cuma günü Middleton kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve kemoterapinin ilk aşamalarında olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın yayınlanmasından önce bir araya gelen Kate ve Charles’ın görüşmesinin mahiyeti açıklanmadı.

Ancak özel görüşmenin, Charles’ın daha ileri aşamalarda yapılması planlanan, baskılar ve bitmeyen söylentiler yüzünden öne çekilen bu açıklamayı yapacak olan Kate Middleton’a desteğini açıklamak ve onu bu cesur duruşu yüzünden tebrik etmek istediği için yapıldığı düşünülüyor.

Charles, Kate Middleton aileye girdiği günden beri ona olan düşkünlüğünü ve desteğini her zaman açıkça ifade etti

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"Ocak ayında Londra'da büyük bir karın ameliyatı geçirdim ve o sırada durumumun kanserli olmadığı düşünülüyordu. Ameliyat başarılı geçti. Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanserin mevcut olduğu tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim önleyici bir kemoterapi sürecinden geçmemi tavsiye etti ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarındayım" Kate Middleton duygu dolu konuşmasında yaşanan zorlu sürecin ailesi için büyük üzüntülere sebep olduğunu ve çocuklarının kötü etkilenmemesi için mahremiyete ihtiyaçları olduğunu söylemişti

SARAY KATE'E DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kate Middleton’ın yukarıdaki sözlerle başlayan ve teşhisle birlikte büyük bir şok yaşadıklarını söyleyerek devam ettiği konuşmasının yayınlanmasının ardından Kral Charles, hemen desteğini göstermiş ve Buckingham Sarayı sözcülüğü "Catherine'in konuşma cesaretinden dolayı kendisiyle gurur duyduğunu" açıklamıştı.