Kayınvalide Camilla'dan gelini Kate’e 10 milyon dolarlık tatlı bir jest

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Ocak ortasında karın bölgesinden ameliyat geçirdikten sonra ortadan kaybolan ve söylentileri ortadan kaldırmak için birkaç görüntüsü paylaşılan Kate Middleton’la ilgili soru işaretleri hâlâ ortadan kalmış değil.

ORTAYA ÇIKTI AMA KİMSE GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN O OLDUĞUNA İNANMIYOR

Bunun sebebi de Kate’in 25 Aralık’tan sonra paylaşılan ilk üç görüntüsünün üçünde de bir gizem bulutu olması hatta fotoğraflarda ve video görüntülerindeki kişinin aslında Galler Prensesi olmadığına dair şüpheler.

Kate'in William'la nişanlandığı gün çekilen resmi kraliyet portreleri... Genç prensesin mutlulukla verdiği poz ve parmağındaki muhteşem yüzüğe bakışı uzun süre dillerden düşmemişti

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Bir yandan Kral Charles kanser teşhisi almış ve tedavi görmeye başlamış, bir yandan da Kate Middleton büyük bir disiplinle sürdürdüğü kraliyet görevlerinden çekilmişken meydan da Kraliçe Camilla’ya kalmış oldu.

HERKES BİR BAŞKA YERE SAVRULUNCA İŞ BAŞA DÜŞTÜ: CAMILLA AİLENİN YÜZÜ OLDU

Prens William’la birlikte Charles ve Kate’in yokluğunda görevleri aralarında paylaşan kraliçe sık sık yaptığı ziyaretler, açılışlar ve kraliyet etkinliklerinde görünmeye ve ailenin yüzü olmaya devam ediyor.

Kraliçe Camilla resmi ziyaretinde sıkça yaptığı gibi "royal blue", kraliyet mavisi denen rengi kullandı... Ancak yakasındaki broş ve bu tercihinin zamanlaması oldukça manidardı

Bu etkinliklerden biri de dün Camilla’nın Man Adası'na yaptığı resmi ziyaretti. Camilla sıklıkla yaptığı gibi kraliyetle en çok özdeşleşen renk olan ve “royal blue” olarak adlandırılan mavi tonundan kabanıyla oldukça şık görünüyordu.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK KRALİÇELERDEN BİRİNE AİT BROŞ EN SONUNDA ONUN OLDU

Camilla’nın görünümündeki bir detaysa dikkatli gözlerden kaçmadı. 76 yaşındaki kraliçe, Galler Prensesi'nin ikonik nişan yüzüğüne çok benzeyen ve Kraliçe Victoria'dan yadigar olan tarihi bir broş taktı.

Kate'in parmağıından nadiren çıkardığı safir yüzüğe ilham olan 10 milyonluk broşu takan Camilla'nın koplo teorilerine kurban olan gelinine selam yolladığı ve ince bir jest yaptığı söyleniyor

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Oldukça büyük mavi safir bir taşın etrafına dizilmiş elmaslardan oluşan broş kraliçenin gözde mücevherlerinden aslında. Ancak tam da Kate’in ortadan kaybolduğu ve sadece sağlığı değil evliliğinin durumuyla da herkesi endişelendirdiği düşünülürse bu tercihin zamanlaması manidar…

FİYASKO FOTOĞRAFTA PARMAĞINDA YÜZÜĞÜ YOKTU

Kate’in İngiltere’de iki hafta önce pazar günü kutlanan Anneler Günü için yaptığı fotoğraf paylaşımının da bir fiyaskoyla sonuçlanması yaşanan kaosu beter hale getirmişti.

Diana'nın genç yaşta sonlanan mutsuz hayatıyla özdeşleştirilen yüzüğün lanetli olduğu bir şehir efsanesi gibi anlatılıyor

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Fotoğrafın üzerinde oynama yapıldığı, gerçek olmayabileceği dünyanın en büyük haber ve fotoğraf ajansları tarafından da doğrulandı. Bu fotoğrafla ilgili en dikkat çekici şeylerden biri de Kate Middleton’ın parmağında o meşhur mavi safir yüzüğünün olmamasıydı.

YÜZÜĞE LANETLİ DİYORLAR AMA KATE PARMAĞINDAN HİÇ ÇIKARMIYOR

Kate Middleton bu yüzüğü parmağından neredeyse hiç çıkarmıyor. Hatta çok nadiren parmağında yüzüğü olmadan fotoğraflandığında hemen kendisi ve kocası William hakkında ayrılık dedikoduları başlıyor.

Bu artık bir efsane haline gelen yüzüğün manevi değeri maddi değerinin çok ötesinde. Prenses Diana’ya ait olan bu yüzük Charles tarafından nişanlandıkları gün parmağına takılmıştı. Diana’nın trajik ölümünden sonra da sayısız kraliyet mücevherinin arasında, koleksiyondaki yerini almıştı.

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Diana’nın mutsuz hayatı ve genç yaşında ölmesinin ardından lanetli olduğu söylentisi yayılan bu ünlü yüzük William tarafından Kate’e nişan yüzüğü olarak hediye edilmişti. Kate Middleton takım küpeleri de olan bu yüzüğü evlendikten sonra nadiren parmağından çıkardı.

Meşhur mavi yüzük Charles tarafından Diana'ya verilmiş nişan hediyesiydi... Diana öldükten yıllar sonra aynı yüzüğü oğlu William Kate'in parmağına nişan yüzüğü olarak taktı

Kraliçe Camilla’nın dün yakasına takıp sergilediği muazzam safir ve elmas broşu Kate’in meşhur yüzüğüne çok benziyor hatta takım olarak kullanılabilecek kadar onu andırıyor. Bu mücevher tercihi Camilla’nın komplo teorilerinden muzdarip gelini Kate Middleton'a ince bir jesti ve tatlı bir destek gösterisi olarak değerlendirildi.

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GÖZ KAMAŞTIRAN MÜCEVHERİN FİYATI DA DUDAK UÇUKLATIYOR

Kate ve Camilla’nın arasında zaman zaman soğuk rüzgarlar estiği söylense de aslında iki kadın eşleri William ve Charles’ın yanında yıllardır sağlam birer dayanak olarak yer alıyor ve ikisi de kraliyet görevleri ve ailenin imajı konusunda canla başla çalışıyorlar.

İKİ MÜCEVHERİN ARASINDAKİ BAĞ

Öte yandan kraliyet ailesine ait bu ve benzeri mücevherlerin arasında Camilla’nın taktığı broş diğerlerinden sıyrılıyor.

Prens Albert tarafından yaptırılan ve 1840'taki düğünlerinde Kraliçe Victoria'ya hediye edilen parça tam 40 karatlık! Ve mücevher uzmanlarına göre güncel değeri 10 milyon dolar…

Kate Middleton yıllardır bu safir yüzüğü takım küpeleriyle birlikte resmi ziyaretler ve davetlerde mutlaka kullanıyor

Üstelik Camilla’nın gelini Kate’e selam yollamak için taktığı broş ve Galler Prensesi’nin nişan yüzüğü arasında bir bağ da yok değil. Bu kıymetli broş, tasarımı, modeli ve kullanılan taşların benzerliğiyle Kate’in nişan yüzüğü olan Diana’nın yadigarına esin olan mücevher…