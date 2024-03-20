Sadece Kate ve William değil saray da her şeye sessiz kalıyor... Şimdi anladınız mı Harry ve Meghan'ın neden kaçtığını!

Haberin Devamı

Ünlü sunucu Andy Cohen, yeni fotoğrafın The Sun'da yayınlanmasının ardından "Bu Kate değil..." diye tweet attı. Zaten görüntüler hiç kimseyi ikna edememişti.

Tartışmalar süredursun herkesin en çok merak ettiği konu Kensington Sarayı'nın neden daha dürüst davranarak spekülasyonları durdurmadığı oldu. Photoshop'la değiştirilmiş fotoğraflar, gerçekliği tartışma yaratan videolar derken Kate Middleton'ın durumu hâlâ belirsizliğini koruyor

KATE ORTADAN KAYBOLALI 3 AY OLDU, SARAY NEDEN SESSİZ?

42 yaşındaki Galler Prensesi Kate, büyük bir karın ameliyatı geçirdiğinin açıklandığı ocak ayından beri gözlerden uzak. Hatta dünya onu en son 25 Aralık’ta, Noel ayini sonrası kanlı canlı görmüştü.

Haberin Devamı

O sırada saray sadece Galler Prensi'nin iyi olduğunu, nekahat döneminde olduğunu ve Paskalya'dan sonra kraliyet görevlerine döneceğini duyurdu.

Spekülasyonların dinmeme sebebi biraz da Charles'ın kanser olmasına rağmen ortaya çıkması Kate'in ise 3 aydır ortada görünmemesi oldu

Ancak bu süreçte Kate Middleton gözlerden uzak olmasına rağmen internette en çok konuşulan konu olmaya devam etti.

Hatta Kate’in gözden kayboluşu o kadar uzadık ki herkes ortaya çılgın komplo teorileri atmaya başladı.

“BENİ RAHAT BIRAKIRLAR” DEDİ AMA YANILDI

Page Six'e konuşan yazar ve kraliyet ailesinin dostu Hugo Vickers, "Catherine'in üç ay boyunca rahat bırakılacak kadar iyi bir iş çıkardığını düşünebilirdim ama belli ki öyle değil... Neden kişisel ve özel sağlığı hakkında konuşmak zorunda olsun ki?" diyor.

Konu artık Kate'in sağlık durumu ve nerede olduğu kadar sarayın bu konuda neden suskun kaldığı

Haberin Devamı

“Bu onun için çok üzücü olmalı. Şahsen bu konuda konuşmasına gerek olduğunu sanmıyorum" diyen Hugo Vickers yine de insanların bu konudaki merakının bastırılamayacağını kabul ediyor.

Vickers "Catherine'in üç ay boyunca ortadan kaybolduğu gerçeği, insanların 'Peki, neden, neler oluyor' demesine neden oldu - ve boşluk bu korkunç komplo teorileriyle doldurulabilir" dedi. Komplo teorisyenlerinin aklına (haklı olarak) Prenses Diana geliyor

Gözden Kaçmasın Kate ve William söylentiler yüzünden yıkılmış! Yeni fotoğraf ve açıklama yolda Haberi görüntüle

CEVAP ARAYANLAR MARILYN MONROE VE DIANA'YI HATIRLASIN

Kraliyet uzmanı yazar "Marilyn Monroe ve Galler Prensesi Diana'nın ölüm komplolarına bakın - ne kadar kanıt üretirseniz üretin, bu tür şeyler devam edecektir" diyerek son günlerde konuşulmaya başlanan başka gerçekleri de işaret etti.

Haberin Devamı

Saray kaynakları annesi Diana'nın her hareketinin basın ve halk tarafından nasıl çarpıtıldığına dair anıların Prens William'ı karısının durumu hakkında çok fazla açıklama yapmaktan çekindiğini söylüyor.

41 yaşındaki taht varisi William'ın Kate'in sağlığının sıkı bir şekilde gizli tutulmasında kararlı olduğunu ve yabancıların daha fazlasını bilmesi gerektiğine inanmadığı söyleniyor.





WILLIAM KATE’E BAKTIKÇA ANNESİNİN YAŞADIĞI KÂBUSU GÖRÜYOR

Ve bu aslında William’ın sessizliğinin ardındaki en önemli ve çarpıcı gerçeği ortaya çıkarıyor: "William haklı olarak karısı Kate’in şu an yaşadıklarıyla annesi Diana ile olan paralelliklerden endişe duyuyor."

Haberin Devamı

Bu komplo teorileri de aslında Galler Prensini haklı çıkaracak kadar ilerlemiş durumda. William’ın her şeyi gizli tutmaya çalışmasının nedeni annesi Diana için de trajik ölümüne uzanan süreçte ortaya benzer söylentilerin ortaya atılmış olması.

Yani internetteki söylentilere göre sadakatsizlikle ya da karısına şiddet uygulamakla suçlanan prens aslında çocukluğunda üstüne çöken kâbusun bir benzerini yaşıyor… Annesi Diana'yı çok küçük yaşta trajik şekilde kaybeden William'ın Kate'in yaşadıklarıyla annesinin yaşadıkları arasında paralellikler kurduğu ve bu yüzden suskun olduğu söylenmeye başladı

Haberin Devamı

KRALİYET TAKTİĞİ ÇÖKTÜ: SOSYAL MEDYA ÇAĞI BUNA UYGUN DEĞİL

Kraliyet ailesi uzun zamandır kendileriyle ilgili bu tür durumlarda "Asla şikâyet etme, asla açıklama yapma" şeklindeki yazılı olmayan kuralı uyguluyor. Ancak Kraliçe Elizabeth’in sıkı sıkıya uyduğu, William ve Kate’in de benimsediği bu taktik internet ve sosyal medya çağında ne yazık ki sınıfta kalmaya mahkum…

İletişim uzmanı Mark Borkowski “Saray başlangıçta Kate'in karın ameliyatının tam olarak ne olduğu konusunda daha net olsaydı onun mahremiyetini ihlal etmiş olabilirdi ancak soruların kontrolden çıkmasını da engelleyebilirdi” diyor.





BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA!

Borkowski böyle bir durumda duyulabilecek her haber sempati yaratabilir hatta anlayışla karşılanabilirdi diyor. Ama gizlilik? İşte bu bardağı taşıran son damla oldu!

Süreci bu şekilde yürüten kraliyet ailesi en sonunda baştakinden bile sessiz ve gizemli bir havaya bürünmek istiyor ve komplo tacirlerine hizmet etmek istemiyorlar ancak bu da her şeyi daha karmaşık hale getiriyor. Kate Middleton William'la evlendiğinden beri kayınvalidesi Diana'ya benzetildi ve onunla kıyaslandı

YAŞANANLAR AKILLARA HARRY VE MEGHAN’I GETİRDİ

İşte tüm bu yaşananlar, epeydir isimleri anılmayan Prens Harry ve Meghan Markle’ı akıllara getiriyor. 2018’deki düğünün ardından adı hep eleştirilerle, ten renginin koyuluğuyla, aileye yakışmaması ve tuhaf bulunan davranışlarıyla anılan Meghan Markle ve sevdiği kadın için korkan bir yedek prens…

Harry ve Meghan 2020’de tüm kraliyet görevlerini ve ailenin onlara sağladığı ayrıcalıkları bırakıp kaçarcasına ABD’ye yerleşmişti. Onlar ülkeden ayrılırken kopan fırtına 4 yıl geçmesine rağmen hâlâ dinmiş değil.

William Kate'i annesi Diana'nın kaderinden korumaya mı çalışıyor?

Hatta şu anda Kate Middleton bilmecesi ve Kral Charles’ın kanser olmasını konuşmuyor olsaydık yine bu çiftten, onların yaptığı ya da söylediği bir şeylerden bahsediyor olacaktık muhtemelen…

AİLE HAKKINDA ANLATTIKLARI DOĞRU MUYDU?

Küskün prens ve adı istenmeyen geline çıkan karısı ABD’ye gittikten sonra kraliyet ailesi hakkında sürekli açıklamalar yapmış, aile sırlarını ele veren röportajlar, belgesel ve kitapla büyük tepki toplamışlardı.

Zaten ailenin üst düzey üyeleri de bu açıklamalar karşısında dehşete düştüler ve ikilinin arası bir zamanlar yakın oldukları herkesle bozuldu. Hatta adeta istenmeyen kişiler ilan edildiler ve Harry çok kritik durumlarda gelmek zorunda kalsa da İngiltere’den ellerini ayaklarını çektiler.

Prens Harry, bu çok çalkantılı dönemde karısı Meghan için söylenenlerin ve ona yaşatılan sıkıntıların benzerlerinin annesi Diana’ya yapıldığını söylemişti. Ve Meghan’ın intihar düşüncelerine bile kapıldığını, karısını ve çocuklarını bu kaderden korumak için her şeyi yapmaya hazır olduğunun altını çizmişti. Prens Harry de daha önce annesinin yaşadıklarını hatırlatmış, karısını ne pahasına olursa olsun koruyacağını söylemişti

“KARIM İNTİHARI DÜŞÜNECEK NOKTAYA GELDİ, ONU KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM”

Meghan’a düşmanlık besleyenler ve özellikle de İngiliz tabloid gazeteleri bu benzetmeyi yersiz buldu ancak Harry bitmeyen söylentiler, didik didik edilen özel hayatlar ve prenses hakkında ortaya atılan ipe sapa gelmez komplo teorilerinin annesi Diana’nın genç yaşında trajik şekilde yitip gitmesine sebep olduğu konusunda ısrarcı olmaya devam etti.

İki kardeş anneleri Diana'yı ço küçük yaşta kaybetmenin üzüntüsünü uzun süre üzerlerinden atamamışlar, hayatlarının ileriki yılları da bu acıyla yoğrularak şekillendirmişlerdi

Şimdi kraliyet uzmanları da birer birer Kate ve William’ın durumunu Diana’nın o dönemde yaşadıklarına benzetmeye başladı. Ve William’ın suskunluğunun ya da Kate’in halkın karşısına kötü halde çıkmak istemeyip saklanmasının belki de benzer bir trajedinin önüne geçmek için olduğunu düşünmeye başladılar. Diana'nın trajik ölümüne ilerleyen süreçte de benzer şekilde iddialar ortaya atılmış, ruh ve beden sağlığıyla ilgli spekülasyonlar durmak bilmemişti

ANNE ACILARI ORTAKKEN DÜŞMAN OLDULAR… BELKİ DE DÖNÜP BİRAZ GEÇMİŞE BAKMAK LAZIM

İçine doğdukları ailenin lanetinden kaçamayan ve annelerini kaybeden iki prens aslında derinlerde bir yerde Kate’in ya da Meghan’ın yaşadıklarının benzer olduğunu ve Diana’nın hüzünlü hikâyesiyle paralellikler taşıdığını bilmelerine rağmen küsüp kanlı bıçaklı düşman haline gelmişlerdi.

Belki de bu zorlu süreç iki kardeş William ve Harry’nin yaşananları unutup annelerinin ve her fırsatta çok sevdiklerini söyledikleri eşlerinin hatırına bir araya gelmelerine yardımcı olur kim bilir…