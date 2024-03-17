Kate ve William söylentiler yüzünden yıkılmış! Yeni fotoğraf ve açıklama yolda

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Galler Prensesi Kate Middleton’ın geçen ocak ayının ortasında aniden hastaneye yatıp ameliyat olmasının ardından ortalık tam anlamıyla toz duman oldu.

HER ŞEY BİR AMELİYAT İLE BAŞLADI: SONU GELMEYEN KOMPLO TEORİLERİ!

Kensington Sarayı bu karın bölgesinden yapılan operasyonun sebebini, prensesin hastalığını açıklamadı. Sadece Kate’in kanser olmadığı söylendi.

Kate Middleton ve üç çocuğu en son 25 Aralık'ta Noel ayini sırasında görülmüştü

Bu zorlu ameliyatın ardından evinde dinleneceği söylenen Kate Middleton iki ayı aşkın süre boyunca hiç ortaya çıkmayınca çok sevilen prensesle ilgili söylentiler de aldı başını gitti.

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Başta kaygılar onun sağlığıyla ilgiliydi; ortaya atılan komplo teorileri de buna yönelikti. Sosyal medyada yayılan ve kimi şaka amaçlı olan bu söylentilere göre güzel prenses bir dizi estetik operasyon yaptırmış bu yüzden saklanıyordu.

Hastalığının söylenenden ciddi olduğunu ve aslında komaya girdiğini hatta öldüğünü bile iddia edenler oldu. En büyük şüphe de Kate Mİddleton’ın bu ameliyatı en yakınlarından, programını yapmakla sorumlu yardımcılarından bile saklamış olmasıydı.

WIILIAM KATE’İ, KATE DE İNTİKAM İÇİN WILLIAM’I ALDATTI İDDİASI

Galler Prensesi’nin ortalıkta görünmediği süre uzadıkça iddiaları giderek daha çarpıcı hale geldi. Prens William’ın aile dostu ve babasının yakın çalışma arkadaşı olan Marki David Cholmondoley'in karısı Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu öne sürüldü.

Kate'in ortalıktan kaybolduğu süre boyunca William'ın Rose Hanbury'yle ilişkisi olduğu, ondan gayrımeşru bir çocuğu olduğu, intikam almak isteyen Galler Prensesinin de aynı şeyi Thomas Kingston’la yaptığı iddiaları ortaya atıldı

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Gerçi bu dedikodu yıllardır ortadaydı ancak şimdi, William’ın Kate’i üçüncü bebekleri Louis'e hamileyken aldattığı ve Rose Hanbury’nin de William’ın kızını doğurduğu konuşulmaya başlandı.

Buna karşılık Kate Middleton da Kraliçe 2. Elizabeth'in kuzeninin kızı olan Lady Gabriella Windsor'ın 45 yaşındaki kocası Thomas Kingston’la intikam için bir ilişki yaşadığı ve hamile kaldığı söylendi. Thomas Kingston’ın şubat ayında aniden ölmesi, cesedinin yanında bir silah bulunması da komplo teorilerinin iyice “çıldırması”nda epey etkili oldu. Prens William'ın öfke kontrolü olmadığı ve şiddet eğilimi taşıdığı, Kate Middleton'ı dövdüğü ve ondan ayrılmaya çalıştığı da diğer komplo teorileri arasında

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Gözden Kaçmasın Kate ortaya çıktı ama kimse iyi olduğuna ikna olmadı… Prens William en sonunda sessizliğini bozdu Haberi görüntüle

ANNELER GÜNÜ FOTOĞRAFI TAM BİR FİYASKOYA DÖNÜŞTÜ

Kate Middleton bu söylentileri sonlandırmak için İngiltere’de geçen hafta bugün kutlanan Anneler Günü’ne özel bir fotoğraf paylaşmıştı. Kendisine gösterilen ilgiye ve geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden güzel prenses yanında üç çocuğuyla fotoğraf makinesine gülümseyerek bakmış, fotoğrafı da William çekmişti.

Geçen hafta paylaşılan ve üzerinde oynandığı anlaşılan fotoğraf hamlesi büyük bir fiyaskoya dönüştü

Bu hamle her şeyi beter hale getirdi. Paylaşılmasından bir gün sonra fotoğrafın üzerinde oynanmış olduğu ortaya çıktı. Photoshop ile işlemden geçirilen fotoğraf haber ajansları tarafından güvenilmez etiketi yedi ve paylaşılmaması istendi. Kate Middleton, eşi ve çocuklarıyla özel günlerde kraliyet portreleri için poz veriyor

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PRENS LOUIS’İN DOĞUM GÜNÜNÜ FIRSAT BİLECEKLER

Kate ve William’ın evlilikleriyle ilgili spekülasyonlar karşısında sarsılmış ve yıkılmış durumda oldukları ve önümüzdeki ay Prens Louis'in doğum günü için yeni bir fotoğraf yayınlamayı planladıkları ortaya çıktı.

Yakın çevresi Galler Prensesi'nin sağlık sorunlarını açıklamak için halkın karşısına çıkıp açıklama yapmasını da beklediklerini belirtiyorlar. Kate Middleton 16 Ocak'ta geçirdiği karın ameliyatından bu yana ortalıkta görünmüyor…

William ve Kate'in evlilikleriyle ilgili söylentiler yüzünden yıkılmış hlde oldukları ve durumu düzeltmek istedikleri konuşuluyor

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Kraliyet ailesi özel günlerde ve bilhassa da doğum günlerinde aile fertlerinin güncel portre fotoğraflarını paylaşıyor. bu elbette Galler Prensi ve Prensesi için de geçerli. Prens Louis'in altıncı yaş gününde 23 Nisan'da bir fotoğrafının çekilmesi bekleniyor.

BİR AÇIKLAMA YOLDA… AMA ACELEYE GETİRMEYECEKLER

William ve Kate de bu fotoğrafta şüpheye yer bırakmayacak şekilde yer alarak üzerlerindeki sis bulutunu kaldırmak ve artık bu yaşananlara son vermek istiyor. Kraliyet ailesinin bu doğum gününü fırsat bilerek Kate Middleton’ın da sağlık durumu hakkında konuşma yapmasını isteyecek gibi görünüyor.

Kate Middleton'ın kameralar önünde yapacağı bir konuşma en azından sağlığıyla ilgili endişeleri giderecek... Yakın çevresi prensesin bu konuda hazırlık içinde olduğunu ancak işleri aceleye getirmek istemediği söylüyor

William ve Kate’in bu konuda henüz kesin bir karar alınmadığı anlaşılsa da çift, Kate'in sağlığı konusunda internette yaşanan histerinin ardından sarsılmış durumda oldukları çok açık. Sunday Times Middleton’ın bir arkadaşının sözlerini “Daha açık ve net olmak isteyecekler ama bunu kendilerini hazır hissettiklerinde yapacaklar. Kate'in içgüdüsünün bu yönde olmasını beklerdim ve bu onun kararı olacak. Aceleye getirilmeyecek” şeklinde aktardı.





PRENSESİN GERİ DÖNEBİLECEĞİ EN ERKEN TARİH 17 NİSAN

Prensesin, üç çocuğunun Paskalya tatilinden sonra Ascot yakınlarındaki Lambrook Okulu'na geri döneceği 17 Nisan'a kadar kraliyet görevlerine dönmesi beklenmiyor. Bu haftanın başlarında Kate beklenmedik bir kararla fotoğraf konusunda yaşanan skandalın sorumluluğunu üstlendi ve Instagram üzerinden kişisel bir özür yayınladı: “Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman düzenleme denemeleri yapıyorum”

“BÜYÜK AÇIKLAMA YOLDA” SÖYLENTİSİ YAYILDI

Kraliyet ailesi tarafında bu gelişmeler yaşanırken kimi haber kuruluşları ve sosyal medya hesaplarını da yeni bir telaş sardı… Doğruluğu henüz teyit edilemeyen bir iddiaya göre kraliyet Buckingham ya da Kensington Sarayı aracılığıyla büyük bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Bu açıklamanın maiyeti hakkında bir bilgi yok. Zaten yazdığımız gibi iddialar doğrulanabilmiş de değil. Ancak söylentiye göre bu “büyük” açıklama için BBC’ye haber verilmiş ve her an tetikte beklemeleri söylenmiş. Beklenti - eğer gerçekleşirse – bunun Kate Middleton’ın sağlık durumu ve son aylarda yaşananları açıklık getirecek bir açıklama olması bekleniyor…