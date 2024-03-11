Ajanslar acil koduyla iptal etmişti: Tartışmalı fotoğrafa Kate Middleton'dan açıklama geldi!

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16 Ocak’ta karın bölgesinden ameliyat olan ve daha sonrasında 2 aydan fazla bir süre ortadan kaybolan Kate Middleton’ın sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

Kral Charles’ın hem ameliyat olup hem de kanser teşhisi almasına rağmen sürekli fotoğraf verdiği bu süreçte Galler Prensesinin bu kadar uzun süre tek bir fotoğrafının bile olmaması birçok komplo teorisinin ortaya atılmasına yol açmıştı.

İki hafta önce annesinin kullandığı arabanın yolcu koltuğunda fotoğraflanan prensesin bu fotoğrafının da gerçek olup olmadığı tartışma yaratmıştı.

Gözünde kocaman güneş gözlükleriyle kendini saklamaya çalışan Kate, şişmiş yüzü ve bulanık fotoğraf yüzünden bir kez daha aslında gerçekten orada olmadığı ya da yerine bir benzerinin geçtiği konusuyla gündeme geldi.

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ŞÜPHELERİ YOK ETMEK İSTEDİLER AMA...

Kate Middleton’ın hastalığının ne olduğu ve ameliyatın hangi gerekçeyle yapıldığı bile hâlâ bilinmiyor. Kraliyet resmi kaynakları sadece iyi olduğu ve iyileşme sürecinde olduğunu söyleyip olayla ilgili sis perdesini ortadan kaldırmıyor.

Hal böyle olunca sosyal medya paylaşımlarının da etkisiyle konu giderek dallanıp budaklandı ve bu süreç boyunca birçok çılgın komplo teorisi ortaya atıldı. Kensington Sarayı da İngiltere’de dün kutlanan Anneler Günü’nü fırsat bilip söylentilere son vermek istedi.

Böylece Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton tarafından kullanılan resmi sosyal medya hesaplarından Kate Middleton’ın üç çocuğu George, Charlotte ve Louis ile çekilmiş sevgi dolu bir fotoğrafı paylaşıldı.

AJANSLARDAN İPTAL KODU GELDİ: FOTOĞRAFLA OYNANMIŞ

Middleton fotoğrafı kendisine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek ve Anneler Günü’nü kutlayarak paylaştı. Ancak fotoğrafın Photoshop marifetiyle düzenlendiği, çocukların ellerinin duruşunun tuhaf olduğu, Kate’in parmağında yüzüğünün olmaması gibi sebeplerden sahte olduğu düşünüldü.

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Kensington Sarayı'nın paylaştığı fotoğraf için Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP) ve Getty Images, dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşlarına birer "Kill notice" (Fotoğrafın geçersiz sayılıp ajans tarafından iptal edilmesi) yolladı ve fotoğrafın paylaşımının durdurulmasını istedi.

Bunun duyulması ve basın kuruluşları tarafında haberleştirilmesiyle birlikte olay giderek büyüdü. Kraliyet ailesi aslında söylentileri yok etmek isterken bu fotoğrafla komplo teorilerini daha da güçlendirmiş oldu.

Kate Middleton’ın sağ ve sağlıklı olduğuna kanıt olması istenen fotoğraf üzerinde oynama yapıldığı için hatta kimlerine göre yapay zeka tarafından üretildiği düşünüldüğü için bunun da bir yalan olduğu söylentisi hızla yayıldı.

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Hastalığı ve ameliyatın gerekçesini açıklamak ve soru işaretlerini ortadan kaldırmak yerine sürekli farklı yöntemler deneyen kraliyet bir kez daha baltayı taşa vurmuş oldu. Sabahtan beri yaşanan bu krize dur demek bu kez de Kate Middleton’a düştü.

KENDİ İMZASIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Resmi hesaptan bir kez daha tweet atıldı ve Kate Middleton’ın ağzından “Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de ara sıra düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının yol açtığı karışıklıktan dolayı özürlerimi iletmek istedim. Umarım kutlayan herkesin Anneler Günü çok mutlu geçmiştir. C” açıklaması yapıldı.

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Güzel prenses sahte olduğu ya da yanıltıcı olması için üzerinde oynama yapıldığı söylenen fotoğrafı kendisinin düzenlediğini, fotoğrafta görülen tuhaf detayların da bundan kaynaklandığını söylemiş oldu.

Bu açıklamanın yankısı nasıl olacak, şimdiye kadar söylenen hiçbir şeye inanamayan hayranlarını bu kez tatmin edecek mi bilinmez…

Bu konunun kapanmasının tek yolu şimdilik Kate Middleton’ın kameralar önüne geçip kanlı canlı şekilde hastalığının gerçekte ne olduğunu ve sağlık durumunu açıklaması gibi görünüyor.