Komplo teorilerini susturmak için görüntü paylaşmışlardı… Üç büyük ajanstan uyarı: Kate Middleton fotoğrafını silin, fotoğrafla oynanmış!

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Kensington Sarayı tarafından yapılan ilk açıklamada Kate Middleton’ın karın bölgesinden bir ameliyat geçirdiği, operasyonun başarılı geçtiği ve prensesin mart ayı sonuna kadar evinde dinlenerek kraliyet görevlerine katılmayacağı söylenmişti.

AYLARDIR YÜZÜNÜ GÖREN OLMAYINCA KOMPLO TEORİLERİ ÜRETİLME BAŞLADI

Aslında bu son derece normal seyrinde gerçekleşen bir süreç olsa da Kate Middleton’ın hastaneye girerken ve çıkarken ya da daha sonrasında hiç yüzünü göstermemesi zaman içinde şüphe doğurdu.

Aynı tarihlerde prostat ameliyatı olan ve hemen ardından da kanser teşhisi alan 75 yaşındaki Kral Charles ameliyatı sonrası ve hastalığı ortaya çıktıktan sonra defalarca halkın karşısına çıktı, iyi ve sağlıklı olduğunu göstererek İngiliz halkının kaygılarını giderdi.

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KRALİYETİN EN SEVİLEN İSMİ: HERKES NEREDE OLDUĞUNU SORMAYA BAŞLADI

Oysa Kate Middleton’ın ameliyat gerekçesi ya da hastalığının ne olduğu bile aylar geçmesine rağmen hâlâ belli değil. Sadece İngiliz halkı tarafından çok sevilmekle kalmayan, dünya çapında da tıpkı bir Hollywood yıldızı gibi hayranları olan prensesin durumu soru işaretlerine yol açtı.

Kate Middleton en son 25 Aralık'ta halkın karşısına bu şekilde çıkmıştı

Onun en azından tek bir görüntüsünü isteyen, sağ ve sağlıklı olduğunu görmeyi arzu edenler bu gerçekleşmeyince Kate’in öldüğü ve yerine dublörünün geçtiğinden tutun da felç olduğuna, William’dan şiddet gördüğü için yüzünün kötü durumda olduğundan yaptırdığı estetik operasyonları saklamak için yüzünü göstermediğine dair sayısız komplo teorisi ortaya atıldı.

Kensington Sarayı, Kate Middleton’la ilgili söylentilere son vermek için İngiltere’de dün kutlanan Anneler Günü’nü fırsat bildi. Ve Galler Prensesinin üç çocuğuyla birlikte birkaç gün önce çekildiği söylenen bir fotoğrafını yayınladı.

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SÖYLENTİLER BİTSİN DİYE FOTOĞRAF YAYINLADILAR AMA...

Fotoğrafta Kate çocukları 10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis yanına almış, fotoğrafı çektiği söylenen Prens William’a bakarak gülümsüyordu. Fotoğraf kraliyetin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

42 yaşındaki Middleton, İngiltere'nin Anneler Günü şerefine aile fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı ve altına "Son iki ay boyunca nazik dilekleriniz ve devam eden desteğiniz için teşekkür ederim" diye yazdı.

Ortalık da deyim yerindeyse bu tatlı aile fotoğrafının ardından karıştı! Önce sosyal medyada fotoğrafla ilgili sıkıntılar gördüklerini söyleyen kullanıcılar ortaya çıktı. Komplo teorileri de hep sosyal medyadan yayıldığı için aslında bunda tuhaf bir durum yok…

Kensington Sarayı'nın paylaştığı fotoğraf için Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP) ve Getty Images, dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşlarına birer "Kill notice" yolladı ve fotoğrafın paylaşımının durdurulmasını istedi

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Ancak sarayın yayınladığı fotoğrafı haberleri için geçen haber ve fotoğraf ajansları da tek tek açıklama yayınlamaya başlayınca olay iyice karmaşık hale geldi. Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP) ve Getty Images, dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşlarına birer "Kill notice" göndererek Galler Prensesi ve çocukları 10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis'in Anneler Günü fotoğrafını kütüphanelerinden sildiklerini bildirdi.

"Kill notice" yani "Öldürme uyarısı" haber ajansları tarafından bir fotoğrafın kaldırılması ya da kullanılmaması için yapılan bir tavsiye olarak bilinir.

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Ajansların yolladığı fotoğrafı kaldırın uyarısının sebebi olarak fotoğrafın manipüle edilmiş olması gösterildi. Bu da Kate Middleton ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafta sonradan Photoshop marifetiyle düzenlemeler yapılmış olduğu anlamına geliyor. Kensington Sarayı konula ilgili açıklama yapmazken AP yayınladığı bildiriminde "Fotoğraf kaynağının görüntüyü manipüle ettiği görülüyor" dedi.

FOTOĞRAF GERÇEK DEĞİL, MANİPÜLE EDİLDİ YA DA YAPAY ZEKAYLA OLUŞTURULDU

Basına konuşan kraliyet uzmanı kaynaklar da fotoğraf ajanslarının Prens William'ın eşi ve çocuklarının fotoğrafının orijinalinden değiştirildiğine inandıklarını söyledi.

Kate Midlleton'ın parmağından çıkarmadığı Diana'dan hatıra yüzükte fotoğrafta yoktu

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Galler Prensi tarafından geçen hafta Windsor'da çekildiği söylenen fotoğrafta Prenses Charlotte'un kolunun tuhaf duruşu, Prens George’un sağ elinin fotoğrafta odak dışında oluşu, tüm çocukların parmaklarının çapraz yapılması gibi şüphe uyandıran unsurlar bulunuyor.

AMELİYATTAN SONRAKİ İLK RESMİ FOTOĞRAFTI

Prensesin 16 Ocak'ta geçirdiği karın ameliyatından bu yana ilk resmi fotoğrafı olan görüntünün aslında gerçek olmadığı ve yapay zeka ile oluşturulmuş olduğu da ortaya atılan iddialar arasında.

Fotoğrafla ilgili bir detay da Kate Middleton’ın Prenses Diana’dan yadigar kalan ve parmağından çıkarmadığı elmas ve safir karışımı çok sevdiği yüzüğünde ortada olmaması…

ÇOCUKLARIN ELLERİNDEN BAHÇEDEKİ AĞAÇLARA KADAR HER ŞEY YANLIŞ!

Bahçedeki ağaçların yapraklarının mevsime rağmen yemyeşil olması ve Kate Middleton’ın çok ağır olduğu söylenen karın ameliyatına rağmen üzerinde kot pantolon giymiş olması da fotoğrafı görenleri şüphelendirdi.

Kensington Sarayı Kate Middleton’ın geçirdiği ameliyatın sebebini ve hastalığını hâlâ açıklamazken Prensesin durumunun iyi olduğunu ve önemli olmadıkça saray tarafından ek güncelleme yapılmayacağını söyledi.