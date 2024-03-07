Kate ortaya çıktı ama kimse iyi olduğuna ikna olmadı… Prens William en sonunda sessizliğini bozdu

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Ocak ayının ortasında bir anda Buckingham tarafından karın bölgesinden ameliyat olacağı söylenen Kate Middleton, ameliyat sonrası iki hafta hastanede kaldıktan sonra evinde dinlenmeye çekilmişti.

HALKIN SEVGİLİSİ GÜZEL PRENSES 2 AYDAN SONRA YÜZÜNÜ BİRKAÇ DAKİKALIĞINA GÖSTERDİ

Halkın sevgilisi olan güzel prensesin kraliyet görevlerine de Paskalya bayramı sonrasında yani mart ayı bittikten sonra döneceği açıklandı.

Kate Middleton'ın bu fotoğrafı en azından hayatını kaybetmediğine bir kanıt olarak paylaşıldı... Ancak güneş gözlüklerinin ardına saklanan prensesin kanser olduğu ve kemoterapi ve kortizon tedavisi gördüğü için yüzünün şiş olduğu söylendi... Hatta dökülen saçlarının yerine de peruk kullandığı iddiası ortaya atıldı

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Buraya kadar her şey yolundaydı. Kimileri bu bahsedilen operasyonun bir düşük kaynaklı olabileceğini ortaya atmış, konu geçiştirilmişti. Kate Middleton’ın hemen ardından prostat operasyonu geçiren Kral Charles 3 günde ayağa kalktı.

KRAL CHARLES AMELİYAT ÜSTÜ KANSER TEŞHİSİNE RAĞMEN HEP ORTALIKTA

Halkın karşısına çıkıp sağlıklı olduğunu kanıtlayan Charles’a birkaç gün sonra da kanser teşhisi kondu. İlk safhada teşhis edilen hastalık yüzünden hayati tehlike taşımadığı söylenen kral halkına sağlıklı ve işinin başında olduğunu gösterdi.

Charles da Kate'le aynı tarihlerde ameliyat oldu ve sonrasında da kanser olduğu ortaya çıktı... Ancak gelininden farklı olarak o yüzünü gösterip iyi olduğunu halkına kanıtladı

Ancak Kate Middleton aradan geçen uzun zamana rağmen hiç ortaya çıkmadı, herkes onu en son 25 Aralık’ta Noel ayini sırasında görmüştü. Saray geçen ay 42 yaşındaki prensesin "durumunun iyi olduğunu" paylaştı ancak mahremiyetine saygı duyarak daha fazla bilgi vermeyi reddetti.

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KOMPLO TEORİLERİ KATE ORTAYA ÇIKMADIKÇA GİDEREK “ÇILGINLAŞTI”

Hastalığının ve geçirdiği ameliyatın sebebi bile açıklanmayan Kate Mİddleton, ortaya da çıkmayınca bu kez ortalığı türlü çeşit çılgınca komplo teorisi sardı. Onun kanser olduğundan, felç geçirdiğinden tutun da Prens William’dan dayak yediğine, kalçalarına protez taktırdığı için ortaya çıkamadığına kadar her şey söylendi.

Kraliçe Elizabeth tahtta olduğu uzun yıllar boyunca hem kendisi hem de aile üyelerine başımıza ne gelirse gelsin hep yüzümüzü göstereceğiz, iyi ve birlik içinde olduğumuzu kanıtlayacağız kuralını uygulatmıştı... Kendine Elizabeth'i örnek aldığı bilinen Kate'in bu kadar uzun süre ortalarda görünmemesi bu yüzden başına çok kötü bir şey geldiğine yoruldu

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Sosyal medyadan doğan bu akla hayale sığmayan komplo teorilerinin ardından Kate Middleton nihayet pazartesi günü annesinin kullandığı arabanın yolcu koltuğunda, gözlerinde kocaman güneş gözlükleri ve yorgun yüzüyle ortaya çıktı.

“KİŞİSEL SEBEPLER” DEDİ, O DA ORTADAN KAYBOLDU

Bu bile söylentileri ve komplo teorilerini susturamadı. Bunda William’ın da “kişisel ve aile sebepler” gerekçesi öne sürülerek vaftiz babası Yunanistan Kralı Konstantin II için düzenlenen anma törenine katılmaması etkili oldu.

Wiiliam babası ve eşinin yokluğunda tüm kraliyet görevlerini üvey annesi Camilla ile üstlenmişti... Ancak o da geçtiğimiz günlerde önemli bir görevini kişisel sebeplerle pas geçince kaygılar iyice arttı

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Kate Middleton’ın aslında çoktan öldüğü, yerine bir başkasının geçtiği, William’ın Kate’i boşayıp ilişkisi olduğu iddia edilen bir başka kadınla evleneceği gibi çılgın teoriler son bulmayınca kraliyet yine çareyi açıklama yapmakta buldu.

EN SONUNDA WILLIAM KONUŞMAK ZORUNDA KALDI

Üstelik bu kez açıklama birinci ağızdan, Galler Prensi William’dan geldi. William’ın sözcüsü, prensin kendi ağzından yapılan açıklamayı basınla paylaştı ve “Sayın Galler Prensi kendini sosyal medyaya ve orada ortaya atılanlara değil işine vermiş durumdadır” dendi.

Böylece sosyal medya yoluyla yayılan ve gerçeklikten uzak olan söylentilerin de önüne geçilmeye çalışıldı. Ancak hâlâ ortada bir gizem ya da aceleyle yapılmış iletişim hataları var ve bu yüzden de söylentiler bitmek bilmiyor.

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KATILACAĞI ETKİNLİK AÇIKLANMIŞTI: İSMİNİ LİSTEDEN SİLDİLER!

Kate'in halkın karşısına çıkacağı ilk kraliyet görevinin 8 Haziran'da Londra'daki Trooping of the Colour etkinliği kapsamında düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni olacağı duyurulmuştu. İngiliz Ordusu tarafından açıklanan etkinlik önce internet sitesine de konuldu.

William'ın basın sözcüleri prensin işinin başında olduğunu, sosyal medyaya değil görevlerine ve ailesine konsantre olduğunu bildiren bir açıklama yayınladı

Ancak haberin yayılmasının ardından bu duyuru kaldırıldı ve Kate Middleton’ın ismi de katılımcılar arasından silindi.

Etkinliğin biletleri prensesin resmini yer aldığı bir ilanla satışa çıkarılmıştı. Ancak bu törenin akıbeti de şimdilik belirsiz kaldı. Galler Prensesinin eğer bu etkinliğe katılmazsa 15 Haziran'da Kral Charles'ın doğum günü geçit töreninin kostümlü provasında yer alması bekleniyor.