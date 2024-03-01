İki ay geçti yüzünü gören yok… Öldü diyen de var felç oldu diyen de… Bitmeyen komplo teorileri! Kate Middleton’a ne oldu?

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Bahsi geçen kişinin Galler prensesi Kate Middleton olduğu yukarıdaki satırları okuyan hemen anladı. Prensesin ortadan bir anda kaybolup hâlâ yüzünü göstermemiş olması her geçen gün hayranlarının endişelerini büyütmeye devam ediyor.
ORTAYA ÇIKMADIĞI HER AN YENİ BİR SENARYO YAZILIYOR
Hatta bu merak ve endişe öyle arttı ki sosyal medya kullanıcıları her gün de değil neredeyse her an yeni bir komplo teorisi üreterek Kate Middleton’a ne olduğunu ve neden kimsenin onun yüzünü aile üyelerinle katıldığı Noel ayininden beri görmediğini araştırmaya başladı.
İnternette konuşulan komplo teorileri süre uzadıkça daha çılgın hale gelmeye başladı. “Karın bölgesinden” bir operasyon geçirdiği bilinen ya da en azından durumu böyle açıklanan Kate Middleton’ın düşük yaptığı, rahmini aldırdığı, kanser olduğu ve sayılı günleri kaldığı gibi şeyler son iki aydır söylenenler arasında.
DÜŞÜK MÜ YAPTI, RAHMİ Mİ ALINDI YOKSA ÇOKTAN ÖLDÜ MÜ!
Daha da öteye giden teorilerden bazıları da güzel prensesin yüzüne bir şey olduğu ve bu yüzden ameliyatı atlatsa da Buckingham Sarayı’nın endişeleri giderecek basit bir fotoğraf paylaşımından bile kaçındığı şeklinde.
Zaman zaman hakkında yasak aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan Prens William’ın Kate Middleton’ı boşamak istediği hatta çiftin boşandıkları ancak bu haberin herkesi ayağa kaldıracağı için durumun saklandığı da bir başka çılgın teori olarak sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
WILLIAM DA "KİŞİSEL MESELE" DEYİP GÖREVE GİTMEDİ
Tüm bunlar yetmezmiş gibi Kensington Sarayı geçtiğimiz gün Galler Prensi William'ın kişisel bir mesele nedeniyle vaftiz babası merhum Yunanistan Kralı Konstantin için düzenlenen anma törenine katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Bu da endişeleri bir kat daha arttırdı.
En sonunda kraliyet yetkilileri 42 yaşındaki prensesin iyi olduğunu, başarılı geçen ameliyatının ardından evinde dinlenmeye devam ettiğini söyleyen bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Açıklamada Kate Middleton’ın sağlığının her geçen gün düzeldiği ve halkıyla buluşmak için gün saydığına dair klişe ifadeler kullanıldı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPMAYA MECBUR KALDILAR
Kimse bunlara inanmayınca da komplo teorisyenleri fikir üretmeye devam etti… Sosyal medyada dile getirilen en çılgın teorilerden birinde William’ın Kate’e şiddet uyguladığı, prensesin yüzünde bu şiddetin izleri olduğu ve bu yüzden insan içine çıkamadığı bile söylendi.
KOMPLO TEORİLERİ GİDEREK DAHA DA ÇILGIN HALE GELİYOR
Hatta kimilerine göre Kate Middleton bir dizi estetik operasyon geçirmiş (bu operasyonlardan birinin Brezilya kalçası operasyonu olduğu bile söylendi), iyileşmeyi bekliyordu. Kate Middleton’ın “planlı” olduğu söylenen bir operasyon için hastaneye yatması 16 Ocak’ta gerçekleşti.
Prensesin karın bölgesinden ameliyat edildiği, iki hafta hastanede kalacağı ve sonra da Paskalya bayramı sonuna kadar yani nisan ayı başına kadar kraliyet görevlerine dönmeyeceği açıklanmıştı. Buraya kadar her şey yolunda yani normal şekilde seyretti.
KRAL DA AMELİYAT OLDU HATTA KANSERE YAKALANDI AMA...
Kate’in hemen ardından bu kez Charles bir prostat operasyonu için hastaneye yattı, birkaç gün sonra da kanser olduğu ortaya çıktı. Aslında kralın kanserinin de vücudun hangi bölgesinde olduğu saklanmıştı ama verilen bilgiye göre Charles oldukça sağlıklıydı…
Kanser erken teşhis edilmiş, tahta çıkmak için bir ömür bekleyen kral iyileşmişti. Üstelik bu korkutucu gelişmelere rağmen Charles hem ameliyatından hem de kanser teşhisinden sonra yüzünü defalarca gösterdi.
ONUN FOTOĞRAFLARI VAR DA KATE'İN NİYE YOK?
Endişe ve benzer komplo teorileri oluşmasın diye kralın fotoğrafları bol bol çekilip paylaşıldı, iyi ve sağ salim olduğu böylece anlaşıldı ve soruların ardı kesildi. Üstelik Charles bu konuda oldukça profesyonel bir yaklaşım sergileyip, kısa süre önce başbakanla olan haftalık görüşmesini bile gerçekleştirdi.
Saray kaynakları ve resmi ağzılar aksini söylese de Kate Middleton’ın başına ne geldiği konusunda bir türlü bitmeyen endişenin en önemli kaynağı da bu asında… 75 yaşındaki Charles’ın sağlık konusunda yaşayacaklarına hatta ölümüne bile bir anlamda hazırlıklı olan İngilizler genç, dinamik, sportmen prenseslerinin iyileşmek için bu kadar zamana ihtiyaç duymasını anlamlandıramıyor.
YÜZÜNÜ GÖRENE KADAR DURMAYACAKLAR
Onun aslında geçirdiği, sebebi belirsiz bu ciddi ameliyattan sağ kurtulamadığına bile inanan çok. Ve belli ki güzel prenses yüzünü gösterene kadar sayısız kişi Kate Middleton’la ilgili akla hayale gelmeyecek hikâyeler yazıp bunları yaymaya devam edecek…