Babasının hastalığı bile üvey annesine olan nefretini azaltmadı… Onunla aynı odada durmayı bile reddetmiş

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Bu iddiaların kaynadığı da Kraliçe Camilla’nın yakın arkadaşı Petronella Wyatt oldu. Geçen hafta kanser hastası babası Kral Charles III'ü ziyaret etmek üzere Londra'da sadece 24 saat geçiren küskün prensin Camilla ile arasına “mesafe koymak” istediği bildirildi.

Harry'nin sadece 24 saat kaldığı İngiltere'de babasıyla görüşrüken üvey annesi Camilla'yla aynı odada olmayı bile kabul etmdiği söylendi

KANSER OLAN BABASINI GÖRMEYE GELDİ ÜVEY ANNESİYLE AYNI ODADA BİLE DURAMADI

The Telegraph gazetesi için bir köşe yazısı kaleme alan Petronella Wyatt, Harry'nin Kral Charles ile kanser teşhisi hakkında konuşurken üvey annesiyle aynı odada bulunmamayı tercih ettiğini" yazdı. Camilla’nın yakın arkadaşı olan Wyatt, 39 yaşındaki Harry'nin üvey annesine bir "zeytin dalı" uzatmamış olmasının da "kaçırılmış büyük bir fırsat" olduğunu iddia etti.

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Sussex Dükü Harry, 76 yaşındaki üvey annesi Camilla hakkındaki duygularını onu "tehlikeli" ve "kötü birisi" olarak nitelendirdiği "Spare" adlı bomba etkisi yaratan anı kitabında açıkça ortaya koymuştu.

Harry, çok ses getiren kitabında üvey annesi için inanılmaz şeyler yazmış, ondan kötü birisi olarak bahsederken "diğer kadın" gibi aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı

"BENİ KİŞİSEL ÇIKARLARI İÇİN KURBAN ETTİ" DEMİŞTİ

Harry, 2023’ün hemen başında çıkan kitabında "Son zamanlarda beni kişisel çıkarı ve reklamı için kurban ettiğini düşündüğüm bir üvey ebeveyn edinmekle ilgili karmaşık duygularım var" diye yazmış ve Camilla’nın popülaritesini artırmak için aile hakkında basına hikayeler sızdırdığını iddia etmişti.

Harry'nin kitabı piyasaya çıkıp Camilla'yla ilgili sözleri duyulunca Charles öfkeyle, ülkeyi terk etmiş olsalar da, oğlu ve gelinini, hâlâ kendilerine tahsis edilmiş olan kraliyet konutlarından kovmuştu

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"DİĞER KADIN" KELİMEİSİNİ HAKARET YERİNE KULLANDI

2020'de kraliyet görevlerinden çekilen ve eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Harry, Charles ile evlendikten neredeyse yirmi yıl sonra yazdığı kitapta Camilla'dan "diğer kadın" olarak da bahsetti. Harry kitabında, ağabeyi William’la birlikte babaları Charles’a Camilla ile evlenmemesi için yalvardıklarını da anlatmıştı.

Sadece yazdığı kitapla değil ABD’ye gittiğinden beri verdiği röportajlar ve haklarında hazırlanan Harry & Meghan belgeselinde anlattıklarıyla da ailesiyle arasının tamamen açılmasına ve tüm ilişkilerin kopmasına neden olan Harry’nin aslında tüm bunlardan pişman olduğu söyleniyordu.

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Charles ve Camilla evlendiğinde çekilen bu resmi kraliyet portresinde herkesin yüzü gülüyordu... Ancak Harry ve William babalarına Camilla'yla evlenmesin diye yalvarmış, bu evliliği hiç istememişlerdi

HERKES BU KAVGALAR BİTSİN DİYE BEKLİYOR AMA...

ABD’de aradığını bulamayan Sussex Dükü’nün memleketine geri dönebilmek ve ailesiyle ilişkilerini düzeltebilmek için fırsat kollandığı da iddia edilmişti. Öte yandan kanser olduğu haberini kamuoyuna duyurulmadan önce oğlu Harry’ye bizzat bildiren Charles’ın da bu küslük ve kavgalar bitsin diye can attığı biliniyor.

Harry ve Meghan’ın kraliyet ailesiyle ilgili olarak ortaya attığı iddialar oldukça ciddi. Meghan Markle’a annesi siyah olduğu için ırkçılık yapıldığını söyleyen çift, doğacak çocuklarının ten renginin koyu olup olmayacağı konusunda bile aile içinde tartışmalar çıktığını söylemişti. İngiliz kraliyet ailesinde Harry ve Meghan'ın ABD'ye taşınmasıyla başlayan fırtına hâlâ dinmiş değil

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BABASI HAKKINDA DA AKIL ALMAZ ŞEYLER ANLATTI

Harry, çok tartışılan kitabında babası Charles’ın kendisinin doğumuna sevinmediğini bile söylemiş, ağabeyi William taht varisi olarak doğduğu için kendisine “yedek” çocuk muamelesi yapıldığını anlatıştı. Harry, William ve eşi Kate Middleton’la, kendi eşi Meghan Markle’ın arasında da birçok kavga yaşandığını anlatarak arasının onlarla da düzelmemek üzere bozulmasına yol açmıştı.

Charles'ın aslında oğluyla barışmak istediği, Meghan Markle'la ilgili her şeyi ve aileyle ilgili sözleri unutabileceği ancak karısı Camilla'ya söylenen sözler konusunda affının olmadığı söyleniyor

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Kral Charles’ın ise tüm bu korkunç iddialar, ifşa olan aile sırları ve küçük oğlunun kendisiyle ilgili sözlerini unutmaya hazır. En azından saray çevreleri böyle söylüyor. Ancak Prenses Diana’yla evlenmesine rağmen ömrü boyunca hep Camilla’ya aşık kalan kral, oğlunu bu konuda affedecek gibi durmuyor.





BÜYÜK AŞKINA TOZ KONDURMUYOR: OĞLUNU SIRF BU YÜZDEN BİLE AFFETMEYEBİLİR!

Charles’ın gözünden bile sakındığı, uğruna bir dönem halkın sevgisini bile kaybettiği eşi Camilla hakkında kötü sözler söyleyen oğluna en çok bu konuda kızgın ve kırgın olduğu biliniyor. Ve baba oğul arasındaki olası bir barışmanın önündeki tek engelinse aslında bu olduğu söyleniyor…