Kanser teşhisi konan Charles ilk kez görüntülendi… Her şeyi unutmaya hazır: Yeter ki oğullarım barışsın!

Haberin Devamı

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, kanser teşhisi açıklandıktan sonra ilk kez görüldüler. Kral, istirahat ettiği Clarence House'dan ayrılıp Buckingham Sarayı'na doğru yol alırken yolda onun geçişini izleyen İngiliz vatandaşlarına el salladı. Kral III. Charles kanser teşhisi ortaya çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi... Charles'ın oldukça moralli ve neşeli olduğu görüldü

CHARLES’IN MORALİ VE NEŞESİ YERİNDE

Hem Camilla hem de Charles’ın oldukça keyifli olduğu ve bol bol gülümsediği de gözlerden kaçmadı. Kral ve Kraliçe'nin mutlu halleri, Prens Harry'nin babasına kanser teşhisi konulduğu haberini aldıktan sonra Clarence House'a "hızlı bir ziyaret" yapmasının hemen ardından geldi.

Haberin Devamı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kral Charles’a, prostat operasyonunun ardından yapılan tetkiklerde kanser teşhisi konduğu belirtilmişti.

Charles, hastalığının aile içindeki kavgaları bitirip birbirleriyle küs olan iki oğlunu barıştırmasını umuyor...

Teşhisin çok erken yapıldığı, doktorların da Charles’a durumun umutlu olduğunu bildirdikleri söyleniyor. Ancak teşhisle ilgili ya da kanserin Charles’ın vücudunda nerede tespit edildiği henüz bilinmiyor.

HABERİ BİZZAT KRALDAN ALDI, HEMEN MEMLEKETİNE KOŞTU

2020’de eşi Meghan Markle’la birlikte İngiltere’yi ve tüm kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry de haberi alır almaz babası Charles’ı görmek için hemen memleketine koşmuştu.

Buckingham Sarayı Charles'ın "düzenli bir tedavi programı" alabilmesi için kamu görevlerini erteleyeceğini bildirdi... Kralın kanser teşhisine rağmen pozitifliği ve görevlerine olan bağlılığının ailesini ve arkadaşlarını "hayrete düşürdüğü" de kaydedildi. Saray, Charles'a hangi kanser türünün teşhisinin konduğunu ise henüz açıklamadı

Haberin Devamı

Harry’nin tüm aileyle arasının son birkaç yıldır açık olmasına neden olan eşi Meghan ve iki çocukları Archie ve Lilibet ise bu yolculukta küskün prense eşlik etmediler.

Kanser teşhisi resmi kanallardan dünyaya duyurulmadan önce Charles’ın Amerika’da yaşayan ve aslında kendisi de dahil ailedeki herkesle küs olan oğlu Harry’yi bizzat arayıp durumu bildirdiği söyleniyor. Sussex Dükü Prens Harry babasını ziyaret etmeye geldi... Bugün İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Harry ve Charles'ın görüşmesi 45 dakika sürdü

KORUMA ARAÇLARIYLA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Sussex Dükü Prens Harry, dün akşam saatlerinde İngiltere’ye yaptığı acil yolculuktan hemen sonra Charles’ın kaldığı Clarence House'a geldi. Harry, camları siyah özel filtreli lüks bir cip ve onu ardından takip eden koruma arabasıyla geldiği konutta kral babasını ziyaret etti.

Haberin Devamı

Harry’nin İngiltere’den ayrılma ve kraliyet görevlerinden istifası sonrası kendisine tahsis edilen kraliyet korumaları emrinden alınmıştı. Bu konuda bile ailesini suçlayan prens artık parasını kendi ödediği özel korumalarla dolaşıyor. Prens William, hastalığı bilinmeyen ve geçirdiği ağır oprasyon gizemini koruyan eşi Kate Middleton'ın iyileşme sürecinde yanından ayrılmıyor

HARRY KOŞARAK GELDİ, BABASINA İLK ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Charles’ın sağlığıyla ilgili bu endişe verici durumun Harry’nin artık binlerce kilometre uzakta yaşadığı İngiltere’ye koşmasını sağlaması bir yana, kraliyet uzmanları ve İngiliz halkının ailede yıllardır süren küslük ve iç karmaşayı bitirmesi umutlarını da yeniden yeşertti.

Haberin Devamı

Saraydan bir yetkili "Harry'nin araya girip yüce gönüllü davranarak William'a el uzatacağı nokta bu mu?" diye sordu. Prens Harry'nin ziyareti kraliyet uzmanlarının, Birleşik Krallık'a yaptığı ziyaretin kraliyet ailesi arasındaki buzları eritebileceğine inanmalarına yol açtı. Charles'ın üzücü hastalık haberinin en son Elizabeth'in cenazesinde yan yana görünen küs prensler Harry ve William'ı barıştırması umuluyordu...

KRALIN KANSER TEŞHİSİ BİLE İKİ KARDEŞİ BİR ARAYA GETİREMEDİ

Prens William ve Prens Harry arasında süregelen sürtüşme nedeniyle henüz ortada iki taraftan da zeytin dalı uzatılmamış olsa da kraliyet uzmanları bu ziyaretin ailenin arasını düzeltme umutlarını arttırdığına inanıyor.

Haberin Devamı

Tüm bu umutlara ve babalarının kanser gibi ciddi bir hastalığın pençesine düşmesine rağmen birbirleriyle kanlı bıçaklı düşman olan Prens William ve Prens Harry ise henüz görüşmedi. Hatta iki kardeşin Harry’nin Charles’ı ziyareti sırasında karşılaşıp karşılaşmadıkları bile bilinmiyor.





ELTİ KAVGASI İKİ KARDEŞİN ARASINI AÇTI, BARIŞMA UMUDU NEREDEYSE HİÇ KALMADI

Harry’nin ABD’ye gittikten sonra tüm kraliyet ailesi ve özellikle de ağabeyi William ve eşi Kate Middleton hakkında ortaya attığı iddiaların ardından iki kardeşin arasının düzelme umudunun kalmadığı söyleniyordu.

Üstelik Harry’nin röportajları, belgeseli ve kitabında ortaya attığı iddialara göre iki kardeşin arası bu ABD’ye kaçıştan çok daha önce bozulmuş. İki kardeşin kavgalarının en büyük sebebi de aslında Harry ve Meghan’ın, özellikle de Meghan’ın, William’ın eşi Kate Middleton’la olan anlaşmazlıklar hatta birbirlerinden ölesiye nefret etmeleri. William, kardeşi Harry'nin aile ve kendisiyle ilgili ifşalarının ardından öfkeden küplere bindi ve kardeşini affetmeyi hiç düşünmediği söyleniyor... İki kardeş arasındaki kavga ise bu ifşalardan çok daha önce başlamış

HERKES AMA EN ÇOK DA BABALARI İKİ KARDEŞİN BARIŞMASINI BEKLİYOR

Harry’nin İngiltere’de ne kadar kalacağı henüz belli değil. Bu süre içinde iki kardeş istemeseler de bir araya gelecek ve belki de kamuoyunun karşısına babalarının kanser tedavisi göreceği süreçte birlik görüntüsü vermek için yan yana gelecekler.

Kral Charles tercihini yerini alacak varisi olan ve ona tam itaat gösteren büyük oğlu William'dan yana kullandı... İngiltere tahtına Charles'tan sonra, eğer monarşi o zaman hâlâ yıkılmamış olursa,

önce William ardından da onun en büyük oğlu Prens George oturacak

Bir umut da, zaten tüm ömrünü tahta çıkmayı beklemekle geçiren ve artık 75 yaşında olan Kral Charles’ın, kendi hastalığını fırsat bilerek iki kardeşi birbirine yaklaştırma denemeleri yapacak olmasında.





KRAL DA ÇOK KIZGIN AMA HER ŞEYİ UNUTMAYA HAZIR

Kitabında üvey annesi Kraliçe Camilla için de ağza alınmaz ifadeler kullanan Harry’ye babası Charles’ın da çok kızgın ve kırgın olduğu biliniyor. Ancak kralın her şeye rağmen tüm yaşananları unutup, küçük oğlunu affetmek için fırsat kolladığı, kraliyet ailesini birleştirip küslükleri bitirmeyi kendine görev edindiği de ifade ediliyor…





KÜS KARDEŞLERDEN SON DAKİKA HABERİ GELDİ!

Charles'ın hastalığının duyulmasının ve Harry'nin koşarak İngiltereye gelmesinin küs olan Harry ve William'ın arasını düzeltmesi umuluyordu. Ancak iki kardeş görüşmedi. Harry'nin William'la görüşmeye hazır olduğu ancak geceyi Londra'daki bir otelde geçirdiği söyleniyor. William ise ağır bir ameliyat atlatan eşi Kate Middleton'la birlikte. Kraliyet ailesi içindeki kavganın bu süreçte iki kardeşin görüşmesiyle sonlanıp sonlanmayacağı, Harry ve William'ın görüşüp görüşmeyeceği hâlâ bir muamma...