Kraliyet ailesi için çarpıcı iddia… Charles ve Harry ‘mecburen’ barışacaklar: Oğluna evinde yer açacak ama gelinine asla!

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İngiltere kraliyetinin iki üst düzey üyesi, Kraliçe Elizabeth’in torunu ve Kral Charles’ın küçük oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın yukarıdaki açıklamayı yapıp yeni bir hayata yelken açmasının üzerinden üç yıl geçti. Ve bu üç yıldır da onları ülkeden kaçıran sebepler ortadan kalkmadığı gibi yaşanan karmaşa daha da büyüdü. Charles tahta çıkabilmek için uzun yıllar bekledi ancak hükümdarlığına aile içindeki büyük kavganın yarattığı skandallar eşliğinde başladı

HARRY VE MEGHAN KRALİYETİN TÜM KURALLARINI YIKIP GİTTİLER

Elizabeth’le başlayan ve ailenin diğer üyeleri tarafından başarıyla sürdürülen ne yaşarsan yaşa asla aile hakkında konuşma, sırları kimseye söyleme, dünyaya karşı birlik olmuş görüntüsü ver kuralı da Harry ve Meghan’la birlikte yıkılmış oldu. İkilinin ABD’ye gittiklerinden beri yaptıkları ve söyledikleri Windsor hanedanına bugüne kadar görülmemiş sıkıntılar yaşattı.

Harry'nin soylu bir aileden gelmeyen, İngiliz bile olmayan, üstelik oyunculuk yapan ve siyah kökleri olan Meghan Markle'la evlenmesi kraliyet ailesinin tüm kurallarını yıktı ve büyük tartışmalara yol açtı

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Sonuç olarak Harry ve Meghan hâlâ dünyanın en güçlü ailesinin mensupları olsalar da hiçbir resmi görevleri olmadan yaşadıkları başka bir hayatı seçtiler. Özgür ve tüm bu tartışmalardan uzakta bir yaşam istiyoruz deseler de içinden çıktıkları aile hakkında konuşmaktan hatta belgesel çekmekten, kitap yazmaktan geri durmadılar. Wlliam ve Kate tüm tartışmaların ve akıl almaz iddiaların odağında olmalarına rağmen hiçbir şeye cevap vermediler ve kraliyet görevlerine adanarak kendilerini yaşananlardan uzakta tuttular

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ORTAYA DÖKÜLMEYEN AİLE SIRRI KALMADI

Ve bu son üç senede ortaya dökülmeyen aile sırrı neredeyse kalmadı; yaşanan kavgalar, edilen hakaretler ortaya saçıldı. Harry daha da ileri gidip kendi çocukluğuna, doğumuyla birlikte başlayan ve tüm çocukluğuna ve gençliğe yayılan hayal kırıklığıyla yüzleşti: Ağabeyi William tahtın ilk sıradaki varisi olarak doğmuş ve öyle büyümüş, kendisi ise ikinci çocuk ve “yedek” veliaht olarak hep ikinci planda kalmanın acısıyla yaşamıştı.

Harry, karısıyla birlikte ABD'ye taşındıktan sonra önemli günlerde İngiltere'ye geri geldi ancak aile tarafından hep dışlandı: Charles'ın taç giyme töreninde onunla konuşan ve fotoğraf veren iki isim sadece amcası Andrew'nun kızları Prenses Eugenie ve Beatrice oldu

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Aile içindeki ilişkiler öyle gerildi ki en sonunda tamamen koptu. Şu an William ve Harry birbirlerine düşman iki kardeş oldular, eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki çekişme ve nefret ise üç yıldır neredeyse her gün magazin sayfalarının manşeti oldu. William ve Kate, ileride kral ve kraliçe olacakları gerçeğiyle kraliyet görevlerine daha çok önem verip bir anlamda yollarına devam ettiler.

CENAZELER, TÖRENLER VE DAVALAR İÇİN SÜREKLİ İNGİLTERE'YE GİDİP GELİYOR

70 yıl bekledikten sonra ancak Elizabeth’in ölümüyle tahta çıkıp kral olan Charles içinse durum çok daha zor ve karışık bir hale geldi. Harry, ABD’ye taşındıktan sonra dedesi Prens Philip’in cenazesi, Elizaberth’in tahta çıkışının 70. yıldönümü ve cenazesi ve tabloid gazetelerine açtığı davalar için birçok kez İngiltere’ye geri geldi.

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Ancak 74 yaşındaki Charles ve 39 yaşındaki Harry'nin "yıllardır" birlikte fotoğraflanmadığı gerçeği gün gibi ortada kaldı. Harry’nin Amerika’ya gittikten sonra verdiği röportajlar, Meghan’la birlikte hayatları hakkında yaptırdıkları belgesel bir yana geçen ocak ayında yayınlanan biyografi kitabı Spare (Yedek), ailesiyle arasındaki tüm bağların kopmasına neden oldu. Kral Charles ve küçük oğlu Prens Harry son üç yılda mecburi şekilde bir araya gelip fotoğraf karalerinde yan yana göründüler ancak baba ve oğul aslında objektiflere hiç bir arada poz vermediler...

HARRY VE CHARLES BARIŞACAK MI?

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Yine de kritik önemli günler için İngiltere’ye gelmeye devam eden Harry’nin sürekli olarak babası Charles’la bir araya gelip görüşmek istediği ancak kapının hep yüzüne kapandığı iddia edildi. Bu durumsa yakın bir gelecekte değişebilir. Buckingham Sarayı kaynaklarına göre Kral Charles ona kızgın ve kalbi kırık olsa da Prens Harry’yi affetmek zorunda kalacak. Charles iki oğlunun küslüğü, aileyi bölen kavga ve kraliyet sorumlulukları arasında sıkışmış durumda

"BU BİR STRATEJİK ZORUNLULUK"

Eski bir saray çalışanın içeriden yaptığı çarpıcı yoruma göre "Nihayetinde Charles'ın sorunu çözmek için sadece kişisel değil aynı zamanda stratejik bir ihtiyacı var". Charles tahta çıktığından beri giderek gözden düşen kraliyeti aklamak, saygınlaştırmak ve geleceğe hazırlamak rolünü üstlenmeye çalışıyor. Ve saray kaynaklarına göre "Ulusal birliğin sembolü olan kralın oğluyla arasının bu kadar kötü olması sürdürülebilir değil". Yani Charles Harry’yle arasını “stratejik” sebeplerle bile olsa düzeltmek zorunda. Zaten İngiltere’ye her gidiş gelişinde babasıyla görüşmeye hatta sarayda kalmaya çalışan Harry’nin de niyeti belli ki böyle. Kralın kırgın oluğu küçük oğluyla barışacağına kesin gözüyle bakılıyor: Bu aslında bir yumuşama ya d affetmeden kaynaklı olmasa da hükümdarlığın mevcut durumu için gerekli bir stratejik hamle olacak

ŞİMDİ HER ŞEY CAMILLA'NIN ELLERİNDE

Kraliyet içerisinden bir kaynak, kavganın "esasen bir aile meselesi" olduğunu ve Charles'ın danışmanlarının yardımıyla çözülemeyeceğini açıkladı. Bunun yerine, Charles'ın Harry ile ilişkisinin kaderi Kraliçe Camilla'nın ellerinde olabilir… Charles'ın eşi hakkında konuşan kaynak "Devlet ve aile arasındaki ayrım kutsaldır, bu yüzden Camilla tüm bu olaylarda çok önemli olacaktır" dedi. "Charles'ın dinleyeceği tavsiyelerde bulunabilecek tek kişi o. O bir pragmatist ve eminim ki bu destanı sona erdirmenin önemini anlıyordur."

Charles’ın bir arkadaşı da Kral'ın, oğlunun "Spare" adlı anı kitabında ve çok sayıda sert röportajında kraliyet ailesinin kirli çamaşırlarını ortaya döktüğü için özür dileyip dilememesine bakmaksızın Sussex Dükü ile bir çözüm arayışında olduğunu açıkladı: "Charles'ın Harry'den özür dilemesini istediği söyleniyor ama durum bundan çok uzak. Charles böyle bir şey beklemez. Windsor'ların çok inatçı olduğunu biliyor ve Harry de bir istisna değil. Mesele şu ki, Harry de babasından asla bir özür almayacağını kabul edebilir mi?"

BU BARIŞMADA ÖZRE YER OLMAYACAK

Charles'ın tüm kırgınlıkları ortadan kaldıracak bir "sıfırlama” düğmesine basmak istediği ama bunun bedeli ne olursa olsun olmayacağı söyleniyor. Charles'ın Harry'nin aileye ait şatolarda ve saraylarda kalmasına yeşil ışık yakmaya gönüllü olması işlerin barış yolunda ilerlediğine bir işaret sayıldı. Kraliyet kaynakları "Harry meselesi hemen çözülmek zorunda değil ama eninde sonunda çözülecek” yorumları yapmaya başladı.

"Charles Harry'yi seviyor ama onun önceliği kral olarak görevini yerine getirmek ve annesini hayal kırıklığına uğratmamak. Bu da anayasal hususların her şeyden önce gelmesi gerektiği anlamına geliyor."

"BABAM AFFETSİN, BEN ASLA AFFETMEM!"

Öte yandan aynı kaynaklar Charles ve Harry arasındaki kırgınlığın (mecburen de olsa) biteceği yolunda tahminlerde bulunurken Prens William'ın kardeşini affetmeyi planlamadığını düşünüyor. Harry ve Meghan aileyle ilgili iddialarında en büyük suçlamaları Prens William ve Kate Middleton’a yöneltmişti. Hatta Harry kitabına ağabeyinin kendisini dövdüğünü ve Kate’in de Meghan’ı hüngür hüngür ağlattığını yazmıştı.

Charles küçük oğluna kapıları tekrar açmak zorunda kalacak olsa da William ve Harry'nin barışma ve yeniden eskisi gibi olma şansı neredeyse sıfır olarak görülüyor: William kendisine yönelttiği suçlamaların ardından Harry'yi asla affetmeyecek deniyor

Zaten Charles, Harry ile yeniden bir araya gelmeye açık olsa da Markle ile görüşmeye pek hevesli görünmüyor. Kral artık görüntüde olsa bile oğluyla bir araya gelip, fotorğaf verip birlik mesajı vermeye önünde sonunda mecbur kalacak. Fakat bu birliktelik “istenmeyen” gelin Meghan’ı kapsamayacak.