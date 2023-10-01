Kraliyet ailesi için çarpıcı iddia… Charles ve Harry ‘mecburen’ barışacaklar: Oğluna evinde yer açacak ama gelinine asla!

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İngiltere kraliyetinin iki üst düzey üyesi, Kraliçe Elizabeth’in torunu ve Kral Charles’ın küçük oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın yukarıdaki açıklamayı yapıp yeni bir hayata yelken açmasının üzerinden üç yıl geçti. Ve bu üç yıldır da onları ülkeden kaçıran sebepler ortadan kalkmadığı gibi yaşanan karmaşa daha da büyüdü.
HARRY VE MEGHAN KRALİYETİN TÜM KURALLARINI YIKIP GİTTİLER
Elizabeth’le başlayan ve ailenin diğer üyeleri tarafından başarıyla sürdürülen ne yaşarsan yaşa asla aile hakkında konuşma, sırları kimseye söyleme, dünyaya karşı birlik olmuş görüntüsü ver kuralı da Harry ve Meghan’la birlikte yıkılmış oldu. İkilinin ABD’ye gittiklerinden beri yaptıkları ve söyledikleri Windsor hanedanına bugüne kadar görülmemiş sıkıntılar yaşattı.
Sonuç olarak Harry ve Meghan hâlâ dünyanın en güçlü ailesinin mensupları olsalar da hiçbir resmi görevleri olmadan yaşadıkları başka bir hayatı seçtiler. Özgür ve tüm bu tartışmalardan uzakta bir yaşam istiyoruz deseler de içinden çıktıkları aile hakkında konuşmaktan hatta belgesel çekmekten, kitap yazmaktan geri durmadılar.
ORTAYA DÖKÜLMEYEN AİLE SIRRI KALMADI
Ve bu son üç senede ortaya dökülmeyen aile sırrı neredeyse kalmadı; yaşanan kavgalar, edilen hakaretler ortaya saçıldı. Harry daha da ileri gidip kendi çocukluğuna, doğumuyla birlikte başlayan ve tüm çocukluğuna ve gençliğe yayılan hayal kırıklığıyla yüzleşti: Ağabeyi William tahtın ilk sıradaki varisi olarak doğmuş ve öyle büyümüş, kendisi ise ikinci çocuk ve “yedek” veliaht olarak hep ikinci planda kalmanın acısıyla yaşamıştı.
Aile içindeki ilişkiler öyle gerildi ki en sonunda tamamen koptu. Şu an William ve Harry birbirlerine düşman iki kardeş oldular, eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki çekişme ve nefret ise üç yıldır neredeyse her gün magazin sayfalarının manşeti oldu. William ve Kate, ileride kral ve kraliçe olacakları gerçeğiyle kraliyet görevlerine daha çok önem verip bir anlamda yollarına devam ettiler.
CENAZELER, TÖRENLER VE DAVALAR İÇİN SÜREKLİ İNGİLTERE'YE GİDİP GELİYOR
70 yıl bekledikten sonra ancak Elizabeth’in ölümüyle tahta çıkıp kral olan Charles içinse durum çok daha zor ve karışık bir hale geldi. Harry, ABD’ye taşındıktan sonra dedesi Prens Philip’in cenazesi, Elizaberth’in tahta çıkışının 70. yıldönümü ve cenazesi ve tabloid gazetelerine açtığı davalar için birçok kez İngiltere’ye geri geldi.
Ancak 74 yaşındaki Charles ve 39 yaşındaki Harry'nin "yıllardır" birlikte fotoğraflanmadığı gerçeği gün gibi ortada kaldı. Harry’nin Amerika’ya gittikten sonra verdiği röportajlar, Meghan’la birlikte hayatları hakkında yaptırdıkları belgesel bir yana geçen ocak ayında yayınlanan biyografi kitabı Spare (Yedek), ailesiyle arasındaki tüm bağların kopmasına neden oldu.
HARRY VE CHARLES BARIŞACAK MI?
Yine de kritik önemli günler için İngiltere’ye gelmeye devam eden Harry’nin sürekli olarak babası Charles’la bir araya gelip görüşmek istediği ancak kapının hep yüzüne kapandığı iddia edildi. Bu durumsa yakın bir gelecekte değişebilir. Buckingham Sarayı kaynaklarına göre Kral Charles ona kızgın ve kalbi kırık olsa da Prens Harry’yi affetmek zorunda kalacak.
"BU BİR STRATEJİK ZORUNLULUK"
Eski bir saray çalışanın içeriden yaptığı çarpıcı yoruma göre "Nihayetinde Charles'ın sorunu çözmek için sadece kişisel değil aynı zamanda stratejik bir ihtiyacı var". Charles tahta çıktığından beri giderek gözden düşen kraliyeti aklamak, saygınlaştırmak ve geleceğe hazırlamak rolünü üstlenmeye çalışıyor. Ve saray kaynaklarına göre "Ulusal birliğin sembolü olan kralın oğluyla arasının bu kadar kötü olması sürdürülebilir değil". Yani Charles Harry’yle arasını “stratejik” sebeplerle bile olsa düzeltmek zorunda. Zaten İngiltere’ye her gidiş gelişinde babasıyla görüşmeye hatta sarayda kalmaya çalışan Harry’nin de niyeti belli ki böyle.
ŞİMDİ HER ŞEY CAMILLA'NIN ELLERİNDE
Kraliyet içerisinden bir kaynak, kavganın "esasen bir aile meselesi" olduğunu ve Charles'ın danışmanlarının yardımıyla çözülemeyeceğini açıkladı. Bunun yerine, Charles'ın Harry ile ilişkisinin kaderi Kraliçe Camilla'nın ellerinde olabilir… Charles'ın eşi hakkında konuşan kaynak "Devlet ve aile arasındaki ayrım kutsaldır, bu yüzden Camilla tüm bu olaylarda çok önemli olacaktır" dedi. "Charles'ın dinleyeceği tavsiyelerde bulunabilecek tek kişi o. O bir pragmatist ve eminim ki bu destanı sona erdirmenin önemini anlıyordur."
Charles’ın bir arkadaşı da Kral'ın, oğlunun "Spare" adlı anı kitabında ve çok sayıda sert röportajında kraliyet ailesinin kirli çamaşırlarını ortaya döktüğü için özür dileyip dilememesine bakmaksızın Sussex Dükü ile bir çözüm arayışında olduğunu açıkladı: "Charles'ın Harry'den özür dilemesini istediği söyleniyor ama durum bundan çok uzak. Charles böyle bir şey beklemez. Windsor'ların çok inatçı olduğunu biliyor ve Harry de bir istisna değil. Mesele şu ki, Harry de babasından asla bir özür almayacağını kabul edebilir mi?"
BU BARIŞMADA ÖZRE YER OLMAYACAK
Charles'ın tüm kırgınlıkları ortadan kaldıracak bir "sıfırlama” düğmesine basmak istediği ama bunun bedeli ne olursa olsun olmayacağı söyleniyor. Charles'ın Harry'nin aileye ait şatolarda ve saraylarda kalmasına yeşil ışık yakmaya gönüllü olması işlerin barış yolunda ilerlediğine bir işaret sayıldı. Kraliyet kaynakları "Harry meselesi hemen çözülmek zorunda değil ama eninde sonunda çözülecek” yorumları yapmaya başladı.
"BABAM AFFETSİN, BEN ASLA AFFETMEM!"
Öte yandan aynı kaynaklar Charles ve Harry arasındaki kırgınlığın (mecburen de olsa) biteceği yolunda tahminlerde bulunurken Prens William'ın kardeşini affetmeyi planlamadığını düşünüyor. Harry ve Meghan aileyle ilgili iddialarında en büyük suçlamaları Prens William ve Kate Middleton’a yöneltmişti. Hatta Harry kitabına ağabeyinin kendisini dövdüğünü ve Kate’in de Meghan’ı hüngür hüngür ağlattığını yazmıştı.
Zaten Charles, Harry ile yeniden bir araya gelmeye açık olsa da Markle ile görüşmeye pek hevesli görünmüyor. Kral artık görüntüde olsa bile oğluyla bir araya gelip, fotorğaf verip birlik mesajı vermeye önünde sonunda mecbur kalacak. Fakat bu birliktelik “istenmeyen” gelin Meghan’ı kapsamayacak.