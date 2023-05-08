Dünyanın önünde rezil oldu... Taç giyme töreninde kimse yüzüne bakmadı: Madem öyle neden geldin Harry?

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Ancak elbette tüm tarihsel önemine rağmen bu özel günü çok daha heyecanlı kılan ve herkes tarafından dikkatle izlenmesini sağlayan bir büyük faktör daha vardı: Meghan Markle’la evlendikten sonra ailesiyle arası bozulan hatta ailesine küsüp onlara sırtını dönen ve İngiltere’yi terk edip karısı ve çocuklarıyla Amerika’ya yerleşen Sussex Dükü, Prens Harry…

Tahtın ilk sıradaki varisi ve geleceğin kralı Galler Prensi William, Kate ve çocuklarıyla tam kadro geldiği törende adeta gfövde gösterisi yaptı

Amerika’ya gittikten sonra sürekli aile hakkında olumsuz konuşan hatta kraliyet sırlarını bir bir ifşa ederek büyük skandallara yol açan Harry, Meghan Markle’la birlikte hayatlarını anlatan bir belgeseli dünyanın en büyük dijital platformuna sattı. Bu yapımda İngiliz kraliyet ailesi yerleşik bir ırkçılık ve ayrımcılıkla suçlandı.

Harry törende, kraliyet ailesinin "önemsiz" üyeleriyle birlikte 3. sıraya oturtuldu

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Harry daha da ileri gitmiş bir de üzerine Spare (Yedek) adını verdiği, kendi hayatını anlatan bir kitap yazmış ve kitapta ağabeyi William’ın kendisini dövdüğü de dahil olmak üzere akılalmaz iddialarda bulunmuştu. Buckingham Sarayı tüm bu yaşananlarla ilgili sessiz kaldı ancak Harry konuştukça konuştu ve ailesiyle arasındaki tüm bağları kopardı.

Törende herkes tarafından sırt çevrilip yalnız bırakılan Harry'yle konuşan sadece kuzenleri Beatrice ve Eugenie oldu

2022’nin son aylarında başlayan bu bombardıman yeni yılın ilk ayında çıkan kitapla birlikte büyük bir yangına yol açtı, aile içindeki tüm ilişkilerin şekli değişti ve deyim yerindeyse Harry artık herkesin gözünde istenmeyen adam haline geldi. Charles’ın, tarihi aylar önceden belli olan taç giyme töreni yaklaştıkça bu kez de Harry ve Meghan törene çağırılacak mı, çağırılırlarsa davete icabet edecekler mi tartışmaları haftalar sürdü.

Törende Harry'yle konuşan tek üst düzey kraliyet üyesi halası Prenses Anne oldu... Elizabeth'in tek kızı ve Charles'ın kardeşi olan Prenses Anne, yeğenine hal hatır sordu ancak törende tam önüne oturdu ve şapkasındaki uzun kırmızı tüy yüzünden kimsenin yeğenini görememesine de yol açtı

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En sonunda o büyük gün gelip çattığında Harry törene tek başına geldi. Artık resmi kraliyet görevi bulunmayan küçük prens askeri üniforma ya da herhangi bir resmi giysi değil Dior marka, üç parçalı bir takım tercih etti. Harry, kraliyet üyelerinin resmi tören giysisi giymediklerinde yöneldikleri İngiliz tasarımcıları değil Dior markasını tercih etmesi bile tartışma yarattı.

Törende vakur durmaya çalışsa da Harry'nin ruh hali fotoğraflarına yansıdı

Harry’nin kendisini dövdüğünü iddia ettiği ağabeyi William’la ya da eşi Meghan Markle’a düşmanlık edip onu ağlattığını söylediği Kate Middeleton’la bir araya gelmeyeceğini herkes zaten tahmin ediyordu, ki gerçekten de iki kardeş bırakın konuşmayı Westminster Abbey’deki taç giyme töreninde birbirlerinin yanından bile geçmedi, karşılaşmadı, göz göze dahi gelmedi.

Galler Prensi William, taht varisi olarak babasının önünde diz çöktü, ona bağlılık yemini etti ve Chales'ı yanağından öptü... Ancak bu duygusal anlar Charles'ın diğer oğlu Harry tarafından yaşanmadı

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Babası taç giydikten sonra onunla öpüşen William’ın aksine Harry Charles’la da hiç fotoğraf vermedi çünkü ikili hiç yan yana gelmedi ve konuşmadı bile. Westminster Abbey’deki törende Harry, taht sıralamasında hâlâ 5. sırada yer alsa da, kraliyet ailesinin çok da önem arz etmeyen ve tahtla, taçla hiç ilgisi olmayacak üyelerinin yanına, 3. sıraya oturtuldu. Ve evet; tahmin edildiği gibi tahtın varisi, geleceğin kralı William, Kate ve çocukları töreni en önden seyretme onuruna sahip olanlar oldular.

Küskün prens, törenden hemen sonra kaçarcasına ülkeyi terk etti: Harry'nin aynı gün doğan oğlu Archie'nin doğum gününe yetişebilmek için çok acele ettiği iddia edildi

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Harry, ne yaşanırsa yaşansın elbette bir kral oğlu ve prens ve kraliyet ailesinin kıdemli üyesi. Hal böyle olunca da elbette tören görevlileri tarafından selamlandı, karşılandı, yağmur altında ıslanmasın diye şemsiye tutuldu ve tören esnasında görevliler onunla ilgilendi. Ancak Harry tören konukları arasında önem arz edecek şekilde değil “Ve diğerleri….” şeklinde listelendi.

Kralın yaşananlar yüzünden üzgün olduğu ve tören sonrası verilen yemekte o gün doğum günü olan torunu Archie için kadeh kaldırıp "Her neredeysen doğum günün kutlu olsun torunum" dediği iddia edildi: Oğlu Harry ise yemeğe katılmadan çoktan ülkeden ayrılmıştı

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Zaten görevleri gereği mecbur kalanlar dışında törende Harry’yle konuşan sadece birkaç kişi vardı: Tüm yaşananlara ve aileden dışlanmasına karşı ona sırtını çevirmeyen kuzenleri, yani Prens Andrew’nun iki kızı: York Prensesleri Beatrice ve kardeşi Eugenie ve onların eşleri olan kraliyet damatları. Harry’nin çocukluğundan beri ailede arasının en iyi olduğu kişiler olan kuzenleri Beatrice ve Eugenie onu yine yalnız bırakmadılar ve törende daha büyük bir utanç yaşamaması için Harry’le sohbet edip yanında gözüktüler.

Ailenin bir daha bu şekilde bir araya gelip gelemeyeceği hâlâ muamma...

Westminster Abbey’deki tören sonrasında verilen özel yemekte Harry yoktu. Buckingham Sarayı’nda verilen klasik balkon pozunda da yoktu. Törenin akşamında saray bahçesinde verilen özel konserde de yoktu. Harry, taç giyme töreninin bitimiyle birlikte alelacele kendisini bekleyen arabaya koşup Heathrow havalimanına gitti ve ABD’ye uçtu.

Neredeyse tüm İngiliz basını da hal böyle olunca, törenin ertesi günü aynı manşeti attı: “Madem böyle olacaktı neden geldin Harry?”