Taç giyme töreninde başroldeydi… Herkes kraliyet ailesinden sandı ama gerçek bambaşkaydı: Onun da adı tarihe geçti!

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Törenin ünlü konukları, kraliyet ailesi üyelerinin giyim kuşamları, aileye rest çektikten sonra törene tıpış tıpış ama tek başına gelmek zorunda kalan Harry derken, bu tarihe geçen törenden birçok detay daha günlerce konuşulacağa benziyor.

Tören boyunca başrollerden birini üstlenen, yeşille mavinin göz alıcı karışımından oluşmuş camgöbeği, pelerinli elbisesi, omuzlarında ve şapkasında altın simlerle işlenmiş yaprak desenleriyle en çok dikkat çeken, törenin yapıldığı Westminster Abbey’de herkesin gözünü ayırmadan izlediği bir isim en az kraliyet ailesi üyeleri kadar dikkat çekti.

Kral III. Charles'ın taç giyme töreninin başrolünde yer aldı ve adeta bir yıldız gibi parladı

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Elinde tuttuğu en önemli kraliyet mücevherlerinin başında sayılan, Devlet Kılıcı’nın taşıyan bu kadın dünyanın dört bir yanında töreni izleyenler tarafından kraliyet ailesi üyelerinden biri sanılsa da gerçek aslında bambaşkaydı. Charles, kraliyet tahtına oturduktan, Canterbury Başpiskoposu tarafından kutsandıktan ve tacı başına yerleştirildikten sonra mücevherlerle süslü Devlet Kılıcı kendisine Muhafazakar Parti Milletvekili, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt tarafından takdim edildi.

Tahtın sahibi Charles bile Penny Mordaunt'un ardından yürüdü

Zümrüt, yakut ve pırlantalarla süslenmiş bu sembolik önemi çok büyük kılıç tahtında oturan Charles’a takdim edildikten sonra bir kez daha Penny Mordaunt tarafından taşındı. Bu kez Penny Mordaunt, kılıçla birlikte Kral III. Charles’ın önünden yürüdü. Westminster Abbey’nin sunağına getirilen taç Charles tarafından Westminster Dekanı’na sunuldu. Dekan tarafından sunağa konan kılıç Penny Mordaunt tarafından sembolik olarak kefaret parası ödenerek alındı ve tekrar Charles’a sunuldu.

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Devlet Kılıcı geleneği Roma İmparatorluğu’ndan İngiliz Kraliyetine kadar birçok monarşide yer alan önemli bir figür. Bir devlet kılıcı, bir hükümdarın devletin gücünü düşmanlarına karşı kullanma gücünü ve bu nedenle hak ve barışı koruma görevini simgeleyen bir sembol ve kraliyet sembolleri arasında en önemlilerinden biri. Kral III. Charles’a taç giyerken sunulan Devlet Kılıcı 1821’de Kral IV. George’un taç giyme töreni için yaptırılmıştı.

Bu anların bir tarihi önemi daha vardı: İngiliz kraliyetinin yüzyıllara dayanan hükümdarlığında bu Devlet Kılıcı ilk kez bir kadın tarafından tahta çıkan hükümdara sunuldu. Penny Mordaunt’un bu önemli rolü üstlenmesinin sebebi geçtiğimiz eylül ayında Birleşik Krallık Özel Konseyi’nin başkanlığına gelmesiydi. Birleşik Krallık Özel Konseyi, Birleşik Krallık hükümdarının resmî danışma konseyidir. 1 Mayıs 1708 tarihinde kurulan konseyin üyeleri ağırlıklı olarak hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası'nın günümüz ya da eski üyeleri olan üst düzey politikacılardır.

Canterbury Başpiskoposu tarafından kutsanan Devlet Kılıcı Penny Mordaunt tarafından Charles'a takdim edildi

Bu önemli görevi üstlenen ve tarihe adını yazdıran 50 yaşındaki Penny Mordaunt, göreve 6 Eylül 2022’de gelmişti ve Kraliçe II. Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından Charles’ı Kral ilan kişi de olmuştu. Penny Mordaunt, böylece İngiltere’nin yeni hükümdarını ilan eden ilk kadın olmayı da başarmıştı. Muhafazakar Parti’nin rakibi İşçi Partisi’nin milletvekilleri tarafından bile takdir edilen Penny Mordaunt, sosyal medyada da üstlendiği rol yüzünden çok konuşuldu.

Aslında bir politikacı olan Penny Mordaunt'u bir kraliyet ailesi üyesinden ayırmak çok zordu

Penny Mordaunt, Elizabeth'in ölümünün ardından Charles'ın hükümdarlığını ilan eden kişi de oldu

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