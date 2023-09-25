Harry ve Meghan evsiz kaldı, yeni kriz baş gösterdi: Ya saraya geri dönerlerse!

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'KÜSKÜN' PRENS VE 'İSTENMEYEN GELİN' GİTTİKLERİNDEN BERİ DERTLER BİTMEDİ

Harry ve Meghan ABD’ye yerleşeli 3 yılı geçti. Hatta çiftin küçük kızları Lilibet de burada doğdu. Kraliyet ailesinin ününü ve ayrıcalıklarını istemiyoruz diyerek çıktıkları yolda Hollywood yıldızları kadar adlarından bahsettirmeyi başaran çift bir şekilde hep gündemde kalmayı başarıyor.

Harry ve Meghan bir süredir Invictus Oyunları için Almanya'daydı... Harry'nin başkanı olduğu büyük organizasyon boyunca ünlü çift adeta gövde gösterisi yaptı

Amerika’ya taşındıktan sonra yaptıkları açıklamalar, verdikleri röportajlar, haklarında çekilen belgesel ve son olarak da Harry’nin anı kitabında ortaya attığı iddialar küskün prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın aileyle bağlarının tamamen kopmasına yol açmıştı.

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HARRY ARTIK NEREDEYSE BÜTÜN AİLEYLE KÜS

Harry, başta ağabeyi Prens William ve onun eşi Prenses Kate Middleton olmak üzere neredeyse ailedeki herkesle küs. Babasıyla da uzun süredir bir araya gelmeyen Harry’nin Kral Charles ile telefon ya da mail yoluyla, o da olmazsa kraliyet görevlileri yoluyla irtibat kurduğu biliniyor.

Son olarak Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesi için karı koca olarak İngiltere’ye gelen Harry ve Meghan o tarihten beri bu ülkeye birlikte gitmiyor. Prens Harry, mayıs ayında babası Charles’ın taç giyme törenine gelmiş, sonra da İngiliz tabloid gazetelerine açtığı dava için ülkesine ayak basmıştı.

NE TAÇ GİYME TÖRENİNDE NE DE ELIZABET'İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE YÜZÜNE BAKTILAR

Tüm bu ziyaretler boyunca kraliyet ailesi Harry’yle hiç görüşmedi hatta taç giyme töreninde Harry’nin dışlanmış görüntüsü de epey olay oldu. Kraliçe Elizabeth’in birinci ölüm yıldönümü için de İngiltere’ye gelen Harry bu kez de “barınma” kriziyle gündemde!

Saraydaki herkesle küs olan ve Kral Charles'la bile görüşmeyen Harry ve Meghan'ın İngiltere'de bulunmak zorunda olurlarsa kalacakları yer krize yol açtı

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Prens Harry'nin 8 Eylül’de babaannesi Elizabeth’in ölüm yıldönümü için Londra'ya yaptığı kısa ziyaret sırasında Windsor Kalesi'nde kalmak istediği ancak kabul edilmediği ortaya çıktı. Sussex Dükü, WellChild Ödülleri için ABD'den Londra'ya uçtu ve babası Charles, Elizabeth’in ölüm yıldönümü için için Balmoral'da kalırken Windsor'da kalıp kalamayacağını sordu.

BABASIYLA GÖRÜŞÜP SARAYDA KALMAK İSTEDİ, KAPILAR YÜZÜNE KAPANDI!

Prens ödül töreninden sonraki gün Elizabeth’in St George Şapeli'ndeki mezarını ziyaret etmek için Windsor'da kalmak istedi ancak bu talebi reddedildi. Harry’ye gelecekte bir kraliyet konutunda kalmak ya da Birleşik Krallık'tayken Kral Charles'ı ziyaret etmek istemesi halinde önceden rezervasyon yaptırması gerektiği söylendi.

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Bu tatsız gelişmeler yaşanırken ortaya atılan iddia ise çok daha çarpıcı. Tartışma, Sussex Dükü Harry’nin Kral'ın yurtdışında olması ya da rahatsızlanması halinde ona vekâlet edebilecek yedi kraliyet ailesi üyesinden biri olmasını sağlayan devlet danışmanlığı rolüyle ilgili gerginlik sebebiyle çıktı.

YASALARA GÖRE HÂLÂ BELLİ DURUMLARDA BABASININ YERİNE GEÇEBİLİR

Yasalara göre Prenses Anne ve Prens Edward'ın da aralarında bulunduğu devlet danışmanlarının İngiltere'de bir evlerinin olması gerekiyor ancak Kaliforniya'da yaşayan Harry, bu yılın başlarında Frogmore Cottage'dan tahliye edildikten yani kovulduktan sonra İngiltere'de fiilen evsiz kalmış durumda.

Harry ve Meghan bu yılın başında resmi konutlarıFrogmore Cottage'dan adeta kovulmuştu

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'EVSİZ' KALDIKLARI İÇİN İŞLER KARIŞTI

Konuyu çözmek amacıyla kaynaklar, kraliyet sarayının Harry ve Meghan'a kraliyet arazisinde bir mülk kiralamayı tartıştığını iddia etti. Kraliyet kaynakları The Sunday Times'a, seçeneklerden birinin Prens William ve Kate'in ev ve özel ofislerinin bulunduğu Kensington Sarayı'nda bir daire olduğunu söyledi. Ancak bu öneriler hızla geri çekildi. İki kardeş ve eşleri son yıllarda yaşanan gelişmelerin ardından kanlı bıçaklı düşmanlar haline geldiler.

Kral Charles bir yandan iki oğlunun arasında kalıyor bir yandan da kraliyet görevleri gereği konuyla ilgili zorluk yaşıyor

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"AMAN SARAYA GELMESİNLER" KORKUSU

Eğer bu krizin bir sonucu olarak Charles kraliyet mülkünde bir yeri oğlu için ayırabilir. Ancak bu da Buckingham Sarayı’ndaki Herry & Meghan gerginliğini had safhaya taşır. Kral II. Charles’ın kraliyet ailesi içindeki gerilimin tırmanmasını önlemek için Prens Harry ve adı seks skandalına karışan kardeşi Prens Andrew'u devlet danışmanlığından almak istemediği düşünülüyor.

Ancak Harry ve Andrew bu görev için adları yazılmış olsa da durumlarından dolayı zaten hiçbir zaman Charles’ın temsilcisi olamayacaklar gibi görünüyor. Charles'ın yakın bir arkadaşı İngiliz basınına “Kral Harry'yi devlet danışmanı olarak görevden almanın bir düşmanlık eylemi olarak görüleceğini görebiliyor ve bunu yapmak istemiyor. dedi.

BUCKINGHAM SARAYI HER ŞEYİ YALANLADI

Buckingham Sarayı ise giderek büyüyen bu kriz ve iddialar artık görmezden gelinmeyecek hale gelince bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın bir sonraki İngiltere ziyaretinde prens Harry'nin Kensington Sarayı'nda kalmasına izin vermek zorunda kalabileceği ve böylece Dük'ün Devlet Müşavirliği görevinden alınmasının önüne geçilebileceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.