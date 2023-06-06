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Kraliçe Elizabeth ölürken en büyük ihanet sevgili torunu Harry’den geldi: Bu zalimliği hâlâ aklım almıyor!

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#Kraliçe Elizabeth#PRENS HARRY#MEGHAN MARKLE
Kraliçe Elizabeth ölürken en büyük ihanet sevgili torunu Harry’den geldi: Bu zalimliği hâlâ aklım almıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 07:35

İngiltere kraliyet ailesini sevenler ve merakla takip edenler için ve elbette Kraliçe II. Elizabeth’e gönülden bağlı İngilizler için son aylarda iç ferahlatıcı bulabilecekleri bir durum söz konusu: Elizabeth, hayattayken sevgili torunu Harry ve gelini Meghan Markle’ın kopardığı fırtınadan çok daha önce bu dünyadan göçtü.

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KRALİÇE ELIZABETH'İN ÖLMEDEN ÖNCE ŞAHİT OLDUKLARI...

Oysa gerçekler hiç de gözüktüğü gibi değil. Çünkü Elizabeth geçen yılın eylül ayında hayatını kaybetti ancak Prens Harry ve Meghan Markle’ın yarattığı büyük kaostan payına düşeni fazlasıyla aldı. Geçen yaz, Elizabeth’in tahta çıkışının 70. yılı yani platin jübilesi kutlanırken Harry ve Meghan çoktan Amerika’ya taşınmış, kraliyet ailesinden çoktan uzaklaşmışlardı.

Zaten aslında bu özel kutlamalara katılmak için yaptıkları ziyaretin ardından bir kez daha el ele ülkeye geleceklerdi; bu da Elizabeth’in cenazesi içindi. Sonrasında yaşananlar yüzünden Harry ve Meghan aileden neredeyse tamamen koptular. Harry, babası Kral III. Charles’ın taç giyme törenine geldi gelmesine ancak hem karısını yanında getirmedi hem de törende karşılaştığı muamele oldukça sert oldu.

Kraliçe Elizabeth ölürken en büyük ihanet sevgili torunu Harry’den geldi: Bu zalimliği hâlâ aklım almıyor
Harry babaannesi Elizabeth'in cenazesinde gözyaşı dökmüş olsa da aslında ona son günlerinde çok çektirdi

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EN BÜYÜK DARBEYİ EN ZOR ZAMANINDA VURDU

Aslında hem Kraliçe Elizabeth hem de Charles Amerika’ya taşınma kararı alan Harry ve Meghan için iyi dileklerini dile getirmişlerdi getirmesine ancak kapalı kapılar ardında yaşananlar biraz daha farklıydı. En azından Elizabeth’in yakın dostlarından biri olduğunu iddia eden ve basına konuşan kaynağa göre öyleydi. Bu yakın dost Elizabeth’in son nefesini verirken uğradığı en büyük ihanetin torunu Harry’den geldiğini, zaten son zamanlarında oldukça büyük fiziksel acılar çeken 96 yaşındaki hükümdarın bu acılarına bir de Harry ve Meghan’ın yaptıkları eklenince ortaya çok daha zorlu bir durumun çıktığını söylüyor.

“Ömrünün son birkaç yılında, özellikle de eşi Prens Philip Nisan 2021’de öldükten sonra Elizabeth çok büyük acılar içindeydi.” diyor bu kaynak. Ve bu acılar özellikle son aylarda çok daha artmıştı elbette. “Elizabeth görmekte ve duymakta zorlanıyordu. Zihni çok çabuk bulanıyordu ve onun için artık Windsor Şatosu’ndaki odasından çıkmak zor hale gelmişti.” diyor arkadaşı. Ve hal böyleyken platin jübilede balkona çıkması bile büyük bir mucizeydi diye ekliyor.

Kraliçe Elizabeth ölürken en büyük ihanet sevgili torunu Harry’den geldi: Bu zalimliği hâlâ aklım almıyor
Kraliçe Elizabeth gerçekte eşi Prens Philip'in ölümünden sonra gerçek anlamda toparlanamadı

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İşte son yıllarını, aylarını ve günlerini bu halde geçiren ancak halkın karşısına yine de sağlıklı bir şekilde çıkmak zorunda olan Elizabeth’e en büyük darbe küçük torunu Harry’den gelmişti. Çünkü belgesel ve kitap Elizabeth’in ölümünden sonra yayınlansa da çiftin başta Oprah Winfrey’e verdikleri röportaj olmak üzere söyledikleri ve yaptıkları her şey aslında gün gibi ortadaydı.

ACI ÇEKEN KRALİÇENİN ACISINI KATMERLEDİLER

Ve her ne kadar çok yaşlı ve güçten düşmüş olsa da 70 yıl boyunca tahtta oturan Elizabeth elbette her şeyin farkındaydı. Ortaya çıkan sonuçsa kraliçenin yakın dostu tarafından olduğu gibi şu şekilde aktarıldı:

“Zaten çok acı içineyken Harry ve Meghan onun acısına yok yere bir daha acı kattılar. Oysa tek yapmaları gereken birazcık dillerini tutmaktı. Onlarsa Elizabeth’in hayatı boyunca uğraşıp kurduğu her şeyi yıkmak için onun son nefesini vermesini bile bekleyemediler.”

Kraliçe Elizabeth ölürken en büyük ihanet sevgili torunu Harry’den geldi: Bu zalimliği hâlâ aklım almıyor
Aile içinde her şey tepetaklak olmadan kısa bir süre önce: Elizabeth'in adı skandallara karışan oğlu Prens Andrew yanında ve Harry'yle Meghan arkasında neşe içinde gülüyorlar

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Harry gerçekten de hayat arkadaşını, Prens Philip’i kısa süre önce kaybeden ve kendisi de her geçen gün ölmeye adım adım yaklaşan babaannesini hiçe saymış ve onun ömrünün son zamanlarında bir anı kitabı yazdığını ve kitapta büyük bombalar patlatacağını söylemişti. “Bunun nasıl bir zalimlik olduğunu hâlâ aklım almıyor” diyordu kraliçenin yakın dostu olan bu kaynak, ölümünden aylar sonra yaptığı açıklamada.

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"ARTIK SUSSALAR DA NEYE YARAR?"

Harry ve Meghan’ın artık kraliyet ailesi hakkında konuşmaktan vazgeçeceklerine dair yayılan haberler için de yorum yapmaktan kaçınmadı bu gizli, gizemli dost: “Şimdi diyorlar ki Harry ve Meghan artık susacak ve aileyle ilgili bu fırtına dinecek. Bundan zaten şüpheliyim; sanmıyorum ki sussunlar. Ama şu noktadan sonra sussalar bile ne ben ne de Elizabeth’i gerçekten seven dostları ve ona gönülden bağlı İngiliz halkı ona çektirilen eziyeti asla unutmayacak.”

Kraliçe Elizabeth ölürken en büyük ihanet sevgili torunu Harry’den geldi: Bu zalimliği hâlâ aklım almıyor
Harry ve Meghan artık kraliyet ailesi hakkında konuşmayı bıraksalar da nafile olacak

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Kraliçe II. Elizabeth, 2021’deki o meşhur Oprah Winfrey röportajından sonra genelde bu konularda suskun kalma tavrından vazgeçmiş ve bir açıklama yayınlayarak Harry ve Meghan çiftinin yaşadığı zorluklardan üzüntü duyduğunu belirtmişti. Ancak kraliçe açıklamasına şerh düşerek “kişilerin zihinlerinde kalanların yine kişilerden kişilere değişiklik gösterebileceğinin de altını çizmişti.

HARRY'NİN SON SÖZLERİ BİLE ÇOK İNCİTİCİYDİ

Prens Harry ise 2022’de verdiği röportajlarından birinde kraliçe babaannesini gözettiğini söylemiş ve “Onun etrafında doğru insanlar olduğundan ve gerçekten korunup kollandığından emin olmak istiyorum” sözlerini sarf etmişti. Ve elbette bu sözleri de Elizabeth’in yaşadığı hayal kırıklığına eklenen son halkalardan biri olmuştu…

Kraliçe Elizabeth ölürken en büyük ihanet sevgili torunu Harry’den geldi: Bu zalimliği hâlâ aklım almıyor

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