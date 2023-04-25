Kritik kararın ardından ilk kez ortaya çıktılar… Harry ve Meghan öpücük kamerasına yakalandı: 20 bin kişi “öpüşün” diye bağırdı!

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“Babasının taç giyme törenine gidecek mi?”, “Yanında kimsenin istemediği karısını götürebilecek mi?”, “Aylardır küs olan kraliyet ailesi üyeleri barışacak mı?”, “Gergin geçeceği aylar öncesinden belli olan taç giyme töreninde neler yaşanacak?” Herkes uzun süredir bu soruları soruyor, 6 Mayıs’ta gerçekleşecek Charles’ın taç giyme töreni de en çok bu soru işaretleri yüzünden merak ediliyordu.

Meghan Markle'ın taç giyme törenine gitmeyeceğinin belli olmasıyla birlikte herkes rahat bir nefes aldı

TÖREN GERGİNLİĞİ GİDEREK GERİDE KALIYOR

Harry’nin taç giyme törenine katılmak için İngiltere’ye tek başına gideceği belli olunca herkes derin bir nefes almış oldu. Bu kararla birlikte tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşanabilecek bir aile içi kriz ve bu yüzden ortaya çıkacak skandal da gerçekleşmeden engellendi. Yine de kral babası Charles ve tahtın varisi ağabeyi William’la aylardır yüz yüze gelmeyen ve arası bozuk olan küskün prens yüzünden taç giyme töreninde sıkıntılı anlar yaşanması oldukça kuvvetli bir ihtimal.

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Gözden Kaçmasın Meghan Markle ağzındaki baklayı çıkardı: Taç giyme törenine gitmemesinin asıl sebebi belli oldu Haberi görüntüle

Amerika’ya taşındıklarından beri sürekli televizyon yayınlarına katılan, ünlü isimlere röportajlar veren ve birer Hollywood yıldızı gibi etkinliklere katılarak sürekli göz önünde olan Harry ve Meghan Markle çifti bir süredir bu tartışmaların yoğunlaşması nedeniyle toplum önüne bir arada çıkmıyordu. Bu uzun süren sessizliği bozan Harry ve Meghan çifti adeta şov yaptılar ve kelimenin tam anlamıyla “sahaya çıkmış” oldular!

Meghan Markle, fotoğrafçı arkadaşının TED Talk etkiliğine video yoluyla katılınca yeni imajı da ortaya çıkmış oldu: Bu imaj değişikliği "Düşesin keyfi yerinde" şeklinde yorumlandı

HOLLYWOOD YILDIZLARININ EN SEVDİĞİ AKTİVİTEYİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Tüm ABD’li ünlüler gibi California’ya yerleşen Harry ve Meghan, uzun zaman sonra NBA takımı Los Angeles Lakers’ın maçında ortaya çıktı. Los Angeles’da yaşayan neredeyse tüm ünlülerin sürekli maçlarında boy gösterdiği LA Lakers takımının bu haftaki taraftarları arasında Harry ve Meghan’ı görenler çifte büyük tezahürat yaptı. Kameraların sürekli takip ettiği Harry ve Meghan çifti durumun farkındaydı ve sık sık seyircileri gülerek selamladılar.

Fotoğrafço Misan Harriman, Meghan Markle'ın yakın dostu ve Harry & Meghan çiftinin ve çocuklarının ABD'dekif otoğraflarını da çeken kişi

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ÖPÜCÜK KAMERASINA YAKALANDILAR: 20 BİN KİŞİ AYNI ANDA TEZAHÜRAT YAPTI

Hatta Harry ve Meghan bir ara, NBA maçları esnasında salonun çatısına kurulan ve maç boyunca seyircilere zoom yaparak tespit ettiği çiftleri seçerek onların öpüşme anlarını monitöre yansıtan meşhur “Kiss Cam” yani “öpücük kamerasına” da yakalandılar. Ekranda İngiltere Prensi Harry ve Meghan Markle’ı gören 20 bin seyirci bir anda çifte tezahürat yapmaya başladı ve öpüşmelerini istedi.

Dünyanın hakkında en çok konuşulan çifti pazar günü NBA maçında böyle görüntülendi

Oldukça neşeli olduğu görülen çift bu anları gülümseyerek karşıladı. Harry’nin bu “öpüşün” tezahüratları üzerine karısına eğilip onu öpmeye çalıştığı, Meghan’ınsa kibarca eliyle Harry’yi iterek öpücüğü reddettiği anlar maçtaki seyirciler tarafından kaydedilerek sosyal medyada sayısız kez paylaşıldı. Maçı büyük bir heyecanla izleyen Harry ve Meghan çifti sık sık ayağa kalkarak diğer taraftarlarla birlikte coştu. Maçı izleyenler arasında Kim Kardashian, Kris Jenner ve Adam Sandler gibi ünlüler olmasına rağmen İngiliz prens ve ABD’li eşi Meghan tüm ilgiyi üzerlerinde topladı. Harry ve Meghan çifti maç boyunca sık sık birbirlerine sokulup romantik anlar da yaşadı.

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KRİTİK GÜN ÖNCESİNDE İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan, maça gitmeden önce bir TED Talk etkinliğine video yoluyla katılan Meghan Markle’ın tartışma yaratan taç giyme töreni öncesi bir imaj değişikliği yaptığı da gözlerden kaçmadı. Uzun yıllardır yakın dostu olan ve geçen yıl Prenses Lilibet’in de fotoğraflarını çeken fotoğrafçı Misan Harriman’ın TED Talk konuşmasına katılan Meghan Markle’ın yıllardır koyu siyah kullandığı saçlarının rengini açtırdığı ve kızıl kahve tonuna boyattığı ortaya çıktı.

Harry ve Meghan Los Angeles Lakers maçında oldukça neşeli halleriyle dikkat çekti

PRENSESLERE LAYIK: KAVGALI OLDUĞU ELTİSİYLE AYNI BAKIM ÜRÜNLERİNİ KULLANIYOR

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Hayranlarının keskin gözleri aslında kıvırcık olan saçlarını sürekli düz kullanan Meghan Markle’ın keratin bakımı yaptırdığını da gözden kaçırmadı. Daha önce verdiği bir söyleşide saçları için yıllardır aynı bakım ürünlerini kullandığını söyleyen Meghan’ın, yıllardır kavgalı olduğu eltisi Kate Middleton’la aynı marka ürünleri kullandığı ortaya çıkmıştı. Sussex Düşesinin fırtınaların koptuğu bu gergin ortamda görüntüsü değiştirmesi sonra da bu yeni imajıyla kocası Harry’yle sergilediği sevgi gösterisi kraliyet ailesi içinde en azından Sessex’lerin zor günleri geride bırakıp hayatlarına devam ettiği şeklinde yorumlandı.

Oysa İngiliz TheTelegraph gazetesi birkaç gün önce Meghan Markle’ın kayınpederi Charles’a 2021 yılında bir mektup yazdığını açığa çıkarmıştı. TheTelegraph'ın ileri sürdüğüne göre Markle mektupta, İngiliz kraliyet ailesindeki bilinçsiz ırkçılıktan endişe ettiğini vurguladı ve Harry ile kendisinin dünyaya gelecek bebeklerinin ten rengi konusunda spekülasyon yapan kraliyet ailesi üyesinin de ismini verdi.

Harry ve Meghan NBA maçları sırasında seyircileri tarayan ve çiftleri zoom'layarak öpüştüren ünlü "öpücük kamerasına" yakalandılar

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YAZILDIKTAN 2 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN MEKTUP KONUSUNDA AÇIKLAMA YAYINLADILAR

Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte bir açıklama yayınlamak zorunda kalan Sessex’ler Harry ve Meghan “Sussex Düşesi hayatına ve yoluna devam etmektedir. 4 yıl önce yaşanan olaylarla ilgili 2 yıl önce yapılan bir yazışmanın hâlâ gündemde olması gibi bir durum yoktur. Tabloid gazetelerine ve kraliyet yorumcusu olduğunu iddia eden kişilere kendi elleriyle yarattıkları bu “yalandan” ve “yorucu” bir sirk haline getirdikleri saçma haberlere son vermelerini rica ediyoruz.” İfadelerini kullandılar.