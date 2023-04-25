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Genç yıldızın acı sonu: BTS'li K-Pop yıldızına benzemek için canından oldu!

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#BTS#K-Pop Nedir#Saint Von Colucci
Genç yıldızın acı sonu: BTSli K-Pop yıldızına benzemek için canından oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 08:05

Hollywood’da zaman zaman kimi oyuncuların canlandıracakları rol için çok kilo vermesi ya da tam tersi çok kilo alarak fiziksel görünümlerini değiştirmesi karşımıza çıkan bir durum. Hatta böyle zorlu fiziksel değişimlerden geçen oyuncular bu hamleleriyle ödüllere de daha rahat uzanabiliyor.

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Güney Kore’de yaşanan buna benzer bir hikâye ise maalesef çok trajik bir şekilde sonlandı. 22 yaşındaki Kanadalı aktör Saint von Colucci, kurduğu hayale ulaşmak için çıktığı yolda attığı inanılmaz adımlarla adeta kendi sonunu hazırladı.

Saint von Colucci’nin, şimdiden efsane haline gelmiş K-Pop grubu BTS'nin üyelerinden Jimin'i canlandıracağı ABD yapımı bir drama dizisi için hazırlandığı biliniyordu. Bu uğurda BTS yıldızı Jimin’e benzemek için bıçak altına yatan genç aktörün tam 12 kez estetik operasyon geçirdiği ve bu uğurda 220 bin dolardan fazla para harcadığı açıklandı.

Genç yıldızın acı sonu: BTSli K-Pop yıldızına benzemek için canından oldu

Genç oyuncu K-Pop yıldızı olmak istiyordu ve bu uğurda tam 12 kez bıçak altına yattı

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Saint von Colucci’nin, dün sabah geçirdiği bir çene implantı operasyonu nedeniyle Güney Kore’deki bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Colucci'nin basın danışmanı Eric Blake genç yıldızın ölümünü 'çok trajik' olarak nitelendirirken, aktörün kasım ayında çenesine taktırdığı implantları çıkartmak için son bir ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Yapılan bir estetik operasyonu tersine çevirmek için tekrar bıçak altına yatan talihsiz oyuncu bu esnada kaptığı enfeksiyon nedeniyle kaldığı hastanede son nefesini verdi. Yapılan açıklamaya göre Saint von Colucci, implantlardan kaynaklanan bir enfeksiyon geliştirdi ve bu sebeple operasyon sonrası acilen entübe edildi solunum cihazına bağlandı. Ancak von Colucci sadece saatler içinde hayatını kaybetti.

Genç yıldızın acı sonu: BTSli K-Pop yıldızına benzemek için canından oldu
Saint von Colucci, geçirdiği operasyonlarla BTS'den Jimin'e benzemeye çalışıyordu

Mart 2022’den beri Saint von Colucci ile çalışan Eric Blake, genç oyuncunun K-Pop yıldızı Jimin’e benzeyebilmek için son bir yıldır çene cerrahisi, implant uygulamaları, burun düzeltme, yüz, göz ve kaş gerdirme, dudak küçültme gibi birçok operasyon geçirdiğini anlattı. Tüm bu operasyonlar için 220 bin dolar harcayan oyuncu geçen kasım ayında taktırdığı çene implantlarını çıkarttırmak isterken oluşan komplikasyonlar yüzünden en sonunda canından oldu.

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Basın danışmanı, Saint von Colucci’nin, çenenin yeniden şekillendirildiği ve etrafına implantlar yerleştirilen bu ameliyatın risklerini bildiğini ancak yine de bu operasyonu yaptırmak istediğini söyledi. “Saint von Colucci görünüşü yüzünden büyük bir özgüven sorunu yaşıyordu. Çok köşeli bir çenesi ve çene çizgisi vardı. Çenesinin çok köşeli ve geniş olduğunu düşünüyordu. O, aslında, Asyalılar gibi V şeklinde, daha yumuşak bir çene hattına sahip olmak istemişti.”

Genç yıldızın acı sonu: BTSli K-Pop yıldızına benzemek için canından oldu
Saint von Colucci, geçen haziran ayında Kore draması 'Pretty Lies' dizisini çekmeye başladı ve çekimler aralık ayında tamamlandı. Hayatını kaybeden aktörün dizinin ana karakterlerinden olan bir öğrenciyi canlandırdığı öğrenildi. Eric Blake, çekimleri biten 8 bölümlük dizinin ekim ayında büyük bir ABD’li dijital platformda yayınlanacağını duyurdu.

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Saint von Colucci, dizisi için çok heyecanlıydı ve bu yapım sayesinde ünlenerek kendi müzik kariyerini başlatabilmeyi umuyordu. Saint von Colucci, kendisine bir müzik kariyeri inşa edebilmek için 2019’da, çok etkilendiği K-Pop’un merkezi Güney Kore’ye gelmişti. Bir menajerlik firması sayesinde ülkeye gelen von Colucci’nin Güney Kore’deki tüm masrafları bu firma tarafından karşılanmıştı.

Genç yıldızın acı sonu: BTSli K-Pop yıldızına benzemek için canından oldu
Kanadalı oyuncu 1 yıl içinde tanınmayacak hale gelmişti

Bu tür yapımlarda yer almak için 7 yıllık bir sözleşme imzaladığı açıklanan genç oyuncu 180’lik boyu, sarısın ve mavi gözlü olması nedeniyle Güney Kore’de kendine oyunculuk işleri bulmakta çok zorlandı ve dış görünüşü yüzünden büyük bunalımlara girdi. Saint von Colucci’nin özellikle Asyalılara hiç benzemeyen yüz hatları nedeniyle çok mutsuz olduğu belirtildi.

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