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25 yaşındaki K-pop yıldızı evinde ölü bulundu!

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#Moonbin#K-Pop#İntihar
25 yaşındaki K-pop yıldızı evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 12:09

Dünyanın en hızlı yükselen müzik akımı K-pop sayısız Güney Koreli yıldız yaratmıştı. Ancak bu yıldızlardan bazıları son yıllarda süpheli şekillerde hayatını kaybediyor. Astro adlı erkek pop grubunun üyelerinden yaşındaki şarkıcı Moonbin, Gangnam şehrindeki evinde ölü olarak bulundu. Genç yıldız henüz 25 yaşındaydı.

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Güney Kore’nin başkenti Seul’un lüks semti Gangnam, birölüm haberiyle sarsıldı. K-pop akımının sevilen gruplarından Astro’nun 25 yaşındaki üyesi Moonbin’in evinde ölü olarak bulunduğu açıklandı.

Üzücü haber grubun plak şirketinin resmi sosyal medya hesabında “19 Nisan’da Astro üyesi Moonbin dünyamızı beklenmedik şekilde terk etti ve artık gökyüzündeki bir yıldız oldu” şeklinde paylaşıldı.

Açıklamada yıldız şarkıcının acılı ailesine saygı gösterilmesi ve Moonbin’in ölümüyle ilgili spekülatif açıklamalar yapılmaması da rica edildi. Polis raporlarında olay “25 yaşındaki şarkıcı Moonbin, Gangnam’daki apartman dairesinde yaşam belirtisi göstermez şekilde bulundu. Moonbin’in hayatını kaybettiği anlaşıldı.” Şeklinde yer aldı.

25 yaşındaki K-pop yıldızı evinde ölü bulundu
Genç yıldızın cenazeevine asılan fotoğrafı

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Uzun yıllardır aktörlük ve modellik de yapan Moonbin, 2016’da Astro grubuna katılarak K-pop şarkıcısı olmuştu. Hayatını kaybeden yıldızın kız kardeşi Moon Sua da bir başka kız K-pop grubu Billlie’de şarkıcı. 25 yaşındaki yıldızın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

İntihar oranlarının çok yüksek olduğu Güney Kore’de özellikle son yıllarda K-pop yıldızlarının intiharları gündemden düşmüyor. Devletin açıkladığı istatistiklere göre Güney Kore’de 40 yaş altı ölümlerde intihar en başta gelen sebeplerden.

25 yaşındaki K-pop yıldızı evinde ölü bulundu
Moonbin'in de intihar etmiş olmasından korkuluyor

2019’da K-pop yıldızı Sulli, ondan hemen birkaç sonra da Goo Hara, İntihar ederek hayatını kaybetmişti. 2018’de “%100” adlı gruptan Minwoo da evinde ölü bulunmuş; plak firması genç yıldızın kalp krizi geçirdiğini iddia etmişti. Minwoo’dan sadece birkaç önce de SHINee adlı grubun solisti 27 yaşındaki Jonghyun, intihar olduğu şüphelenilen bir olay sonucu hayatını kaybetmişti. İntihar eden bu isimlerden bazılarının birbirleriyle yakın dost olması da dikkat çekici bulunmuştu.

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K-pop yıldızları, menajerlik ajansları tarafından çok küçük yaşlarda keşfediliyor ve ergenlik ve gençlik dönemlerini çok büyük baslılar altında ve ağır koşullarda çalışarak geçiriyorlar. Oldukça sıkı denetlenen bu gençlerin hayranlarının boğucu ilgisi ve zaman zaman tacize ve şantaja varan durumlarla karşılaştıkları da biliniyor.

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