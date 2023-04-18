Bir baba oğlu için daha ne yapsın! Kral Charles’tan oğlu Harry ve gelini Meghan’a son kez zeytin dalı

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BÜYÜK GÜNÜN HAZIRLIKLARI ÇOKTAN BAŞLADI

Törene davet edilen ünlü isimler, devlet görevlileri, sahne alacak sanatçılar, takılacak kraliyet mücevherleri derken herkesin sürekli hakkında konuştuğu bu tarihi günle ilgili olarak elbette en çok ilgi çeken durum Charles’ın küçük oğlu Prens Harry ve Meghan Markle’ın son zamanlarda aile içinde yarattığı fırtına ve sonrasında yaşananlar.

İngiltere Charles'ın tacını takacağı gün için hazırlıklara çoktan başladı: Törende görev yapacak atlı süvariler de her gün prova yapıyor

HERKES HAFTALARCA AYNI SORUYU SORMUŞTU

Haftalarca süren “Harry ve Meghan taç giyme törenine gidecekler mi?” tartışmaları nihayet geçen hafta sona ermiş, Meghan’ın resmi davet almasına rağmen Amerika’da çocuklarıyla kalmayı tercih ettiği belli olmuştu. Harry ise her ne kadar hoş karşılanmayacağını bilse de babasının hayatının bu en önemli gününde yanında olmayı ve yaşayacağı zorlu yüzleşmeyi kabullenip törene katılmaya karar vermişti.

Kraliyete ait resmi kurumlar taç giyme törenine özel porselenlerden kitap ayraçlarına, buzdolabı süslerinden posterlere kadar birçok ürünü şimdiden satışa çıkardı

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Şimdi herkes bu büyük gündeki karşılaşmaların, küs kardeşler Harry ve William’ın arasında neler olacağının, Kral Charles’ın kendisinden ve ailesinden kaçan küçük oğluyla yaşayacaklarının peşine düşmüş durumda. Kraliyet uzmanları, gazeteler, televizyonlar ve dedikodu siteleri bu konuda sürekli yeni spekülasyonlar üretedursun Kral Charles, son hamlesiyle bir kez daha herkesi şaşırtmayı başardı.

ÖZEL GÜN İÇİN SAYISIZ EŞYA SATIŞA ÇIKARILDI

Taç giyme töreniyle ilgili paylaşımların hız kesmeden yapıldığı hatta bu özel gün için üretilen ve satışa sunulan hatıra eşyalarının sergilendiği, tören menüsünün yer verildiği resmi kraliyet sitesinde Kral Charles tarafından seçilip yer verilmesinin istendiği bir fotoğraf belirdi. Kraliyet ailesi üyelerinin her yıl özel günlerde çektirdiği aile portrelerinden bir olan fotoğraf ortaya çıkınca herkes bir anda bu konuyu konuşmaya başladı.

Charles ve Camilla'nın "kraliyet mavisine" büründükleri bu porte taç giyme töreninin resmi fotoğrafı oldu: Fotoğrafı da törenin resmi fotoğrafçısı seçilen Hugo Burnand çekti

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BABADAN OĞULA SON JEST!

Kral Charles’ın henüz Galler Prensi ve taht varisi olduğu zamanlarda, 2018’de kutladığı 70. yaş gününde çekilen bu fotoğrafta, kraliyet ailesinin şimdi hepsi birbiriyle küs üyeleri birlikte poz vermiş hali geçmişte kalan günlerin hatırası gibi. Fotoğrafta Charles ve eşi Camilla bir bankta oturmuş torunları George ve Charlotte’u kucaklarında tutarken oğulları William ve Harry de eşleriyle birlikte arkalarında durmuş mutlulukla gülümsüyorlar.

Kate Middleton, kucağında henüz 6 aylık olan prens Louis’i tutarken, 2018’in mayıs ayında evlenen çiçeği burnunda çift Harry ve Meghan da objektife oldukça neşeli bir şekilde bakıyor. Kral Charles tarafından seçilip taç giyme törenine özel siteye yerleştirilen bu aile fotoğrafının oğlu Harry’ye ve onunla birlikte gelini Meghan’a da son kez zeytin dalı uzattığının, bu küslük durumunun bitmesini çok istediğinin bir göstergesi sayıldı.

Artık "sahte" olduğu anlaşılan bu mutluluk pozu Charles2ın 70. yaş günü için çekilmişti

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ESKİ MUTLU GÜNLERDEN BİR ANI...

Öte yandan paylaşılan fotoğraf dünyaya mutlu bir aile portresi sunmuş olsa da artık herkes o mutlu tablonun aslında gerçek olmadığını çoktan öğrendi. Harry ve Meghan’ın düğününden tam 6 ay sonra çekilen bu aile portresinin geri planında çoktan düğün günü Prenses Charlotte’un elbisesi yüzünden kavga etmiş bir Kate ve Meghan duruyor. Hem etnik kökeni hem Harry’den yaşça büyük ve boşanmış bir kadın olması hem de mesleği yüzünden tartışmaların odağında yer alan Meghan ve ona çok aşık prens eşi de daha o zamanlar sarayda yaşamanın zorluklarını tatmaya başlamışlar bile.

Üstelik bu “ele güne karşı” diyerek verilen mutluluk pozunun üzerinden geçen zamanda Harry ve Meghan güya kavgadan ve sürekli gündemde olmaktan yıldıklarını söyleyip Amerika’ya taşındılar. Ama ilginçtir ki bu kaçışın ardından bir gün bile suskun kalmayıp ailedeki en yakınlarının sırlarını ve yaşanan kavgaları kabak gibi ortaya çıkarıp kendilerince aileden intikam aldılar. Röportajlar, belgeseller, kitaplar derken ailede hep ağabeyi William’ın gölgesinde kaldığını düşünen Harry ve aileye bir türlü kendini kabul ettiremeyen Meghan’ın intikam planı birkaç yıldır herkesi bıktıracak hale gelene kadar gündemde tutuldu.

Harry ve Meghan kraliyetten koşarak kaçtıkları için İngiliz monarşisinin resmi yüzleri artık sadece bu dörtlü haline geldi

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GERÇEKLER ARTIK APAÇIK ORTADA

Şimdi ise kraliyet ailesi içinde yaşanan bu film gibi fırtınalı günlerin biteceği ya da duruldu sanılan fırtınanın bir anda yeniden önüne çıkan herkesi yıkıp geçeceği günleri merakla bekler hale gelindi. Bakalım 6 Mayıs’ta küs kardeşler barışacak mı? Asla konuşmaz denen William kardeşine “merhaba” dışında bir söz söyleyecek mi? Ve her şeyden önemlisi küskün Prens Harry son zamanlarda kendisine sürekli jest yapan ve barış dalı uzatan babası Charles’a, bunların karşılığını hakkıyla verecek mi? Merakla beklenen cevaplara artık sadece iki hafta uzaktayız…