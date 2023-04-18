Herkes günlerdir bunu konuşuyordu: Kylie Jenner ve Timothee Chalamet ‘resmen’ aşk yaşıyorlar!

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BU İKİ İSMİ KİMSE YAN YANA DÜŞÜNEMEMİŞTİ

Bu kadar gümbürtü koparan bu ilişki iddialarının muhatabı iki isim ise Kylie Jenner ve Timothee Chalamet’den başkası değil. Kardashian ailesinin en küçük kardeşi ve son yıllarda giderek büyüyen kozmetik ürünleri şirketini bir imparatorluğa dönüştüren Kylie Jenner, rekor üstüne rekor kırarak 30 yaş altındaki en zengin kadın unvanına sahip olmayı başarmıştı.

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet, geçen hafta yok üstü bir lokantada yemek yediler: Genç çift yakalanmamak için büyük çaba harcadı

Daha küçücükken ablaları Kim, Kourtney ve Khole Kardashian ve Kendall Jenner’la birlikte kamera karşısına geçtiği ve bu enteresan ailenin yaşantısını anlatan “Kardashian’lar” adlı realite şovuyla dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Kylie, daha 25 yaşındayken elde ettiği büyük başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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KÜÇÜCÜKKEN ÜNLENDİ, ESTETİKLENDİ VE BÜYÜK BİR İMPARATORLUK KURDU

Ve elbette Kylie Jenner da ablaları gibi, ekran önünde olduğu yıllar boyunca büyük bir fiziksel değişime uğradı, yaptırdığı estetik operasyonlarla görüntüsünü tamamen değiştirdi ve diğer aile üyeleri gibi durmadan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dünyanın en şöhretli isimlerinden biri oldu. Üstelik genç iş kadınının azımsanmayacak bir hayran kitlesi de var.

Kylie Jenner sürekli ayrılıp tekrar barıştığı iki çocuğunun babası Travis Scott'la olan bağını tamamen kopardı

Aşk iddialarında adı Kylie Jenner’la anılan Timothee Chalamet de gerek oyunculuk kariyerinde elde ettiği başarılar gerekse yakışıklılığıyla genç yaşlı ayırmadan milyonların hayranlığını kazanmış, son yıllardaki başarılı performanslarıyla adını Hollywood’da çok sağlam bir noktaya taşımış bir genç yıldız. Özellikle galalarda ve ödül törenlerinde giydiği cesur kostümlerle dikkat çeken Timothee’nin hayranları da onun için adeta çıldırıyor.

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GENÇ YAŞLI HERKESİN SEVGİLİSİ TIMOTHEE!

Bu iki ismin gizliden gizliye görüştüğü ve aralarında duygusal bir yakınlaşmanın oluğu ilk olarak Deux Moi adlı bir dedikodu sitesinde ortaya atıldı. Bu iki ilgi çekici yıldızın birliktelik ihtimali de haliyle medyanın iştahını kabarttı. Kylie Jenner ve Timothee Chalamet hemen yakın takibe alındı, attıkları her adım iz sürercesine takip edildi.

Timothee Chalamet, son yılların yükselen yıldızlarından... Genç yaşlı ayırmadan tüm hayranlarının aklını başından alan bir yakışıklılığı ve yeteneği var

İlk olarak Paris Moda Haftası’nda samimi şekilde sohbet ederken görüntülenen bu çiçeği burnunda çiftin daha sonra da gizli gizli buluşmaya devam ettiği iddia edildi. Hatta geçen hafta gazetecilerin radarına takılan Jenner ve Chalamet, dev gibi siyah cipleri ve etraflarında bir koruma ordusu varken sokak lezzetleri satan bir restoranda kaçamak bir gece atıştırmasına da gitti.

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BİRBİRLERİNE YAKIŞTIRILMADILAR

Ama ser verip sır vermeyen ve yan yana fotoğrafları bir türlü çekilemeyen ikilinin gerçekten birlikte olup olmadığı da bir türlü açıklığa kavuşmadı. Ancak birbirleriyle bir hayli “alakasız” görülen, uyumsuz bir çift olacakları düşünülen Kylie Jenner ve Timothee Chalamet’nin adlarının yan yana anılması bile büyük bir fırtına kopardı.

İki genç yıldızın görüntüleri ve yaşantıları pek birbirine yakıştırılmadı ve bu aşk haberi tuhaf tepkilerle karşılandı

Aslında hayranlarının fiziken de birbirlerine yakıştırmadıklarını itiraf ettikleri çiftle ilgili şaşkınlık hâlâ sürüyor. Çoğunlukla önemli yönetmenlerin filmlerinde rol alan ve hem konumu hem de görüntüsüyle çok daha entelektüel bir görüntü sergileyen 27 yaşındaki Timothee Chalamet’nin, bir realite şovuyla ünlenen, bir kesim tarafından sosyal medya balonu gibi görülen ve sansasyonel tavırlarıyla gündemde kalan Kylie Jenner’la birlikte olması çoğu kişi tarafından yadırgandı.

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ABLASI MI TANIŞTIRDI?

Ancak tüm bu “Acaba bu aşk gerçek mi?” soruları artık son bulacağa benziyor. ABD’nin en ünlü magazin sitelerinden Entertainment Tonight, dün akşam büyük bombayı patlatarak Kylie Jenner ve Timothee Chalamet arasındaki aşk söylentilerinin gerçek olduğunu ve çiftin ilişki yaşayamaya başladığını “resmen” ilan etti. Hatta bununla da yetinmeyip bu ilişkinin başlangıç noktasına ve ikilinin nasıl bir araya gelmiş olabileceğine dair de bir işaret verdi.

Bu aşkın fitilini ateşleyen buluşmanın Paris Moda Haftası'nda yaşandığı söyleniyor

ET’ye göre çifti tanıştıran kişi muhtemelen Kylie’nin ablası, model Kendall Jenner. Kendall Jenner ve Timothee Chalamet’nin arkadaş olduğu biliniyor. Muhtemelen Kylie ve Timothee’yi tanıştıran da Kendall olmuş. Çiftin Kylie, Kendall ve Timothee’nin üçünün de katıldığı Paris Moda Haftası’nda tanışıp kaynaştığı sanılıyor. Kaynaklar, ablasının arkadaşı olduğu için Kylie’nin Timothee’yle kolayca kaynaştığını iddia ediyor.

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İŞLER ŞİMDİLİK ÇOK DA 'CİDDİ' DEĞİLMİŞ

Bu aşk söylentisi ve yeni filizlenen ilişki doğrulanmış olsa da Kylie Jenner’a yakın kaynaklar durumun henüz çok ciddileşmediğini ve genç aşıkların şimdilik durumu kendilerini olaya “çok kaptırmadan” idare ettiklerini söylüyor. Henüz birbirlerini tanıma aşamasındaki bu iki genç yıldız henüz “takılıyorlar” ve işleri çok da resmileştirmeden görüşüp birlikte zaman geçirmenin tadına varıyorlar.

Timothee, geçtiğimiz yıllarda Lily Rose Depp'le bir aşk yaşamıştı

Kylie Jenner, uzun yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı ve iki çocuğunun da babası olan Travis Scott’tan yeni ayrılmıştı. Kylie’nin çocuklarının mutluluğu için Travis Scott’la olan ilişkisinin bozulmadan devam etmesine çok önem veriyor. Bu yeni aşkı gözlerden uzak yaşamasının altında yatan en büyük sebeplerden biri de zaten bu.

İKİSİNİN DE KALBİ BOŞTU

Şu an gösteri dünyasının ünlüleri California’daki ünlü Coachella festivalinde boy gösterirken Kylie ve Timothee’nin burada görülmemiş olmasının sebebi de ilişkilerini hâlâ gizli tutmaya çalışmasıymış. Kylie Jenner’ın adı uzun süredir iki çocuğunun babası Travis Scott’tan başka kimseyle anılmamıştı.

Kylie Jenner ve küçük kızı Stormi

Özel hayatını Kylie’den daha az gözler önüne seren ve daha ketum olduğu bilinen Timothee Chalamet ise bir dönem Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose Depp ile birlikteydi. Bu ilişkiden sonra adı kısa bir süre Eiza Gonzales’le de anılan Timothee’nin hayatında 2020’den beri kimse yok. Varsa da bu durum basına yansımış değil.