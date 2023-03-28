Küskün prens Harry bir anda İngiltere’de ortaya çıktı: Babasını arada ama randevu bile alamadı

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Bu konuda önceliği kimseye kaptırmayan, adı herkesten fazla haber malzemesi olan ve sanki bu konuda rekor kırmaya yeminli gibi görünen dünyanın açık ara en magazinel kraliyet figürüyse kuşkusuz İngiliz kraliyet ailesinin küskün prensi Harry. Genç bir prensken de basının sürekli peşinde dolaştığı Harry, artık yaşını başını almış, çocukları da olan bir soylu olmasına rağmen artık sıradan bir kraliyet üyesi gibi değil aşk hayatı, evliliği, ailesiyle kavgası ve sayısız skandalla akıllara kazınan bir isim olmayı başardı.

Son ayların, hatta son yılların en büyük magazin figürleri: Prens Harry ve Meghan Markle

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Bir Hollywood yıldızı olan Meghan Markle’la adı yan yana yazılmaya başladığından beri medyanın en iştahla takip ettiği isim haline gelen prens, daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam arzusuyla Amerika’ya taşınmış olsa da bunu başaramadı. Ya da belki başarmak istemedi. Çünkü Sussex Dükü Harry ve Düşes eşi Meghan Markle, İngiltere’yi terk ettikleri günden beri hep en çok ilgiliyi üzerlerinde toplamak için adeta bir yarışın içine girdiler.

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Aile içinde yaşadıkları sorunlar, Buckhingam Sarayı’nın sırları, evliliklerinin en özel detayları ve Harry’nin kendi tanımlamasıyla ‘acılarla dolu’ hayatını sürekli dillerine dolayan çift, sayısız röportaj, bir belgesel ve en sonunda da bir anı kitabıyla belki de Prenses Diana’nın ölümünden beri kraliyet ailesine en zor zamanları yaşatmayı başardılar. İngiltere’de kaldıkları sürece Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra değişen saray düzeninde bir şekilde geri planda kalacak olan Harry ve Meghan çifti attıkları her adımla kendi isimlerini öne çıkarmak için çaba gösterdiler.

İngiltere'ye döner mi dönmez mi tartışmaları sürerken Prens Harry bir anda yüksek mahkemenin kapısında beliriverdi

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Peki bu çabalarının karşılıksız kaldığını kim söyleyebilir? Herhalde kimse… Ama bu ‘sessizliğe kaçışın’ 180 derece yön değiştirmesiyle şöhret yönünden kazançlı çıkan çiftimiz halkın gözünde ve aile içinde tüm itibarlarını kaybettiler. Belki de bu Harry ve Meghan için ödenmeye değer bir bedeldir. Ama Kral III. Charles’ın yaklaşan taç giyme töreni ve Harry’nin İngiltere’ye yaptığı son ziyaret herkese bunun aksini düşündürüyor.

İngiltere’de bir süredir gündem, ülkenin en çok satan tabloid gazetelerinden Daily Mail ve bu gazeteyi bünyesinde bulunduran Associated Newspapers Limited (ANL) adlı şirkete açılan dava. Aralarında Prens Harry'nin de bulunduğu Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Elton John ve David Furnish gibi ünlü isimlerin açtığı telefon dinleme ve özel hayatın gizliliği davası dün yüksek mahkemede görülmeye başladı. Ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle davaya müdahil olarak fiziken katılıp katılmayacağı bir soru işaretine dönüşen Prens Harry, avukatları ve korumalarıyla birlikte sürpriz bir şekilde mahkemenin önünde görüntülendi.

İngiliz medyasıyla bir kez daha mahkemelik olan Harry oldukça neşeli görünüyordu

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Bir süredir memleketine dönüp dönmeyeceği hatta istese de belki de dönemeyeceği tartışma konusu olan Harry’nin sürpriz mahkeme görüntüleri bir anda ülkenin bir numaralı magazin gündemine dönüştü. Daha önce de eşi Meghan Markle’la bağlantılı olarak İngiliz medya kuruluşlarına benzer kişisel davalar açan ve bunların tümünü kazanan Harry mahkeme kapısında oldukça neşeliydi ve kameralara gülümseyerek poz verdi.

Ama bu neşeli halin altında yatan bir başka gerçek mahkemeden çok daha ilgi çekiciydi… Kral Charles’ın 6 Mayıs’taki merakla beklenen taç giyme töreni yaklaşırken Harry’nin bu mahkeme ziyaretinde ailesiyle görüşüp görüşmeyeceği de haliyle büyük merak konusu oldu. Harry ve Meghan’ın son yaşanan skandalların ardından taç giyme törenine katılıp katılmayacakları da büyük bir soru işaretiydi. Ancak saray kaynakları çiftin törene resmi olarak davet edildiğini açıkladı. Harry ve Meghan’n bu davete icabet edip etmeyeceği ise hâlâ bir muamma.

Kraliyet görevlerine bir süre ara veren William ve Kate, çocuklarıyla Paskalya tatiline çıktı

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Öte yandan Harry, basın temsilcileri aracılığıyla İngiltere’ye yaptığı bu son sürpriz ziyarette ailesiyle görüşmek için adım attığını bizzat duyurdu ve bu durumun öğrenilmesini sağladı. Medyaya resmen verilen bilgiye göre Prens Harry aile üyelerine ülkede olacağını ve görüşme talebini bildirdi. Bu çaba ise kimseyi pek şaşırtmayacak şekilde sonuçlandı.

Harry’nin anı kitabı Spare’de oldukça sert şekilde suçladığı ve arasının uzun zamandır bozuk olduğu bilinen ağabeyi Galler Prensi William, okullara verilen Paskalya bayramı arasını fırsat bilip Galler prensesi Kate Middleton ve çocuklarıyla tatile çıkmıştı. Resmi görevde değil tatilde olan William böylece kardeşiyle görüşmek zorunda kalmadı ve taç giyme töreninden önce yaşanabilecek, skandallara gebe bir buluşma, gerçekleşme ihtimali bile olmadan rafa kalktı.

Harry, hazır gelmişken babası Charles'ın da kapısını çaldı ama beklemediği bir cevapla karşılaştı

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Babası Kral Charles’ın taç giyme töreninde yanında görmek istediği ve her şeye rağmen barışma isteği taşıyarak kendisine zeytin dalı uzatmış olması Harry’yi bir baba – oğul görüşmesi için umutlandırmıştı. Ancak Harry’nin resmi kanallardan ilettiği bu buluşma teklifi Charles’ın ofisi tarafından kralın ‘meşgul’ olduğu ileri sürülerek reddedildi.

Bir süredir arka arkaya yurt dışı ziyaretleri yapan Kral Charles’ın şu sıralar Gloucestershire’daki kraliyet konutu Highgrove’da kaldığı biliniyor. Burada yurt dışı temasları için çalışmalar yürüten kralın yarın Almanya’ya gideceği duyurulmuştu. Anlaşılan Charles, önünde oğluyla görüşebileceği iki günü olmasına rağmen bunu istememiş ve Harry’nin talebini resmi şekilde reddetmeyi tercih etmişti.

Harry'nin yüzünde şimdilik güller açıyor ama 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde her şey değişebilir...

Son olarak babaannesi, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in cenazesi için ülkesine adım atan Harry’nin, eylül ayındaki bu törenin ardından ne babası Charles ne de ağabeyi William’la hiçbir şekilde bağlantı kurmadığı biliniyor. 5 aydan fazla bir süredir birbirlerine tek kelime etmemiş kraliyet ailesinin bu en önemli üç üyesinin taç giyme töreninde bir araya gelip gelmeyeceği ise bu bitmek bilmeyen kraliyet skandalları silsilesinin en önemli sorusu olarak yanıtını bulmayı bekliyor…