Tarihe en tuhaf tören olarak geçebilir: Buluşma var ama konuşma yok!

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Karısı Meghan Markle’la birlikte Amerika’ya yerleştiği günden beri tüm ailesine durmadan saldıran, babası Charles, ağabeyi William, üvey annesi Camilla ve William’ın eşi Kate Middleton hakkında dediğini bırakmayan “hayırsız” evlat Harry, beklenen büyük gün için İngiltere’ye gidecek.

Fırtınalar estiren tüm bu kavgalara rağmen babasını, hayatındaki bu en önemli günde yalnız bırakmak istemedi ve İngiltere’ye dönmeye karar verdi. Hatta birkaç gün önce İngiliz gazetelerine yansıyan haberlere göre uzunca bir süre Buckingham Sarayı’yla yazışmalar yaptı. Hatta manşetlerde bu yazışmalar “Okyanus ötesi bir pinpon maçı” gibi yansıtıldı.

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Kraliyet kaynaklarından gelen son haberlere göre aile Meghan Markle’ın törene gelmeme kararı almasından dolayı çok mutlu. Herkes böylece törende yaşanabilecek büyük skandalların önüne geçilebileceğine inanıyor. Ancak yine de bu 70 yıldır ilk kez yaşanacak olan tarihi an şimdiye kadarki taç giyme törenlerinin en tuhafı olmaya yine de aday.

Harry elbette törende içine düşeceği zor durumun farkında. Ama kaynaklar bu zorluğun onun tahmin ettiğinin de ötesinde olacağına ikna olmuş durumda. Sussex Dükü, İngiltere’nin küçük prensi Harry’yle tören boyunca konuşacak aile üyelerinin sadece kuzenleri Prenses Beatrice ve Eugenie olması bekleniyor. Zaten aile içinde de Harry ve Meghan’la bağlarını hâlâ kopartmamış olanlar sadece bu iki kuzen.

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Geleceğin kralı, büyük ağabey William’ınsa Harry’nin taç giyme törenine davet edilmesiyle ilgili olarak hiç yorum yapmadığı ya da bu daveti engellemeye de çalışmadığı biliniyor. Ancak William’la ilgili bir gerçek daha artık herkes tarafından kanıksanmış durumda: Küçük kardeşine hem çok kızgın hem de gönlü kırık olan William, çok konuşulan Harry & Meghan belgeselinin ardından kardeşiyle bir daha konuşmamaya yeminli.

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Dijital platforma sattıkları ve kendi hayat yolculuklarını anlattıkları belgeselde Harry de Meghan da yaşadıkları tüm dertlerden kraliyet ailesini ama en çok da William ve Kate’i sorumlu tutmuşlardı. William’ın belgeseli izleyip izlemediği hâlâ bir sır ama elbette tartışmalardan haberdar ve kardeşiyle tüm bağını koparmasına neden olansa aslında bu belgesel.

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Hal böyle olunca törende yaşanması beklenen durum daha da tuhaflaşıyor. Sayısız kameranın kayıt yapacağı, fotoğrafçıların görüntü alabilmek için birbiriyle yarışacağı bu törende William ve Harry dünya onları izleyeceği için elbette yan yana durmak zorunda kalacak. Ancak kraliyet kaynakları ikilinin birbirlerine “Allah’ın selamını” vermek dışında asla konuşmayacağını iddia ediyor. Yani William ve Harry için artık kardeşlik ilişkisi ele güne karşı söz olmasın diye selamlaşmaktan sonra da birbirlerini tanımamazlıktan gelmekten ibaret olacak…