Eltiler savaşı yine kızışacak! Zehir zemberek sözler: Bana yaptıkları yanına kâr kaldı

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KATE'İ DAHA EVLENMEDEN TANIYOR VE PEK DE HOŞLANMIYORDU

Prens William ve Kate Middleton’ın 2011’deki rüya düğününü kaleme alan o günlerin Hollywood yıldızı peri masallarını andıran bu görkemli düğünden pek hoşlanmamış ve “Kate tam bir külkedisine benziyor, bense bir masal prensesi olmakla hiç ilgilenmiyorum” yazmıştı.

Meghan ve Harry artık ABD'de başka bir hayat yaşıyor ancak kraliyet ailesine olan öfkeleri de bir türlü dinmiyor

Daha evlenmeden ileride eltisi olacak kadına “bilenen” Meghan Markle, ben masal kahramanı değil güçlü bir kadın ve örnek biri olmak istiyorum dedi ama gönlünü kraliyetin küçük prensine kaptırınca bir zamanlar eleştirdiği Kate Mİddleton’ın yürüdüğü yoldan geçti.

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ONA "KÜLKEDİSİ" DEDİ KENDİSİ DE AYNI ŞEYİ YAPTI

2018’de, önce Harry’den önceki hayatı, yaşı, mesleği, evlenip boşanmış olması ve siyahi kökenleri didik didik edildikten sonra görkemli bir düğünle o da kraliyet ailesine gelin oldu. Ve Harry’yle Meghan’ın düğünü de görkem açısından William ve Kate’inkini aratmadı.

Wliiam ve Harry artık düşman kardeşler oldu, babaları Charles duruma çok üzülse de elinden bir şey gelmiyor

Aradan geçen yıllarda aile içinde yaşanan huzursuzluklar ve Meghan’ın bir türlü kimselere yaranamaması büyük “dertlere” yol açtı. Ve en sonunda Harry ve Meghan kraliyet ailesini de İngiltere’yi de terk ederek ABD’ye yerleşti. Hikâyeleri artık herkesin aşağı yukarı malumu olan küskün çiftimiz daha sade ve gözlerden uzak bir yaşam seçmek istemişlerdi. Ama hiçbir şey böyle yaşanmadı.

AMERİKA'YA GİDER GİTMEZ SUÇLAMALAR BAŞLADI

Harry ve Maghan Amerika’ya gider gitmez hemen İngiliz kraliyet ailesi hakkında herkesi şoke eden açıklamalar yapmaya başladılar ve 2020’den beri de bu konuyla ilgili olarak tabiri caizse “ağızları hiç kapanmadı” neredeyse. Önce dünyanın en ünlü talk şovcusu Oprah Winfrey’e bomba bir röportaj verdiler. Burada kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladılar ve dünyayı ayağa kaldırdılar.

Önce Meghan Markle düğünü gününde Kate Middleton'ı ağlattı haberleri çıktı... Çift Amerika'ya gidince de bunun tam tersini iddia etti: Asıl yerlere kapanıp hüngür hüngür ağlayan Meghan Markle oldu

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Meghan’ın annesinin siyahi olmasının ve Prens Harry’ye doğuracağı çocukların “ten renginin” soylu İngiliz ailede panik yarattığını söylediler. Buckingham Sarayı bu tür skandal durumlarda suskun kalma kuralını bozdu, o günlerde henüz sağ olan Kraliçe II. Elizabeth açıklama yapmak zorunda kaldı. Meghan Markle ve onun bu büyük sıkıntıları çekmesine dayanamayan prens eşi Harry’nin hedefindeyse görünüşte tüm aile ama aslında tek bir kişi vardı…

DÜĞÜNDEKİ MEŞHUR "AĞLAMA" HİKÂYESİ NASIL YAŞANDI?

İngiliz basını Harry ve Meghan’ın düğününde Meghan’ın Kate Middleton’ı hüngür hüngür ağlattığını yazmış, zaten sevilmeyen Meghan da bu haberden sonra iyice gözden düşmüştü. Ancak Harry ve Meghan önce bomba röportaj sonra hayatlarını anlatan belgesel ve en son da Harry’nin anı kitabıyla birlikte bunu yalanladı: Onların anlattığına göre Harry’den de Meghan’dan da nefret eden Kate aslında sorun çıkaran taraftı ve hüngür hüngür ağlayan da Meghan Markle olmuştu.

Kate Middleton'ın Harry ve Meghan'ın düğününde çekilen fotoğraflarına bakılırsa eltilerin arasının bozulacağı çoktan belli gibi...

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Evlendiklerinden beri 5 yıl, Amerika’ya taşındıklarından beri 3 yıl geçti ama Harry ve Meghan’ın kraliyet ailesine ve özellikle de William ve Kate çiftine yönelttikleri suçlamalar ve düşmanlıkları bitmedi. Harry ağabeyi William’ı suçluyor, ailenin de William taht varisi olduğu için onu el üstünde tuttuğunu kendine ayrımcılık yapıldığını iddia ediyordu. İki kardeşin arası bu suçlamalardan sonra bir daha düzelmemek üzere bozuldu.

Araları bozuk olan bu iki çift Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinde bir araya gelip gazetecilere poz vermek zorunda kalmıştı

KARDEŞLER KÜS AMA ASIL NEFRET ELTİLER ARASINDA

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Ama görünen o ki aslında iki kardeşin arasını açan, en baştan beri sürtüşmelerine yol açan aslında kendilerinden çok eşleriydi. Yani Harry hayatı boyunca ağabeyi William’ın aileden ayrı bir ilgi ve muamele görmesine bozuktu anlaşılan. Ancak onu yine de seviyor ve kraliyet kuralları ve görevleri gereği de destekliyordu. Ancak iki kardeşin eşleri baştan beri birbirinden hoşlanmayıp hatta nefret edince araları tamamen açılmıştı.

Meghan Markle, Kate'in kendisinden özür dilediğini ve ona çiçek verdiğini anlattı

Son birkaç yıldır sürekli karşımıza çıkan “elti kavgası” haberlerine şimdi yeni bir halka eklendi. Ve kraliyet ailesi kaynaklarının aktardığına göre Meghan Markle bir kez daha bu kavganın ateşini harlayacak oldukça sert sözler sarf etti. Normalde büyük kavga çıkaracak bu sözler geleceğin kraliçesi olacak olan Kate Middleton bu konuda asla yorum yapmayacağı için suskunlukla karşılanacak ama büyük nefret daha da büyüyecek gibi görünüyor.

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ASLINDA KATE MEGHAN'DAN ÖZÜR DİLEMİŞ

Meghan Markle düğün töreninde yaşanan ve kendisinin merdivenlere kapanıp ağlamasına neden olan olay için “Zaten çok zorlu bir hafta geçiriyordum. O da bir şeylere sinirlenmişti. Ama Kate sonra yaptığı şeyin sorumluluğunu aldı ve hatta bana çiçeklerle birlikte bir özür notu da sundu ben de birinin kalbini kırmış olsaydım aynını yapardım” demişti. Yaşananlar böyle mi oldu bilinmez çünkü bunlar Meghan ve Harry’nin iddiaları.

İki eltinin arası öyle bir bozuldu ki William ve Harry de birbirlerine cephe aldılar

Ancak anlaşılan Meghan Kate Middleton’ın kendisinden özür dilemiş olmasıyla yetinmiyor. Haberi basına ileten kaynaklara göre Meghan Markle aslında tüm bu anlatılanlarla kamuoyunun kendi tarafına geçeceğini ummuş. Kraliyet ailesinin neredeyse tamamından kötü muamele gören, en üst düzey üyeler William ve Kate Middleton’dan da nefrete varan muameleye maruz kaldıklarını düşünen Meghan Markle, dünyanın gözünde pek de hoş olmayan imajının bu açıklamaları sayesinde düzeleceğine inanmış.

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EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI: BANA YAPTIKLARI YANINA KÂR KALDI!

Oysa tıpkı “evdeki hesap çarşıya uymadı” sözünde olduğu gibi Meghan Markle’ın bu beklentisi boşa çıkmış durumda… Gerek İngiltere’de gerekse dünyada Harry ve Meghan’ın popülaritesi giderek azalırken William ve Kate yerlerinde sapasağlam duruyorlar. Ve William’ın geleceğin kralı, Kate’in de geleceğin kraliçesi olacağı çok iyi bilindiği için tüm ilgi onların üzerine yönelmeye devam ediyor. Ve bu durum da Meghan’ı daha çok çileden çıkarıyor.

Meghan Markle dilenen özre rağmen bir şeyin değişmediğini ve Kate'in kendisine yaptığı tüm kötülüklerin yanına kâr kaldığını düşünüyormuş

“Kate bana yaptıkları için hiç bedel ödemedi.” diyen Meghan Markle William ve Kate Middleton çiftinin yaşanan tüm bu kavgalar ve suçlamalar için de hiç sorumluluk almadıklarını savunuyormuş. Kendisine kötülük ettiğini düşündüğü eltisi için “Bana yaptıkları yanına kâr kaldı” diyen Meghan Markle William ve Kate çiftinin en ufak bir eleştiriye bile maruz kalmamış olmasına epere şaşkın. Bu bomba iddialar ebette taraflar tarafından doğrulanmadı ancak böylece dünyanın en ünlü ailesinin içindeki kavga yangınına biraz daha odun atılmış oldu…