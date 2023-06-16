Prens Harry ve Meghan Markle’a kötü haber… Tutundukları bir dal daha koptu: Milyon dolarlık anlaşma bitti!

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Evlendikten sonra Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını alan çift, 2020’de Meghan Markle’ın etnik kökeni, mesleği ve kraliyet ailesiyle yaşadığı uyumsuzluğun sürekli olarak basına malzeme edilmesi ve bu yüzden yaşanan huzursuzlukların ardından Amerika’ya taşınma kararı almıştı.

Harry ve Meghan İngiltere’den ayrıldıklarında ilk yaptıkları ilk şey oğullarının adını taşıyan Archewell isminde bir vakıf kurmak oldu. Aslında Harry ve Meghan kendilerine ait "SussexRoyal" adında bir marka yaratmak ve geliştirmek istemişti. Ancak basının özel hayatlarına duyduğu yoğun ilgi ve Buckingham Sarayı'nın müdahaleleri nedeniyle bunu başaramadılar.

Çift ABD'ye gidince önce kâr amacı gütmeyen bir vakıf kurdu, vakıf sonradan kâr amacı güden bir medya şirketi "doğurdu"

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İşte Archewell Vakfı çift ABD’ye gittikten sonra böyle bir iklimde kuruldu. Kâr amacı gütmeyen bir yardım vakfı olan Archewell sonradan bir medya şirketi olan Archewell Productions'ı da doğurdu. Bu aynı zamanda kraliyetten koparak gelir kaynaklarının büyük bir kısmını kaybeden çift için de yatırım yolu oldu.

Çiftin 2022’nin sonunda yayına giren ve büyük fırtınalar koparan “Harry & Meghan” belgeselleri de bu medya şirketi yapımcılığında hayata geçirildi ve dünyanın en büyük dijital platformuna satıldı. Archewell, daha sonra Spotify için Archetypes adında "kadınları toplumun gerisine iten kalıp ve damgaları keşfeden" bir podcast serisi üretmeye başladı.

Harry ve Meghan'ın şirketi, Spotify'la 25 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı: Spotify, dünya çapındaki içerik üreticilerinden milyonlarca şarkıya ve diğer içeriklere erişim sağlayan ve kısa sürede sektörün bir numarası haline gelen bir dijital müzik, podcast ve video hizmeti sağlayıcısı

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Archetypes (dilimizde kalıp ya da şablon anlamında arketip olarak da kullanılıyor) Düşes Meghan Markle tarafından sunulan bir seri oldu. Ağustos 2022’de başlayan seri 12 bölüm yayınlandıktan sonra sona erdi. Programda Serena William ve Mariah Carey gibi isimler yer almış; medyanın geniş yer verdiği seri ilk zamanlarında ilgi toplamıştı.

Harry ve Meghan’ın şirketi Archewell’le Spotify arasındaki sözleşmenin sonlandığı açıklandı. Archewell ve Spotify tarafından yapılan ortak açıklamada iki tarafın yollarını ayırmaya bir arada kadar verdiği söylendi. Yani Meghan Markle’ın büyük umutlar bağladığı podcast programı ilk sezonunu sonlandırdı ancak program anlaşması yenilenmedi.

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Bu anlaşma Harry ve Meghan Markle’ın ABD’ye yerleştikten sonra yaptığı en büyük mali anlaşmalardan biriydi. 2020’nin sonlarında imzalandığı düşünülen anlaşmanın değerinin 25 milyon dolar olduğu düşünülüyor.

Harry ve Meghan'ın medya şirketi yaptıkları anlaşmanın "üretim" kısmını pek de başarıyla yerine getiremediler

Bu anlaşma gereği Meghan Markle’ın Spotify için birçok farklı içerik hazırlayacağı ve anlaşma koşullarının ve tabii ki ücretin de buna göre belirlendiği açıklanmıştı. Ancak şirket sadece tek bir içerik üretmiş oldu ve o da sadece bir sezon devam ettikten sonra sonlandı.

Archewell’den yapılan açıklamada “Meghan Markle, ‘Archetypes’ dinleyicileri için bir başka platformda içerik üretmeye devam edecek” denildi. Spotify ve Archewell Medya tarafından yapılan ortak açıklamada da “İki taraf da üretilen programdan gurur duyuyor” ifadeleri kullanıldı.

Kraliyetin kendilerine sağladığı ayrıcalıkları, özellikle de maddi olanları, kaybeden Harry ve Meghan medya anlaşmalarıyla finansal olarak rahatlamak istiyorlar

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Anlaşma iptalinde Harry ve Meghan’ın şirketinin anlaşmada yer alan “üretkenlik” kotasını dolduramadığı maddesinin yer aldığı ve çiftin başta imzalanan 25 milyon dolarlık ücretin tamamını alamayacaklarının belirtildiği de iddia edildi.

Harry ve Meghan Markle kraliyet ailesinden ayrıldıklarından beri, dünya çapındaki ünlerini kullanarak para kazanmaya ve mali bağımsızlıklarını elde etmeye çalışıyorlar. Çiftin belgesel için aldıkları ücret milyon dolarlarla ifade ediliyor. Harry’nin Penguin Books yayıneviyle yaptığı anlaşmanın da oldukça yüklü olduğu biliniyor. Küskün prensin bu yılın ilk günlerinde çıkardığı anı kitabı Spare (Yedek) de bu kitap anlaşmasının verdiği ilk ses getiren ürün olmuştu…

