Kate Middleton'ı ağırbaşlı diye saf sanmayın… Büyük oyunu görüp kraliyet savaşındaki en acımasız hamleyi o yapmış!

William ve Kate 2011’de evlendiklerinde çifte Kraliçe Elizabeth tarafından Cambridge Dükü ve Düşesi unvanı verilmişti. Çiftin büyük oğlu George 2013’te, kızları Charlotte 2015’te ve en küçük çocukları Louis de 2018’de dünyaya geldi.

WILLIAM VE KATE: KRALİYETİN EN SEVİLEN İKİ YÜZÜ

Evliliklerinin 12’nci yılını geride bırakan, dün de en büyük oğulları ve taht varisi oğulları George’un 10’uncu yaşını kutlayan William ve Kate çifti kraliyet ailesinin dünyaya dönük, monarşiyi çağdaşlaştıran ve en sevilen yüzleri olmayı yıllardır sürdürüyor.

Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Mİddleton ellerinde çok büyük bir gücü tutuyor

Kraliçe II. Elizabeth’in geçen eylülde hayatını kaybedip tahtını oğlu Kral III. Charles’a bırakmasıyla birlikte William ve Kate’in konumu da değişmiş ve temsil ettikleri pozisyon artık çok kritik hale gelmişti. Charles’ın büyük oğlu olan William, ondan Galler Prensi unvanını devraldı ve babasından sonra tahta geçecek isim olarak tahtın ilk sıradaki varisi olarak tescillendi.

KRALİÇE OLMASINA BELKİ DE UZUN YILLAR VAR AMA GÖNÜLLERDE ÇOKTAN BUNU BAŞARDI

Onun sevgili eşi Kate Middleton da geleceğin kraliçesi olarak artık çok daha gözde bir isim haline geldi. Galler Prensesi Kate, güzelliği zarafeti ve bir arı gibi çalışkan olmasıyla zaten yıllardır kraliyet ailesinin en sevilen üyesi. Bulunduğu önemli konum sayesinde de elinde büyük bir güç tuttuğu su götürmez bir gerçek. Ancak gelecekte kraliçe olup taç giyecek olan bu kadın şimdiden milyonlar tarafından gönüllerin kraliçesi ilan edilmiş durumda. Harry ve Meghan kraliyet ailesine akılalmaz suçlamalar yöneltip ABD'ye yerleşmişti

WILLIAM’IN ÖNÜNE GEÇMEMEYE ÇALIŞIYOR AMA NAFİLE

Halkın ona duyduğu sevgi, güzelliği ve şıklığıyla sürekli manşetlerin en tepesinde yer alan Kate Middleton’ın kocası Prens William’ın önüne geçmemek için çaba harcasa da buna engel olamadığı ortada. İyi ve vefakâr bir eş, kraliyet görevlerini en iyi yerine getiren aile üyesi ve 3 çocuğuna annelik yaparken de hiçbir şeyi aksatmadığı belli olan gönüllerin kraliçesi… Çoğu zaman bu özellikleriyle öne çıksa da aslında Kate Middleton’ın karakterinin bambaşka bir boyutu son zamanlarda gündeme taşınmış durumda.

Genellikle annelik ve çocuk yetiştirmekle ilgili sert, çok sıkı kurallara bağlı ve despot denebilecek kadar katı bir görüntü çizen Kate Middleton’ın bunun dışındaki her şeyde biraz “yumuşak başlı” ve kendi ağırlığını ortaya koymayan biri olduğu kanaati yaygın. Bunda da güzel prensesin kraliyet ailesine ait ve Kraliçe II. Elizabeth’e ait “ne olursa olsun tüm kızgınlıkları içinde tutup asla aileyle ilgili açıklama yapmama” kuralına sıkı sıkıya uymasının payı büyük. Ancak kapalı kapılar ardında hiçbir şey göründüğü gibi değildir sözü burada bir kez daha devreye girdi.

Kraliyet ailesinin oldukça uzun süredir uzak kaldığı skandallarla karşı karşıya gelmesi "eltilerin savaşı" diye de adlandırılıyor

YUMUŞAK BAŞLI SAF BİR EŞ VE ANNE Mİ YOKSA KURNAZ BİR SAVAŞÇI MI?

Ve yeni bir kraliyet kitabı sayesinde Kate Middleton’ın hiç de öyle göründüğü gibi yumuşak başlı olmadığı, aksine söz konusu olan eşini ve kraliyet ailesini korumak olunca ne kadar kurnazca hareket ettiği ortaya çıktı. Kraliyet ailesiyle ilgili sayısız kitabı bulunan, The Times'ın kraliyet muhabiri, İngiliz gazeteci Valentine Low’un son eseri “Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor” (Saraylılar: Windsor Hanedanındaki Entrika, Hırs ve Güç Savaşlarının Oyuncuları) işte tam olarak bu konuya eğiliyor. Kraliçenin ölümünden önce yaşanan aile içi kavgalar yüzünden kalbi kırık şekilde bu dünyadan ayrıldığı söyleniyor

SARAY BOMBA RÖPORTAJA SUSKUN KALAMADI, BEKLENMEYEN AÇIKLAMA 2 GÜN SONRA GELDİ

Ve Prens Harry’le eşi Meghan Markle’ın ABD’ye taşındıktan sonra yaşananlara ışık tutacak ilginç bir iddiayı ortaya atıyor. İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp 2020’nin başında ABD'ye yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle, bu adımı attıkları ilk andan itibaren Buckingham Sarayı için dinmeyen bir "baş ağrısı" haline gelmişti. Bu taşınmanın ardından Mart 2021’de yayınlanan Oprah Winfrey röportajında aileye yönelik ırkçılık suçlamaları ise bu gerilimi zirveye taşıdı. Annesi siyahi olan ve oğlu Archie'ye hamileyken intihar etmeyi planladığını itiraf eden Markle, bebeğin ten rengi konusunda da aile içinde konuşmalar yapıldığını iddia etti. Markle, röportajda, adını vermediği bir aile üyesinin, doğacak bebeğin ten renginin nasıl olacağı konusunda endişeler yaşadığını belirtti.

2 saatlik bomba röportajda ailesini yanlarında durmamakla ve onları dışlayıp yaşadıkları hayatı cehenneme çevirmekle suçlayan Harry ve Meghan’ın sözleri dünyayı ayağa kaldırdı. O güne kadar suskun kalma politikasını benimseyen aile de röportajdan iki gün sonra ilk kez konuyla ilgili bir yazılı açıklama yayınladı. Bu uzun yıllardır görülmeyen büyük skandal, Harry ve Meghan’ın sözleri ve sarayın buna verdiği cevap aylarca konuşuldu. Eltilerin verdiği mutluluk pozları artık çok geçmişte kalan hoş birer anı

MEŞHUR AÇIKLAMADAKİ O CÜMLE ÇOK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İngiltere’nin o zamanki hükümdarı Kraliçe Elizabeth’in imzasını taşıyan ve Buckingham Sarayı’nın resmi kanalları tarafından yapılan bu yazılı açıklamada “Tüm aile son birkaç yılın Harry ve Meghan açısından ne kadar zorlu geçtiğini öğrenmiş olmaktan dolayı çok üzgündür. Ortaya atılan konular, özellikle de ırkçılık iddiaları oldukça can sıkıcıdır. Her ne kadar bu konuya dair anılar herkes için farklılıklar ihtiva edebilecek olsa da konu ciddiyetle ele alınmaktadır ve bu iddialara aile içinde bir cevap verilecektir.” denilmişti.

Kraliyet ailesi içinde yaşanan kavgaların ardında bu iki kadın var... Hepsinde değilse de çoğunda diyelim

Bu açıklama aslında Harry ve Meghan’ın ırkçılık suçlamalarını ciddiye alıyor ve bu konuda sarayda bir endişe yaşandığını anlatıyor gibi görünse de cümlelerden biri diğerlerinden öne çıkıyor ve aslında kraliyet ailesinin ne demeye çalıştığını başka bir şekilde vurguluyordu. Açıklamadaki “Her ne kadar bu konuya dair anılar herkes için farklılıklar ihtiva edebilecek olsa da…” cümlesi aslıda ailenin bu ırkçılık iddiasını kabul eder gibi görünüp reddettiğini vurguluyor ve Harry’le Meghan’a “Size öyle gelmiş olabilir ama biz ırkçılık yapmadık” anlamını taşıyordu.

Konu ailesini korumaya gelince Kate Middleton'ın yumuşak huyu bir anda sertleşiyor

AİLE İSTEMEMİŞ, KATE ISRAR ETMİŞ

Valentine Low yeni kitabında bu cümlenin tam da o günlerde göreve gelen Prens William’ın özel kalem müdürü Jean-Christophe Gray tarafından açıklamaya eklendiğini yazdı. Bu sert ve iddiaları yalanlayan cümlenin aslında aile üyeleri tarafından uygun bulunmadığını ve Harry’le Meghan’ı haklı çıkarabilip ters tepebileceğinin düşünüldüğünü de ekleyen Low, yaşananlarla ilgili olarak Kate Middleton’ı işaret etti. Aile bu cümleyi açıklamada istemezken ısrar edip açıklamada kalmasını sağlayan kişi Kate Middleton’dı… Harry ve Meghan'ın anlattıkları hikâyenin ne kadarı doğru bilinmez ancak oynadıkları oyun onların aleyhine sonuç verdi

YUMUŞAK BAŞLI KATE AİLESİNİ KORUYAN BİR YIRTICIYA DÖNÜŞÜRSE…

Kate, açıklamada bu cümlenin yer almasını özellikle istemiş, sarayın bu sözleri gerçek kabul etmediğinin bu cümleyle hafızalara kazınmasını istemişti. Aslında Kate tarafından bu geri planda kalır gibi görünüp imza atılan kurnazca hamlenin de Galler Prensesinin gerçekte göründüğü gibi uyumlu ve yumuşak başlı bir insan olmadığının kanıtı olduğunu yazmıştı Low kitabında… Ünlü yazara göre Kate Mİddleton’ın dışarı verdiği vefakâr ve cefakâr eş ve anne görüntüsünün altında bambaşka bir yüzü vardı. Kate Middleton yakın bir gelecekte kraliçöe olacağını iyi biliyor ve kartlarını da buna göre oynuyor

KRALİÇE OLACAK, BU OYUNU YILLARCA OYNAYACAK!

O yüz de gelecekte kraliçe olacağını ve başına dünyanın en etkili kraliyet ailesinin tacını takacağını çok iyi bilen ve her hamlesini buna göre hesaplayan hesapçı ve çok zeki bir kadının yüzüydü. Kate Mİddleton zaten çok iyi farkında olduğu konumunu özellikle Harry ve Meghan draması başladığından beri bu şekilde kullanmaya dikkat ediyordu. Ve onun için ileride kraliçesi olacağı ailenin saygın ve sağlam duruşunu korumak ve bu aileye gelecek her türlü zararı engellemek en birinci ödev haline gelmişti. Güzel prenses “büyük resmi” görmüş ve yıllarca oynaması gereken bu oyun içindeki yerini çoktan sağlama almıştı. Aile söz konusu olunca gülümseyen yüzünü ve ağırbaşlılığını bırakıp bir yırtıcıya dönüşerek her şeyi göze alması da işte tam bundan kaynaklanıyordu…