David ve Victoria da sonunda 'Meghan'landı: Dostlukları acı şekilde bitti

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SIKI DOSTLAR ARTIK DÜŞMAN OLDU!
Buna eklenen son halka ise eski futbolcu David Beckham ve şarkıcı / modacı eşi Victoria Beckham oldu. David ve Victoria Beckham çifti, Meghan Markle İngiltere’ye geldiğinden beri onun ve Harry ‘nin en büyük destekçisi olmuşlardı. Çiftin gzö alıcı kraliyet düğününün de en özel konuklarından olan David ve Victoria Beckham, Harry ve Meghan’ın İngiltere’de kopardığı fırtına sırasında arkalarında duran yegâne insanlar olmuşlardı.
ASLINDA MUTLULUKLARINI BİLE ONA BORÇLULAR
Hatta Harry ve Meghan Markle aşkının başladığı zamanlarda çiftin gizli gizli buluşmasına da David Beckham yardım ediyordu. Ünlü futbolcunun iletişim direktörü Izzy May, Harry ve Meghan’ın buluştuğu seçkin bir kulübün müdürüyle arkadaştı. Beckham araya girmiş ve Harry’yle Meghan’ın aşklarının filizlendiği sıralarda rahatsız edilmeden görüşmelerine önayak olmuştu.
Peki ne oldu da bugünkü mutluluklarına sebep olan dostları David ve Victoria Beckham’la Harry ve Meghan çiftinin arasına kara kedi girdi? David Beckham’ın ortağı olduğu Inter Miami takımına dünyanın en büyük futbol yıldızı Lionel Messi’yi getirmişti. Messi’nin çıktığı ilk maçta da David ve Victoria Beckham çifti sayısız ünlü konuğu ağırlamıştı.
NE DÜĞÜNE NE DE KRİTİK MAÇA GELDİLER
Harry ve Meghan bu maçta yoktu. Hatta çiftin oğulları Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in muhteşem düğün törenine de katılmamışlardı. Harry ve Meghan’ın ABD’de eski dostlarını teker teker terk edip kendilerine yeni bir çevre kurarken David ve Victoria Beckham çiftinden de vazgeçtikleri belli oluyordu. Ama asıl fırtınayı koparan bir başka şey olmuştu.
BECKHAM ÇİFTİNE BÜYÜK SUÇLAMA
Basına yansıdığına göre Meghan Markle, kendileriyle ilgili dedikoduların Buckingham Sarayı’na ve oradan da basına sızdırılmasından David Beckham ve eşi Victoria Beckham’ı sorumlu tutmuştu. Ve bu suçlama en sonunda David Beckham’ın kulağına gitti. Bunun üzerine iki çiftin arasında çok tatsız bir telefon konuşması geçti. Basına konuşan kaynaklara göre David Beckham öfkeden küplere bindi ve Harry’le Meghan’a ağza alınmayacak sözler sarf etti.
İşte bir zamanların sıkı dostlarının arası böylece açıldı ve bu küslüğün artık hiçbir şekilde tamiri mümkün değil. Zaten bir süredir ABD’den gelen haberlere göre Harry ve Meghan arkadaş çevrelerini hızlıca değiştirmiş durumdalar. Amerika'ya gittiklerinde kendilerine destek çıkan kişileri birer birer terk ettiler. Montecino’da komşu oldukları Katy Perry ve Orlando Bloom çiftiyle de artık görüşmüyorlar.
ESKİ DOSTLARINI UNUTTULAR, YENİ ÇEVRE EDİNİYORLAR
Buna her ne kadar yıldız şarkıcının yoğun konser programı bahane edilmiş olsa da gerçek başka. Katy Perry, Kral III. Charles’ın ta giyme töreninde sahne alınca “taraf seçmiş” gibi oldu ve Meghan da anında onun biletini kesti. Zaten söylenene göre artık sadece “Montecino çetesi” olarak da adlandırılmaya başlanan bir grupla arkadaşlık ediyor.
Bunda da Meghan’ın oyunculuğa geri dönmek ve bir yandan da reklam anlaşmaları, sosyal medya yıldızlığı gibi yeni sıfatlarla bolca para ve şöhret kazanmak istemesinin etkili olduğu söyleniyor. Kendine Hollyowood’un en güçlü ajansı WME’nin en etkili menajerlerinden Ari Emanuel’i tutan Meghan, Victoria Beckham’ın yerine de çoktan yeni bir Victoria buldu.
ESKİ VICTORIA'NIN YERİNE YENİ VICTORIA GELDİ
Meghan ve Harry’nin Montecino’da komşusu olan Victoria Jackson, bir kozmetik markası dehası ve iş insanı kocası Bill Guthy’yle birlikte Jennifer Lopez ve Cindy Crowford gibi ünlülerin kendi kozmetik markalarını yaratmalarına destek verip servetlerini büyütüyorlar. Meghan Markle da hem Hollywood’a dönebilmek hem de milyon dolarlık marka anlaşmaları yapabilmek için sırtını bu yeni arkadaşlık kurduğu ünlü çifte yaslıyor.