David ve Victoria da sonunda 'Meghan'landı: Dostlukları acı şekilde bitti

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SIKI DOSTLAR ARTIK DÜŞMAN OLDU!

Buna eklenen son halka ise eski futbolcu David Beckham ve şarkıcı / modacı eşi Victoria Beckham oldu. David ve Victoria Beckham çifti, Meghan Markle İngiltere’ye geldiğinden beri onun ve Harry ‘nin en büyük destekçisi olmuşlardı. Çiftin gzö alıcı kraliyet düğününün de en özel konuklarından olan David ve Victoria Beckham, Harry ve Meghan’ın İngiltere’de kopardığı fırtına sırasında arkalarında duran yegâne insanlar olmuşlardı.

David ve Victoria Beckham çifti Harry'yle Meghan'ın en büyük destekçisiydiler: Hatta çift akşlarının ilk zamanlarında gizlice buluşabilmeyi bile David Beckham'a borçluydu

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ASLINDA MUTLULUKLARINI BİLE ONA BORÇLULAR

Hatta Harry ve Meghan Markle aşkının başladığı zamanlarda çiftin gizli gizli buluşmasına da David Beckham yardım ediyordu. Ünlü futbolcunun iletişim direktörü Izzy May, Harry ve Meghan’ın buluştuğu seçkin bir kulübün müdürüyle arkadaştı. Beckham araya girmiş ve Harry’yle Meghan’ın aşklarının filizlendiği sıralarda rahatsız edilmeden görüşmelerine önayak olmuştu.

En sonunda Beckham'lar da basının "Meghan'lanmak" diye adlandırdığı gazaba yakalandı... Eski dostlar artık düşman oldu

Peki ne oldu da bugünkü mutluluklarına sebep olan dostları David ve Victoria Beckham’la Harry ve Meghan çiftinin arasına kara kedi girdi? David Beckham’ın ortağı olduğu Inter Miami takımına dünyanın en büyük futbol yıldızı Lionel Messi’yi getirmişti. Messi’nin çıktığı ilk maçta da David ve Victoria Beckham çifti sayısız ünlü konuğu ağırlamıştı.

Harry ve Meghan Messi'nin ilk maçına da gelmedi: David ve Victoria Beckham çifti Lionel Messi’nin ilk maçında sayısız yıldızı ev sahibi olarak ağırlamıştı

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NE DÜĞÜNE NE DE KRİTİK MAÇA GELDİLER

Harry ve Meghan bu maçta yoktu. Hatta çiftin oğulları Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in muhteşem düğün törenine de katılmamışlardı. Harry ve Meghan’ın ABD’de eski dostlarını teker teker terk edip kendilerine yeni bir çevre kurarken David ve Victoria Beckham çiftinden de vazgeçtikleri belli oluyordu. Ama asıl fırtınayı koparan bir başka şey olmuştu.

Eski dostların arası Meghan Markle'ın David ve Victoria Beckham çiftini basına haber sızdırmakla suçlaması yüzünden bozuldu

BECKHAM ÇİFTİNE BÜYÜK SUÇLAMA

Basına yansıdığına göre Meghan Markle, kendileriyle ilgili dedikoduların Buckingham Sarayı’na ve oradan da basına sızdırılmasından David Beckham ve eşi Victoria Beckham’ı sorumlu tutmuştu. Ve bu suçlama en sonunda David Beckham’ın kulağına gitti. Bunun üzerine iki çiftin arasında çok tatsız bir telefon konuşması geçti. Basına konuşan kaynaklara göre David Beckham öfkeden küplere bindi ve Harry’le Meghan’a ağza alınmayacak sözler sarf etti.

Meghan Markle, özellikle iş anlaşmaları bozulup maddi anlamda sıkıntı çekeceklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte sadece kendi çıkarı için kullanabileceği kişilerle dostluk kurmaya çalışıyor

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İşte bir zamanların sıkı dostlarının arası böylece açıldı ve bu küslüğün artık hiçbir şekilde tamiri mümkün değil. Zaten bir süredir ABD’den gelen haberlere göre Harry ve Meghan arkadaş çevrelerini hızlıca değiştirmiş durumdalar. Amerika'ya gittiklerinde kendilerine destek çıkan kişileri birer birer terk ettiler. Montecino’da komşu oldukları Katy Perry ve Orlando Bloom çiftiyle de artık görüşmüyorlar.

ESKİ DOSTLARINI UNUTTULAR, YENİ ÇEVRE EDİNİYORLAR

Buna her ne kadar yıldız şarkıcının yoğun konser programı bahane edilmiş olsa da gerçek başka. Katy Perry, Kral III. Charles’ın ta giyme töreninde sahne alınca “taraf seçmiş” gibi oldu ve Meghan da anında onun biletini kesti. Zaten söylenene göre artık sadece “Montecino çetesi” olarak da adlandırılmaya başlanan bir grupla arkadaşlık ediyor.

Meghan Markle, Victoria Beckham'ın yerine bir başka Victoria'yı; Victoria Jackson'ı koydu

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Bunda da Meghan’ın oyunculuğa geri dönmek ve bir yandan da reklam anlaşmaları, sosyal medya yıldızlığı gibi yeni sıfatlarla bolca para ve şöhret kazanmak istemesinin etkili olduğu söyleniyor. Kendine Hollyowood’un en güçlü ajansı WME’nin en etkili menajerlerinden Ari Emanuel’i tutan Meghan, Victoria Beckham’ın yerine de çoktan yeni bir Victoria buldu.

Meghan Markle'ın son zamanlarda moda dergilerine verdiği çarpıcı pozların ardında da yeni menajeri Ari Emanuel ve yani akıl hocası Victoria Jackson var

ESKİ VICTORIA'NIN YERİNE YENİ VICTORIA GELDİ

Meghan ve Harry’nin Montecino’da komşusu olan Victoria Jackson, bir kozmetik markası dehası ve iş insanı kocası Bill Guthy’yle birlikte Jennifer Lopez ve Cindy Crowford gibi ünlülerin kendi kozmetik markalarını yaratmalarına destek verip servetlerini büyütüyorlar. Meghan Markle da hem Hollywood’a dönebilmek hem de milyon dolarlık marka anlaşmaları yapabilmek için sırtını bu yeni arkadaşlık kurduğu ünlü çifte yaslıyor.