Peri masalı gibi başlayan evlilik tehlikede: Bu aşk ancak tek şekilde kurtulur!

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MODERN BİR PERİ MASALININ KAHRAMANLARI OLDULAR

Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet ailesini ayağa kaldıran, sayısız tartılmaya yol açan ve en sonunda çiftin İngiltere’den kaçıp Amerika’ya yerleşmesine yol açan evliliğini bilmeyen kalmamıştır… Nişanlandıkları kraliyet ailesi tarafından resmi olarak açıklandığı günden beri basının haklarında haber yapmaktan asla vazgeçmediği Harry ve Meghan çifti adeta modern bir peri masalının baş kahramanları haline geldiler.

Harry ve Meghan bir nevi modern peri masalı yaşarken hayatları istemedikleri bir yöne savruldu

Meghan Markle, kraliyet ailesinde pek de rastlanmayan türde bir “gelin” olarak ilk günden beri ilgi odağı. Hem İngilizlerin sevgili prensi Harry’den 3 yaş büyük hem de daha önce evlenip boşanmış olması zaten tartışma yaratmıştı. Markle, bir de bunun üzerine çok izlenen bir dizide başrol oynamışken ve Hollywood’da yükselişe geçmesi beklenen bir oyunculuk kariyeri varken her şeyden vazgeçip bir prensle evlenmesi gerçekten de romantik filmleri aratmayacak bir hikâyenin kahramanı oldu.

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AMERİKA'YA GİTTİLER AMA KONUŞULMAKTAN KURTULAMADILAR

Bu ünlü ancak asil olmayan gelinin annesinin siyahi olması tutucu İngilizler için ve kraliyet ailesi içinde de fırtınalar yarattı. Hem kendisinin hem de kraliyet ailesine doğuracağı varislerin ten rengi, çirkin ırkçı tartışmaların konusu oldu. Çift basının yoğun ilgisinden ve aile içindeki huzursuzluklardan kaçmak için 2020’nin başında sürpriz bir kararla ABD’ye yerleşmeye karar verdi.

Çift Amerika'ya yerleşti ve sorunlarından uzaklaşmak istedi ancak bunun tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldılar

Ve aslında tam tersini umsalar da basın onların üzerine daha çok eğilmeye başladı, tartışmalar giderek büyüdü. Çünkü Harry ve Meghan “tartışmaların odağı olmak istemiyoruz” deseler de ABD’ye gider gitmez yaptıkları açıklamalarla hep gündemde kaldılar. Oprah Winfrey’e verdikleri bomba röportajda kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayıp Meghan Markle’a başından beri düşmanca davranıldığını söylediklerinde yer yerinden oynadı.

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Bunu geçen yılın aralık ayında yayınlanan Harry & Meghan belgeseli ve Harry’nin ailesinin sırlarını ve çirkin yüzünü ifşa ettiği Spare (Yedek) adındaki anı kitabı izledi. Çift istemediklerini söyledikleri bu yoğun ilgiden besleniyor ve sürekli konuşulmaktan çok hoşnut görünüyorlardı. Bu tavırları da ayrımcılığa uğradıkları için onlara duyulan sempatiyi bir anda yok etti. Çift “bizim unvanlara ve saraydan gelecek paraya ihtiyacımız yok, sade bir hayat istiyoruz” diye açıklama yapmıştı. Harry ve Meghan ilgiyi ve lüksü hayatımızda istemiyoruz dediler ve bunun tam tersini yaptılar

LÜKS YAŞAM TUTUKULARI DURUMLARINI ZORA SOKTU

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Ancak bu söylediklerini yalanlayacak şekilde ABD’ye gider gitmez ünlülerin mahallesi Montecino’dan milyonlarca dolarlık saray yavrusu gibi bir malikane satın aldılar. Lüks içindeki yaşantılarına da devam ettiler. Belgesellerini yayınlayan dünyanın en büyük dijital platformuyla ve Spotify’la milyon dolarlık anlaşmalar imzalamış, bir yandan da Harry’nin kitap anlaşmasından iyi para kazanmaya başlamışlardı.

Haziran ayının ortasında gelen bir haberse bu peri masalının Harry ve Meghan’ın anlattığı gibi yaşanmadığını ortaya çıkardı; deyim yerindeyse ortalık bir kez daha toz duman oldu. Çiftin milyon dolarlık Spotify anlaşmasının iptal olduğu ortaya çıktı. Aldıkları malikanenin borcunu ödemeye çalışan Harry ve Meghan’ın Netflix’le yaptığı belgesel ve film anlaşmalarının da sallantıda olduğu iddia edildi. Peri masalının pespembe sayfaları bir anda griye boyandı…

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Kraliyet ailesiyle ipleri çoktan koparmış olan ve mali durumu da bozulan çiftin evliliğinin sallantıda olduğu iddiaları bir anda her yeri sardı. Bir yandan da Meghan Markle’ın gösteri dünyasındaki güçlü dostlarını devreye sokarak kendisini ve prens eşi Harry’yi milyon dolarlar kazanan birer influencer ve marka yüzü yapmaya çalıştığı söylendi. Şöhret ve para konusunda hırsı dillere destan olan Meghan Markle’ın Dior’un reklam yüzü olmaya çalıştığı, Harry’yi de kendiyle birlikte bunu yapmaya ikna ettiği manşetlere taşındı.

BUHRAN YAŞAYAN HARRY VE MEGHAN AYRILACAK SÖYLENTİLERİ BAŞLADI

Tüm bu ilginç kariyer değişikliği iddialarının arkasından da çiftin bir süredir arasının bozuk olduğu söylentileri yayılıp durdu. Geçtiğimiz hafta çiftin evlerini ayırdığı söylentisi ortaya atılmıştı. Hatta çiftin borcunu ödeyemedikleri malikanelerini sattıkları ve Harry’nin de bölgedeki bir otele yerleştiği bile iddia edildi. Bunlara sebep olarak da Harry’nin Meghan’ın istediği bir hayat yaşamak istememesi ve içine düştükleri mali buhran gösterildi.

Meghan Hollywood'daki güçlü dostlarıyla görüşüyor, kendine menajer tutuyor ve ününü artırmaya çalışıyor: Peki Harry gerçekten bunları mı istiyor?

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Bunun üstüne bir de Harry’nin film anlaşması yaptıkları platforma çekilecek belgesel film için tek başına Afrika’ya gitmesi eklendi. Harry ve Meghan evlendiklerinden beri ayrılmaz bir ikili. Yolları ise ancak Harry, ailesiyle bağını kopardığı ve Meghan da asla hiçbir kraliyet etkinliğinde istenmediği için İngiltere ziyaretlerinde ayrılıyor. Hal böyleyken Harry’nin bu önemli geziye Meghan Markle olmadan çıkması ayrılık söylentilerini güçlendiriyor.

TEK BAŞINA AFRİKA'YA GİTMESİ BİR İŞARET Mİ?

Çiftin ilişkisinin durumunu ve evliliklerinin geleceğini bu son gelişmeler ışığında masaya yatıran uzmanlardan da elbette yorumlar yağmaya devam ediyor. Hem kraliyet hem de ilişki uzmanları bir konuda hemfikir: Harry ve Meghan birbirlerini ne kadar seviyor olurlarsa olsunlar hayata bakışları ve hayattan istedikleri bir hayli farklı. Meghan gerçekten de şöhret, servet ve ilgi odaklı davranırken Harry eşinin bu hırsları yüzünden istemediği yerlere sürükleniyor.

Harry ve Meghan'ın hayatla ilgili farklı tutukuları ve istekleri olduğu yıllardır söyleniyor: Çiftin arasını bozan yaşadıkları sıkıntıyla birlikte bu da olabilir

Annesi Prenses Diana’nın da sıklıkla ziyaret ettiği ve çok sevdiği Afrika kıtası Harry için de çok özel; prens bunu daha önce defalarca dile getirmişti. Harry’nin bu Afrika yolculuğuna tek başına gitmesi onun hem maddi hem de zihinsel olarak zorluklarla boğuştuğu bir dönemde ona iyi gelebilir ve karısıyla ilişkisini düzeltebilir. Yani biraz ayrı kalmak çiftin arasına özlem sokacak. Ve bu ayrılık ilişkiyi değerlendirirken Harry ve Meghan’a iyi gelecek ve evlilik rayına girecek.

UZMANLAR TEŞHİSİ KOYDU: BU EVLİLİK İÇİN SADECE İKİ İHTİMAL KALDI

Bu iyimser görüşe karşı çıkan ve tam tersinin yaşanacağını söyleyen de çok. Kendi çocukluğunda ziyaret ettiği, annesi yüzünden sıkı bir bağ kurduğu Afrika’da tek başına kalacak olan Harry’nin bu süreçte zaten kapana sıkışmış gibi hissettiği evliliğinden iyice uzaklaşması da güçlü bir ihtimal. Farklı hedeflere göz koydukları söylenen ancak aşkları ve iki küçük çocuklarıyla birbirlerine tutunmaya çalışan çiftin arasına giren bu ayrılığın ipleri tamamen koparabileceği de güçlü bir ihtimal.

Modern masallar eski masallar gibi her zaman mutlu sonla birmeyebiliyor... Bakalım Harry ve Meghan'ın masalının sonu nasıl yazılacak?

Özellikle de evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşırken ve boşanma söylentileri alıp başını gitmişken. İlişki uzmanları hayatla ilgili çok kritik dönemeçlerde ve karar aşamalarında bulunan çiftlerin bu türlü uzun süreli bir ayrılık halinde sadece iki ihtimalle karşı karşıya olduğunu savunuyor: Harry ve Meghan ya birbirlerine daha sıkı sıkıya bağlanacak ya da bu ayrılığı kendileri adına hasarsız atlatıp “böyle de oluyormuş” diyerek yollarını tamamen ayıracak.