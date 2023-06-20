Harry ve Meghan en büyük modaevlerinden birinin yüzü olacak iddiası: Yüz milyonlarca dolarlık bir imparatorluk kuracaklar!

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ABD'YE GİTTİLER AMA ARADIKLARINI BULAMADILAR

2020’den yani Amerika’ya gittiklerinden beri kraliyet ailesiyle atışmaları yüzünden topa tutulan ve popülaritelerini kaybetmeye başlayan Harry ve Meghan’ın daha büyük dertleri olduğu ortaya çıktı. İlgi, unvan, lüks içinde bir yaşam, havadan gelen bolca para ve elbette tüm bunlarla birlikte gelen dertleri istemiyoruz diyerek İngiltere’den taşınan çift ABD’de de çok farklı bir yaşantı sürdüremedi. Henüz.

Harry ve Meghan'ın Spotify'la yaptkları anlaşmayı kaybetmeleri çiftin mali drumunu tartışmaya açtı: ABD'de lüks bir hayat süren eski kraliyet ailesi üyesi ikilinin para kaynakları ise yeterli değil

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Kitap anlaşmaları yapan çift özellikle Harry’nin yazdığı Spare (Yedek) adlı kitapla kazanç sağladı. “Harry & Meghan” adındaki, hayatlarını ve bu hayatın zorluklarını anlatan belgesel de dünyanın en büyük dijital platformu tarafından yayınlandı. Bu anlaşma da çift için kârlı oldu. Ancak Spotify’la yapılan anlaşmanın, şirketin memnuniyetsizliği yüzünden bozulması yüzünden 25 milyon dolarların tamamını alamayacak çift bozguna uğradı. Çiftin uzun süredir her özel günde, davette, etkinlikte Dior giymeyi tercih ettiği biliniyor

ÇOK PARAYA İHTİYAÇLARI VAR: HARCADIKLARI KADAR HIZLI KAZANAMIYORLAR

80 milyon dolarlık belgesel anlaşmasının da bu aralar şirket tarafından “incelemeye alındığı” ortaya çıktı. Bu da olası büyük bir kaybın habercisi olabilir. Üstelik Amerika’ya gider gitmez kendilerine Montecito’dan 14 milyon dolarlık bir malikane alan Harry ve Meghan bunu 9,5 milyon dolar ev kredisi çekerek yaptı. Üstelik mülkün sadece yıllık vergisi 141 bin dolardan fazla. Sadece güvenlik masrafı yılda 2 milyon doları bulan Harry ve Meghan personeli dadı, bahçıvan, yolculuk masrafları hatta özel jet yolculukları da içine katıldığında, çok büyük bir maddi yükün altına girmiş durumdalar.

Archie'nin doğumu şerefine çekilen aile fotoğrafında Meghan Markle ve Dior kostümü

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Yani soylu ve ünlü çiftimizin paraya ihtiyaçları var. Mümkünse de biraz çabukça! İngiliz tabloidlerinin iddiasına göreyse bu dertlerine çoktan bir çare bulmuş olabilirler. Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Harry ve Meghan dünyanın en büyük modaevi Dior’la bir anlaşma imzalamanın eşiğinde olabilir. Ortada böyle bir anlaşmanın imzalandığına ya da imzalanacağına dair sağlam bir kanıt yok.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MODAEVİYLE ANLAŞMA MI GELİYOR?

Ancak kraliyet uzmanları, moda yazarları, internet blogger’ları ve magazin gazetecileri bu iddiayla ilgili ipuçlarının ortalıkta olduğunu ve yapılan tahminlerin gerçeklik payının yüksekliğinden dem vuruyor. Prens Harry ve Meghan Markle’ın yıllardır markayla sıkı bir bağı var. Özellikle Meghan Markle kraliyet ailesinden kopmadan önce tüm önemli günler ve davetlerde, halkın karşısına çıktığı neredeyse her seferinde Dior elbiseler, çantalar, şapkalar tercih etmesiyle tanındı.

Harry de son zamanlarda Dio tercih etmeye başladı hatta marka onun taç giyme töreninden bir fotoğrafını kullanıp "Kraliyeti giydiriyoruz" diyerek kendi reklamını da yaptı

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Onun bu tercihi eşi Harry için de geçerli. Özellikle de son günlerde Harry gündeme geldiği her önemli anda Dior takım elbiselerle karşımıza çıktı. Örneğin katılıp katılmayacağı tartışmalar yaratan ve ailesinden kimse tarafından istenmediği babası Kral III. Charles’ın taç giyme töreninde. Ya da İngiliz tabloidlerine açtığı özel hayatı taciz davalarına katılmak için İngiltere’ye gelişlerinde… Meghan Markle 2019'daki Fas gezisinde yine Dior bir elbiseyle

"DIOR HARRY'Yİ KAÇIRMAK İSTEMEZ"

Markanın bu tercihten çok memnun olduğu konuşuluyor. Gösteri dünyasının en ünlü isimlerini reklam yüzü yapan ve kampanyalarında kullanan Dior’un İngiltere kraliyet ailesinin prensi Harry ve onun Hollywood yıldızlığından prensesliğe terfi etmiş eşi Meghan Markle’ı reklam yüzü yapmak konusunda da istekli davranacağı aşikar. Dior zaten Harry’nin taç giyme törenindeki fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşıp “Kraliyeti giydiriyoruz” ibaresiyle kullanmıştı.

İstenmeyen gelin Elizabeth'in cenazesinde Alexander McQueen tasarımı bir elbise tercih etmiş ancak şapkasını yine Dior'dan seçmişti

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Güzel, ünlü, oyuncu… Üstelik bu denkleme ekleyebileceği “prenseslik ve düşeslik” unvanları da var. Markayı sürekli giyerek zaten yıllardır gönüllü elçiliğini yapıyor sayılır. Hem de sadece giyim değil kozmetik ve aksesuar ürünleri için de biçilmiş kaftan. Yani Dior için Meghan Markle adeta kaçırılmayacak bir fırsat. İşte konunun uzmanlarının bu Dior anlaşması için “çok olası” yorumları yapması pek de temelsiz sayılmaz.

MEGHAN YILLARDIR HEP BU MARKAYI GİYİYOR: ZATEN YAZILI OLMAYAN BİR ANLAŞMA MI VAR?

Hatta bunun çiftle marka arasında, aslında belki de yıllardır devam eden ve yazılı olmayan bir birlik olduğu söyleyenler var. Bunun artık resmileşerek ürününü hem Meghan hem de Harry’le ayrı ayrı yapılacak anlaşmalar sayesinde on milyon dolarlarla ifade edilecek büyük anlaşmalar yoluyla vereceği düşünülüyor.

Harry'nin geçen yıl BM'de yaptığı konuşma... Prens yine Dior bir takım elbise giymişti

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Bunun yakın gelecekte yaşanıp yaşanmayacağını birlikte göreceğiz. Ancak reklam ve pazarlama uzmanları Meghan Markle’ın marka değerinin çok yüksek olduğu konusunda hemfikir. Meghan Markle’ın dünyanın en etkili influencer’ı haline gelerek büyük bir imparatorluk kurabileceğini ve yüz milyon dolarlara hükmedebileceğini söylüyorlar. Yani marklarla anlaşmalar yapıp sadece bir Instagram gönderisi paylaşmak Meghan’a tek seferde 200 bin dolar kazandırabilir. Bunun 1 yılda nasıl paraya dönüşeceği de ortada. Çift henüz İngiltere'den ayrılmadan önce... Elbise elbette Dior'dan

MEGHAN MARKLE: DÜNYANIN EN ÖNEMLİ INFLUENCER'INA DÖNÜŞEBİLİR

Bunun için Meghan Markle’ın tek yapması gereken zaten artık bir markaya dönüşen ismini gerçekten bir marka gibi kullanmaya başlaması. Bu da ona yüzmilyonlarca dolarak hükmeden bir imparatorluk olarak geri dönecek. Düşesse bu adımları çoktan atmış zaten. Meghan Merkle ABD’nin en büyük pazarlama uzmanlarından biri sayılan Victoria Jackson’la yakın arkadaş oldu. Victoria Jackson, gösteri dünyası ünlülerinin kozmetik markalarını devleştirmelerini sağlayan isim.

Meghan daha sade tercihler yapacağı zaman da markadan vazgeçmiyor

Victoria Jackson’ın kocası Bill Guthy’ye ait Guthy-Renker adındaki dev şirketi Jennifer Lopez ve Cindy Crawford gibi isimlerin kozmetik markalarını pazarlıyor; milyonlar kazanıyor ve kazandırıyor. Herkes Meghan Markle’ın kozmetik sektöründe zirveye tırmanmasını sağlayacak tek kişinin Victoria Jackson olduğunu biliyor. Meghan Markle 2014’te açtığı wellness, lifesytle ve stil blogu “The Tig’i” 2017’de Prens Harry’le nişanlandığında kapatmıştı. Bu blogun marka tescili geçtiğimiz günlerde yenilendi. Bu da Meghan’ın haberde anlattığımız türde hazırlıklar içinde olduğuna kanıt gösterildi.

Meghan'ın doğru anlaşmaları yapması onu yüzmilyonlarca dolarla ifade edilecek büyük bir imparatorluğun sahibi yapabilir

DOĞRU ANLAŞMALARLA YÜZMİLYONLARCA DOLARLIK BİR İMPARATORLUK KURABİLİRLER

Tüm bu işleri yürütmek, markalarla bağlantı kurmak, iletişim ve temsil işlerini yürütmek için bir ajansa ve menajere ihtiyacı olacak Meghan’ın bu konudaki bağlantıları da çoktan kurduğu iddia edildi. Haberlere göre Meghan Markle’ın yeni menajeri Ari Emanuel oldu. Ari Emanuel, William Morris Endeavour (WME) adındaki Hollywood’un en büyük menajerlik şirketinin şefi. “Bu işin en iyisi” olarak bilinen WME konu “büyük şirketlerle anlaşmak ve para kanmak” olunca gidilecek ilk adreslerin başında geliyor.

Meghan Markle'ın hem kendisi hem de kocası Harry için yapacağı yeni atılımların ardında Victoria Jackson ve Ari Emanuel olacak

Birçok ünlü yıldızın yanında Sussex’lerin yakın arkadaşları Oprah Winfrey ve Tyler Perry’yi de temsil eden şirket Meghan’a şimdiden Spotify’da iptal edilen podcast’i için teklifler getirmeye başlamış. Hatta Meghan Markle ve Harry’ye hemen her yerden teklif yağıyormuş. Ortadaysa tek bir pürüz var. Meghan Markle, Hollywood'un en büyük menajerlik ajansıyla anlaşma imzaladı

MEGHAN GEREKLİ ANLAŞMALARI ÇOKTAN YAPTI!

Uzmanlar Meghan Markle’ın ne istediğini bilen tavrı ve hırsı sayesinde bu işleri kotaracağından çok emin. Ancak yine uzmanların ifadesine göre Harry bu hayatta eşi Meghan ve çocukları dışında neye inanır, ne yapar, ne düşünür kimse pek bilmiyor. Ve Meghan’ın istekleri onunkilerle çelişiyor olabilir. Harry yavaştan içine girmeye başladığı ABD ünlüler ve sosyete camiasında hâlâ “gözüne far ışığı gelmiş bir tavşan” gibi. Öte yandan Meghan’ın yeni menajeri Ari Emanuel de tam olarak bu derdi çözebilecek biri. Hatta bunu çözebilecek belki de tek kişi kabul ediliyor…