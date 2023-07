Yıldız oyuncunun çocukluk fotoğraflarını görenler şaştı kaldı… Meğer o doğuştan bir Barbie’ymiş!

Haberin Devamı

AYLARDIR HER YERDE ONUN ADI VAR!

Avustralyalı aktris Margot Robbie, Greta Gerwig’in yönettiği Barbie filminin yıldızı oldu. Filmle ilgili daha proje aşamasındayken başlayan büyük tanıtım kampanyası öyle bir noktaya taşındı ki bir anda neredeyse tüm gösteri dünyası pembeye boyandı.

Gencecik bir Margot Robbie Hollywoood'da şansını denerken... Yıl 2011

Filmin tanıtım kampanyaları, her yeri saran Barbie reklamları, gösteri dünyasının ünlülerinin filmin yarattığı bu dalgayla sürekli pembelere bürünüp verdiği pozlar derken Barbie görülmemiş bir fırtına yaratarak nihayet gösterime girdi.

Margot Robbie'nin Lachlan adında bir ağabeyi, Anya adında bir ablası ve Cameron adında bir kardeşi var... Anne ve babaları onlar küçücükken ayrılan Robbie kardeşler anneleri Sarie Kessler'la çok yakın

Ve film sinema salonlarıyla buluşur buluşmaz en iyi açılış haftası rakamlarına ulaşarak gişede rekorlar kırdı ve kan kaybeden sinema salonlarına seyirciyi yeniden çekti. Hal böyle olunca da tüm gözler bir anda filmin başrol oyuncusu ve biricik Barbie’si Margot Robbie’ye çevrildi. Robbie 2013'te About Time filminde oynadıktan sonra önü açıldı ve onu bir yıldız yapan Martin Scorsese'nin 2013 yapımı filmi The Wolf of Wall Street’teki o meşhur rolü kaptı!

AVUSTRALYA'DAN HOLLYWOOD'A TRANSFER OLDU

33 yaşındaki yıldız oyuncu Avustralya’dan Hollywood’a transfer olduktan kısa sayılabilecek bir süre sonra, bu genç yaşında büyük bir yıldız olacağını düşünüyor muydu bilinmez ama bunun için çok çalıştığı aşikâr. Ve tartışmasız bir gerçek daha var ki filmin tanıtım turları için dünyanın dört bir yanını gezen ve sürekli olarak programlara katılıp röportaj veren Margot Robbie son günlerin en gözde yıldızı.

Margot Robbie'nin çocukluk fotoğrafları onun doğuştan bir Barbie bebek olduğunu ortaya koydu

Hal böyle olunca küçük kızların rüya oyuncağı Barbie’yi kanlı canlı bir insana dönüştürüp büyük bir internet fenomeni haline gelen Margot Robbie’nin şimdiye kadar pek ortalıkta görünmeyen çocukluk fotoğrafları ve geçmişi de masaya yatırıldı. Ve Margot Robbie’nin çocukluğunda pek oyuncak bebeklerle oynamayan, hiç Barbie bebeği olmasa da gerçek bir Barbie’ye benzediği ortaya çıktı. Margot Robbie ağabeyi ve erkek kardeşiyle birlikte

ANNE VE BABASI O 5 YAŞINDAYKEN AYRILDI, KARDEŞLERİYLE VE ANNESİYLE ÇOK YAKIN BİR İLİŞKİSİ VAR

Queensland’de doğan Margot Robbie’nin babası Doug Robbie, çiftlik sahibi ve şeker kamışı üretiminden servet kazanan bir iş insanı. Annesi Sarie Kessler ise başarılı bir fizyoterapist. Anne ve babası boşanınca üç kardeşiyle birlikte annesinin yanında kalan Margot Robbie babasıyla pek yakın değil. Ancak hâlâ Avustralya’da yaşayan annesi ve kardeşleriyle çok yakın ve sıcak bir ilişkisi var.

Çocukken Barbie bebeği olmadığını itiraf eden Margot Robbie ablasıyla birlikte evde değil dışarıda oynadıklarını ve çamurların içinde yuvarlanmayı sevdiklerini itiraf ediyor

Margot Robbie’yi çocuk yaşta bir sirk okuluna yazdıran ve danstan trapeze birçok alanda ustalık kazanmasını sağlayan da annesi. Daha lisedeyken garsonluktan temizlikçiliğe kadar sayısız işte çalışanve bir yandan da birkaç bağımsız film ve reklamlarda rol alan Margot Robbie, ailesinden ayrılıp şansını oyunculukta denemek için Melbourne’e taşınmış.

PEMBE DİZİDE ÜNLENİNCE ŞANSINI HOLLYWOOD'DA DENEMEK İSTEDİ

Ve orada ünlü pembe dizi Neighbours’da rol almaya başlayınca da adını duyurmuş. Kendi ülkesine kazandığı ünü de yanına alıp şansını Hollywood’da denemeye gelen Margot Robbie on Pan Am (2011) dizisi ve About Time (2013) filminde küçük rollerde kendini gösterince onu bir yıldız yapan Martin Scorsese'nin 2013 yapımı filmi The Wolf of Wall Street’teki o meşhur rolü Leonardo DiCaprio’nun karşısında oynamayı başarmış.

Margot Robbie'nin en büyük akıl hocası annesi Sarie Kessler... Yıldız oyuncu The Wolf of Wall Street'ten sonra gelen şöhreti sindirmekte zorlandığında da yardımına annesi koşmuştu

Kusursuz güzelliğiyle gerçekten de bir oyuncak bebek gibi görünen yıldız oyuncu ilerleyen yıllarda bu başarısının tek atımlık bir kurşun olmadığını ve sadece güzelliğine güvenmediğini birçok başarılı projede yer alarak gösterdi. Üstelik 2018’de “I, Tonya” filmiyle En İyi Kadın Oyuncu, bir sonraki yıl da Bombshell filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oecar’ına adaylık almayı başardı. Ergen Margot Robbie dişinde tellerle kitap okurken...

ÇOK ÇALIŞKAN VE YARDIMSEVER

Herkesin sıcakkanlılığı, çalışkanlığı ve yardımseverliğiyle tanıdığı ve bahsederken övgülere boğduğu yıldız oyuncu, tüm ününe ve her yerde karşımıza çıkmasına rağmen aslında gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışıyor. Sosyal medya hesabı kullanmayan Margot Robbie, 2013’te rol aldığı Suite Française setinde tanıştığı İngiliz yönetmen Tom Ackerley ile 2016’da evlenmişti.

Margot Robbie Barbie'nin yönetmeni Greta Gerwig ve başrol oyuncularıyla birlikte: filmin aynı zamanda yapımcısı da olan eşi Tom Ackerley'le de onlarla birlikte poz veriyor

Bir süre İngiltere’de yaşayan çift 2021’de Los Angeles’a taşındı. Margot Robbie ve Tom Ackerley, 2014’te Robbie’nin çocukluk arkadaşları Sophia Kerr ve Josey McNamara ile LuckyChap Entertainment adında bir yapım şirketi kurdu. Margot Robbie o zamandan beri sadece yıldız bir oyuncu değil aynı zamanda başarılı bir patron! Şirket I, Promising Young Woman ve Barbie’nin ve birçok başarılı dizi projesinin yapımcı şirketi oldu. 2016'da evlenen çift gözlerden uzakta bir yaşam sürüyor

HOLLYWOOD'A DAMGA VURACAK: SADECE BİR OYUNCU DEĞİL AYNI ZAMANDA PATRON

Genç yaşında oyuncu olarak birçok başarıya imza atan Margot Robbie, filmlerinin yapımcılığını da kendisi üstlenerek Hollywood’da şimdiden kendine çok sağlam bir yer yapmış oldu. Bir başka deyişle Robbie sadece oyunculuktan değil yapımcı olduğu için de milyon dolarlar kazanıyor ve filmlerinin kazandığı büyük ödüller hanesine bir yapımcı olarak da yazılıyor. Bu da önümüzdeki yıllarda Margot Robbie’yi Hollywood’un bileği bükülemez en güçlü kadınlarından biri yapacak gibi görünüyor.