İngiliz prenses artık iyice Amerikalı oldu: Babasının kucağında Bağımsızlık Günü kutlamalarında!

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2020’nin ocak ayında ani bir kararla İngiltere’yi ve kraliyet ailesini terk etmeye karar veren ve Meghan Markle’ın memleketi ABD’ye taşınan Sussex’ler, 3 yıldır verdikleri bu karar ve sonrasında yaşananlar yüzünden manşetlerden inmiyor.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın “Biz daha fazla ilgi istemiyoruz, basında sürekli yer almak hoşumuza gitmiyor; daha sakin ve sade bir hayatın peşindeyiz” diyerek verdikleri kararda Meghan Markle’ın Buckingham Sarayı’nda sürekli ayrımcılığa uğramasının ve ona yönelen nefretin etkili olduğunu söyleyen çift, son 3 senedir sanki bu sözleri hiç söylememiş gibi davranmaya devam ediyor.

Harry ve Meghan Spotify anlaşmalarını kaybettikten ve mali durumları sorgu altına alınmışken yaşananlardan pek de etkilenmemiş gibi gülümseyerek fotoğraf vermeye devam ediyor

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Amerika’ya yerleştiklerinden beri medyanın en çok ilgilendiği ve yer verdiği ünlüler olmaya devam eden Harry ve Meghan, verdikleri röportajlar, hayat hikâyelerini ve kraliyet ailesi içinde çektikleri eziyetleri anlatan belgesel ve Harry’nin çok ses getiren Spare (Yedek) adlı biyografi kitabıyla manşetlerden inmiyor.

Üstelik “sadeleşmek” istediğini söyleyen Harry ve Meghan, Amerikan sosyetesinin en gözde semtlerinden Montecino’dan kendilerine saray yavrusu gibi bir malikane almış ve lüks yaşantılarına devam ettikleri için bir sürü borcun altına girmişti. Çiftin kurduğu medya şirketinin Spotify ile yaptığı 20 milyon dolarlık anlaşma iptal edilince ortalık yeniden karıştı.

Prens Harry California'daki 4 Temmuz kutlamalarında küçük kızı Lilibet'le görüntülendi

Sürekli eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve 3 yıldır oynadıkları mağduriyet kartları ellerinde kalan Harry ve Meghan’ın yaşadıkları gösterişli hayatı karşılayacak yeni iş anlaşmalarının peşine düştüğü ortaya atılmıştı. Meghan Markle’ın Hollywood’un en büyük menajerlik ajansı ve en becerikli menajeriyle anlaştığı ve ününü paraya çevirebilmek için kolları sıvadığı ortaya çıkmıştı.

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Konu hakkında yorum yapmaktan kaçınan Harry ve Meghan çifti geçen hafta sonu gayet neşeli bir şekilde Santa Barbara turu atarken görüntülendi. Çift günlerdir devam eden 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında da yerini almayı ihmal etmedi.

Lilibet'in fotoğraflarını görenler Prens Harry'nin 2 yaşındayken annesi Diana'nın kucağında çekilen bu fotoğrafını anımsadı... Tam adı Lilibet Diana olan minik prenses hem büyük babaannesi Kraliçe Elizabeth'in hem de babaannesi Diana'nın adını taşıyor

Evlerinin bulunduğu California, Montecino’daki 4 Temmuz kutlamalarına katılan Prens Harry, kucağında 2 yaşındaki kızı Prenses Lilibet’i tutarken görüntülendi. Harry, yeşil gömleği, kot pantolonu ve beyzbol şapkasıyla rahat bir görünüm sergilerken 2 yaşındaki minik prenses çiçekli elbisesi, kırmızı ayakkabılar ve iki yandan toplanmış saçları ile kutlama yürüyüşünün en tatlı katılımcılarından oldu.

Llibet'in babası Prens Harry'ye olan benzerliği dikkat çekti

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Prenses Lilibet’in uzayan saçlarının aynı babası Harry gibi kızıl olması dikkatlerden kaçmadı. Baba kızın fotoğraflardaki hali, Prens Harry’nin tam olarak aynı yaştayken annesi Prenses Diana ve babası Charles ile olan fotoğraflarına benzetildi. Anne ve babası ABD’ye yerleştikten sonra orada doğan İngiliz kraliyetinin küçük prensesi 4 Temmuz kutlamalarında görüntülenince “İngiliz prenses artık iyice Amerikalı oldu” yorumları yapıldı.

İngiltere tahtı için 6. ve 7. sıradaki varisler olan Archie ve Lilibet doğmadan önce anneleri Meghan Markle'ın siyahi kökenlerinden dolayı oldukça çirkin bir "ten rengi" tartışması yaşanmıştı... 4 yaşındaki Prens Archie ve 2 yaşındaki Prenses Lilibet'in babalarına çok benzeyen kızıl saçlı ve beyaz tenli çocuklar olmaları bu ırkçı tavrı gösteren İngilizleri bir hayli rahatlattı

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Harry ve Meghan Markle’ın oğulları Prens Archie 2019’da, çiftin evlenmesinden 1 sene sonra Londra’da doğmuştu. Hem Kraliçe Elizabeth’in hem de babaannesi Diana’nın adını taşıyan Lilibet ise 2021’de Santa Barbara’da dünyaya geldi. Lilibet, Amerika’da doğmasına rağmen Kral III. Charles’ın torunu olarak hâlâ taht için 7. sıradaki varis olmaya ve Prenses unvanı taşımaya devam ediyor.