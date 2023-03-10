Meghan Markle’ın yüzünde güller açıyor: Çocukları prens ve prenses unvanı alan küskün Sussex’ler İngiltere yolcusu mu olacaklar?

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İngiltere Kralı Charles’ın küçük oğlu Prens Harry koluna Amerikalı aktris Meghan Markle’ı takıp saraya ailesiyle tanıştırmaya getirdiğinde herkesi büyük bir heyecan sarmış, bu sıra dışı gelin adayı ve saray için alışılmadık durum hem İngiltere’de hem de kraliyet ailesinin yaşantısını takip eden dünyada büyük bir heyecanla karşılanmıştı.

HEYECANLI BAŞLAYAN HİKÂYE KÂBUSA DÖNDÜ

Ancak çift evlendikten ve Meghan Markle kraliyet ailesine resmen üye olduktan sonra bu heyecan yerini büyük tartışmalara ve hatta kavgalara bıraktı. Daha önce evlenip boşanmış olan, Harry’den birkaç yaş büyük bu kadın gerek konumu gerekse annesinin siyah olması nedeniyle sarayda da halkın içinde de bir türlü rahat edemedi. Üstelik kendisinden bir önceki gelin yani Prens William’ın eşi Kate Middleton’la anlaşamadıkları; iki kardeş Harry ve William’ın da bu sebepten aralarının bozulduğu iddia edildi.

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Bir süre pembe dizi gibi herkesin takip ettiği bu söylentiler Harry ve Meghan’ın evlilikleri ilerlerken, hem de iki çocuk sahibi olmuşken bir anda sarayı, unvanlarını, bu unvanların gerektirdiği görev ve sorumlulukları reddederek Amerika’ya taşınacaklarını açıklamalarıyla gerçeğe dönüştü. Başta büyük tepki toplayan bu kararın ardından o sırada henüz hayatta olan Kraliçe II. Elizabeth’in çifte izin vermesi ve mutluluklar dilemesiyle her şey yatıştı. Elizabeth geçen eylülde hayatını kaybedip Harry’nin babası Charles kral olduğunda yaptığı konuşmada Amerika’ya göçen oğlu ve gelinine şans dilemesi ise ailenin her şeye rağmen çifti affederek yoluna devam etmek istediğinin işareti sayıldı.

İLGİ İSTEMİYORUZ DEDİLER, İLGİNİN ODAĞI OLDULAR

Ancak kraliyet üyesi oldukları için üzerlerinden hiç çekilmeyen spot ışıklarından, ilgiden ve tartışmalardan uzak kalmak istedikleri için ülkeyi terk eden Harry ve Meghan ne hikmetse Amerika’ya gittikleri günden bugüne hep bir şekilde ilgi odağı olmak için çırpınıp durdular. Sürekli olarak ekranlarda ya da yazılı basında röportajları yayınlanan çift sürekli kraliyet ailesi aleyhine konuştu, sarayın çok özel sırlarını açık etti, yetmezmiş gibi ailenin önde gelen üyelerinin hepsini ırkçılık, ayırımcılık ve daha birçok ciddi suçlamaya konu etti.

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Bunlar yeterince skandal yaratmamış gibi hayatlarının belgeselini çektiren ve bu diziyi dünyanın en büyük dijital platformuna satan saray kaçkınları Harry’nin kaleme aldığı ve kendi hayatını anlattığı Spare kitabıyla da büyük bir fırtına kopardı. Tüm bu yaşananların ardından oluşan genel kanıya göre çift Buckingham Sarayı ve aileleriyle olan bütün bağını koparmıştı ve bir daha asla geri dön(e)meyeceklerdi. Üstelik Charles’ın taç giyme töreni yaklaşıyordu ve Harry ve Meghan Markle bu törene de gölge düşürecek korkusu herkesi sarmıştı.

VAFTİZ TÖRENİNDEN SONRA GELEN HABER ŞAŞIRTTI

İşte bu yoğun kraliyet gündeminin ortasında gelen haber herkesi şaşırttı. Harry ve Meghan’ın 3 yaşındaki oğulları Archie ve 21 aylık kızları Lilibet nihayet Buckingham Sarayı tarafından resmen prens ve prenses olarak tanındı ve unvanları onaylanarak sarayın resmi internet sitesinde yayınlandı. Aslında çocuklar doğduklarında bu unvanlar Kraliçe Elizabeth tarafından kendilerine bahşedilmiş, annesinin ölümünün ardından tahta çıkan dedeleri Charles da bu unvanları onaylamıştı. Ancak 2022’nin sonlarında netleşen bu durum bir türlü resmiyet kazanmadı ve çocukların unvanları sarayın sitesinde ‘master ve miss’ olarak kaldı. Yani çocuklar sadece soylu oldukları için isimlerinin başına beyefendi ve hanımefendi ibareleri kondu.

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Tam da minik Lilibet, Amerika’da, annesinin memleketinde vaftiz edildikten sonra Buckingham Sarayı nihayet prens ve prenseslik unvanlarını resmileştirdi, sitede güncelleme yapıldı ve Archie’yle küçük kardeşi Lilibet nihayet resmen prens ve prenses sayıldı. Durum kraliyetin Harry ve Meghan’a uzattığı son zeytin dalı ve barışma adımı olarak nitelendirildi.

TAÇ GİYME TÖRENİNE DAVET EDİLECEKLER İDDİALARI

Bu resmi güncellemenin ardından Harry ve Meghan’ın resmi temsilcileri sert sayılabilecek bir açıklama yaptılar ve bu unvanların Archie ve Lilibet için ‘doğum hakkı’ olduğunu söyleyerek kardeşlerin zaten birer prens ve prenses olarak doğduklarının altını çizdiler. Yani aslında zeytin dalı bir kez daha Harry ve Meghan tarafından kırılmış, kırılmadıysa da zedelenmiş oldu. Ama bu herkesin bir tiyatro oyunu gibi izlediği bu dramanın son halkası değil…

Kral babası küçük oğluna son kez zeytin dalı uzattı

Unvan güncellemesinin ardından saray kaynaklarından sızan son iddialara göre Harry ve Meghan Charles’ın 6 Mayıs’ta gerçekleşecek taç giyme törenine resmi bir davet alacaklar. Herkes çiftin bu törene asla çağırılmayacağını hatta Buckingham Sarayı’na bir daha adım atamayacağını düşünse de aile onlara son bir şans daha tanımayı düşünüyor. Hazırlıkları şimdiden başlayan taç giyme töreni için görevlendirilen lojistik hizmetler görevlilerine davetli listesine Sussex Dükü ve Düşesi için ekleme yapılması ve hazırlıkların Harry ve Meghan törene katılacakmış gibi devam ettirilmesi talimatı verildi.

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HAZIRLIKLAR İÇİN TALİMAT VERİLMİŞ

Saraydan gelen bu davet karşısında Harry ve Meghan henüz bir karar vermiş ya da açıklama yapmış değil. Zaten Spare kitabında yazdıkları yüzünden ağabeyi William’la neredeyse kanlı bıçaklı hale gelen Harry’nin taç giyme töreninde aile üyeleriyle karşılaşınca neler olacağı da büyük bir muamma. Ya da görümcesi Kate için pek de hoş sözler söylememiş olan Meghan nasıl protokol gereği Kate Middleton’la yan yana gelecek ve ikili hiçbir şey olmamış gibi objektiflere bakarak gülümseyecek kimse bilmiyor…

Meghan Markle Kadınlar Günü'nde kız arkadaşlarıyla yemeğe çıktı

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Ama bildiğimiz bir şey var ki çocukları prens ve prenses olan ve saraya davet alacağı neredeyse kesinleşen Meghan Markle bu durumdan oldukça hoşnut. Hatta Sussex Düşesinin ajanslara düşen fotoğraflarına bakınca hoşnutluğunu ‘sevinçten ağzı kulaklarında’ diye yorumlamak oldukça mümkün. Kocasının kitabı piyasaya çıktıktan sonra neredeyse bir ay boyunca kopan fırtınadan dolayı ortalarda gözükmemeye çok dikkat eden Markle, Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldiği arkadaşlarıyla çıktığı yemekte o kadar neşeliydi ki herkes bunu gelen son haberlere bağladı.

MEGHAN'IN YÜZÜNDE GÜLLER AÇIYOR

Baştan aşağı siyahlara bürünen, saçını topuz yapan ve siyah güneş gözlükleriyle oldukça havalı görünen Markle’ın giyim kuşamı da elbette hemen masaya yatırıldı. Markle’ın beyaz Valentino terlikleri 540, siyah beyaz Chanel çantası 6 bin, kaşmir Max Mara marka ceketi 3 bin 300 ve son olark da Valentino güneş gözlükleri 180 pound değerindeydi. Zaten Harry ve Meghan çifti kızları Lilibet’i de California’daki 11 milyon dolarlık malikânelerinde vaftiz ettirmişti. Bunlar, sarayın unvanlarını da sağlayacağı maddi getirileri de istemiyoruz diyen bir çift için oldukça dikkat çekici harcamalar olarak değerlendirildi. Sussex Düşesi Meghan üzerinde adeta bir servet taşıyor

PEKİ YA BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?

Çiftin saraydan destek almadan yaşadığı bu lüks hayatın kaynağınınsa yaptıkları dizi, kitap, röportaj benzeri anlaşmalardan geldiği ve Harry’yle Meghan’ın içinde yüzdükleri saray draması ve kraliyet ailesini sürekli kötülemeleri olduğu ve bu durumu maddi kazanca çevirdikleri konuşuluyor. Herkese ‘bu ne perhiz bu ne lahana turşusu’ dedirten bu gerçeklerin ışığında çiftin yine de Buckingham Sarayı’na, sadece taç giyme töreni için bile olsa, geri dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.