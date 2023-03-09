Kral Charles’tan Harry ve Meghan’a zeytin dalı: Archie ve Lilibet’e prens ve prenses unvanları nihayet verildi

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Sussex Dükü Harry ve Sussex Düşesi Meghan başta kendilerine bu unvanları veren Kraliçe II. Elizabeth olmak üzere kraliyet ailesindeki herkese sırt çevirerek saraydan ayrılmış; özellikle Meghan Markle üzerinde yoğunlaşan tartışmalardan uzak kalabilmek için kıta değiştirmişlerdi.

İPLER AMERİKA YOLCULUĞUYLA ÇOKTAN KOPMUŞTU

Bu ayrılığın ardından hep daha sakin, sıradan ve spot ışıklarından uzak bir yaşam arzuladıklarını söylemiş olsalar da Amerika’ya yerleştikleri günden itibaren sürekli kraliyet, sarayın içinde, kapalı kapılar ardında yaşananlar, evlilikleri ve ailenin geri kalanından gördükleri baskı ve eziyetler gibi konular hakkında konuşmaktan hiç vazgeçmediler.

Prens Archie

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Röportajlar birbirini kovaladı, davetlerin ve kırmızı halıların aranan isimleri oldular ve bunlar yetmezmiş gibi önce kendi belgesellerini çektirip tüm sırları ortaya döktüler. Üstüne bir de Prens Harry’nin kendi hayatını anlattığı kitabı Spare piyasaya sürüldü. 2002’nin son ayları ve 2023’ün başları Harry & Meghan çifti ve kraliyet ailesinin geri kalanı arasında tüm iplerin koptuğu bir zaman dilimi oldu.

LILIBET VAFTİZ EDİLDİ

Büyük fırtınalar koparan belgesel ve hemen ardından gelen kitabın yarattığı fırtına şiddetli oldu. Ancak bir süre sonra ortalık sakinleşti; Harry ve Meghan adeta sahneden çekildi ve sürekli olarak kriz yaratmaya ara verdi. Geçen hafta sonuna kadar Buckingham Sarayı da Harry & Meghan cephesi de sakindi. Ta ki çiftin ikinci çocuğu, kraliyet torunu kızları Lilibet’in vaftiz törenine kadar…

Prenses Lilibet

Prens Harry ve Meghan Markle’ın temsilcileri yaptıkları duyuruda Lilibet’in, çiftin California’daki evinde vaftiz edildiğini duyurdu. Törene davet edilmiş olmalarına rağmen Kral Charles ve eşi Camilla, Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton törene katılmadı. Buna da elbette kimse şaşırmadı. Törende Meghan Markle’ın annesi Doria Ragland, Lilibet’in vaftiz babası oyuncu Tyler Perry ve ismi açıklanmayan vaftiz annesi vardı. Ama birkaç gün önce bu vaftiz töreninden daha çok dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

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UNVANLAR ONAYLANMIŞ AMA VERİLMEMİŞTİ

Hem kraliyet uzmanlarının hem de basının “Kral Charles’tan küskün olduğu oğlu Harry’ye zeytin dalı” olarak yorumladığı bu gelişmeye göre Archie ve Lilibet’e Buckingham Sarayı tarafından ‘prens ve prenses’ unvanları verildi. Aslında bu iki küçük çocuk zaten Prens olan babalarından dolayı zaten bu unvanlarla doğmuşlar, Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra tahta geçen dedeleri Kral Charles tarafından da bu unvanları onaylanmıştı.

Ancak muhtemelen birkaç yıldır devam eden Harry & Meghan - Buckingham Sarayı kavgası nedeniyle bu unvanlar resmileşmemiş; sarayın internet sitesinde Archie ve Lilibet’in unvanları ‘Master Archie ve Miss Lilibet’ olarak kalmıştı. Hatta kimi kraliyet uzmanları Harry ve Meghan çiftinin çocuklarının hiçbir zaman hak ettikleri unvanları alamayacağından korktuklarını iddia etmişti. Çiftin bu korkusu Buckingham Sarayı’nın resmi internet sitesinde Archie ve Lilibet’in ‘Prens Archie ve Prenses Lilibet’ olarak yer almaya başlamalarıyla birlikte sona erdi.

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ONLAR ARTIK PRENS VE PRENSES OLDULAR

Harry ve Meghan Markle’ın temsilcileri tarafından yapılan açıklamada çiftin bu unvan ‘güncellemesinden’ duydukları mutluluk dile getirilirken geleneksel olarak kullanılan bu unvanların çocukların gündelik yaşantılarında yer almayacağı ancak resmi olarak gerekli görülen durumlarda kullanılacağı belirtildi.

Bundan böyle 3 yaşındaki Archie ve 21 aylık Lilibet Diana üyesi oldukları ailedeki diğer çocuklar gibi prens ve prenses olarak anılacaklar. Bunun neden Charles’ın tahta çıktığı eylül ayında değil de şimdi yapıldığı ise elbette soru işaretlerine neden oldu. Çünkü Kral Charles daha çok kısa bir süre önce Harry ve Meghan’dan Winsdor’da evleri olarak kullandıkları Frogmore Cottage adı verilen konutu boşaltmalarını istemişti. CHARLES EVLERİNDEN KOVDU AMA...

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Bu ‘kovulma’ olarak nitelendirilen olaydan sonra Harry’nin aile içinde artık hiç yeri kalmadığı ve geri dönüşün mümkün olmadığı yorumları yapıldı. Ancak yeni unvan hamlesinin gelmesi Charles’ın küçük oğluna son kez barış çağrısı yapıp zeytin dalı uzatması olarak algılandı. Çünkü tüm bu yaşananların ortasında bir gerçek daha ortaya çıkmıştı:

Hem Buckingham Sarayı kaynakları hem de Harry ve Meghan’ın temsilcileri, çiftin 6 Mayıs’ta gerçekleşecek Kral Charles’ın taht giyme törenine davet edildiğini doğruladı. Bu davetin gerçekleşmeme olasılığı da vardı ve Harry’yle Meghan’ın davet edilmemesi artık geri dönüşün mümkün olmayacağının en büyük kanıtı haline gelecekti. Kral Charles'ın bu unvan değişikliğini resmileştirmek için bu kadar beklemesinin sebebinin de Harry & Meghan belgeselini ve Harry'nin yazdığı spare kitabını görmek istemesi olduğu konuşuldu. SON SORU: TAÇ GİYME TÖRENİ NE OLACAK?

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Şimdilik resmi davet geldiğine göre kapılar tamamen kapanmış değil. Ama Harry ve Meghan’ın bu davete icabet edip İngiltere’ye gitme ihtimalleri var mı bu da bilinmiyor. Artık herkes nefesini tutmuş kraliyet ailesinin hiçbir karşıt cephesinden 6 Mayıs’a kadar herhangi bir kriz yaratacak açıklama ya da hamle gelmemesini bekliyor.