Kocasıyla birlikte Amerika’ya kaçmıştı… Kraliyet ailesi Meghan Markle’ın dizisindeki sözlerini sildirip kendi yazmış

Haberin Devamı

Tüm bu alışılmamış durumların üzerine bir de gelin adayı çok izlenen bir dizinin başrollerinden birini oynayınca İngiltere’de ortalık kelimenin tam anlamıyla karışmış, ünlü Amerikalı gelin Harry’yle ilişkisi ortaya çıkar çıkmaz büyük tartışmalara konu olmuştu.





AİLEYE HOLLYWOOD’DAN GELİN GELİNCE İNGİLTERE’DE İŞLER KARIŞMIŞTI

Zaten bu tartışmalar giderek büyüyünce Harry ve Meghan artık evlenip çocuk çocuğa karışmış olsalar bile koca ülkeye sığamaz hale geldiler. Dedikodular, saraydan sürekli basına sızan haberler, doğan ve doğacak çocuklarının ten rengi derken epey çirkin bir kavganın ortasında kaldılar.

Haberin Devamı

Ve en sonunda da biz artık böyle yaşayamıyoruz, bizi rahat bırakın diyerek soluğu Meghan’ın memleketi ABD’de aldılar. 2020’deki bu meşhur ülke değiştirme hamlesinin ardından da konu kapanmadı. Ünlü çift kraliyet ailesine akıl almaz suçlamalar yönelttiler ve bu gerilimli yılların ardından aileyle tüm bağlarını koparttılar.

Meghan Markle Prens Harry'yle evlenmeden önce çok izlenen Suits dizisinde oynuyordu: Kraliyete gelin gittikten sonraysa hayatı tamamen değişti

Tüm bu olup bitenin arasında Meghan Markle hep suçlanan, sevilmeyen, tavırları antipatik bulunup tepki toplayan taraf oldu. İngilizler sevgili küçük prenslerini onlardan kopardığı için bu istenmeyen geline düşman kesildi. Ancak Harry karısına destek çıkmaktan ve onun gibi gözünü yazarlık, belgesel kahramanlığı, film prodüktörlüğü gibi işlere çevirmekten vazgeçmeyince onun da halkın gözündeki sempatisi kayboldu. Dizinin yaratıcısı Aaron Korsh kraliyet ailesinin Meghan markle'ın repliklerine müdahale ettiğini ve değiştirdiğni söyledi ve adeta yer yerinden oynadı

Haberin Devamı

ŞİMDİLERDE HOLLYWOOD’A DÖNECEK DENİYOR: ÇOK İZLENEN DİZİDE BAŞROLDEYDİ

Bugünlerde gözünü yeniden Hollywood’a çevirdiği konuşulan ve gösteri dünyasında gerek oyuncu gerekse internet ünlüsü olarak ses getirmek için çalışmalarını hızlandıran Meghan Markle’la ilgili son haberse herkesi adeta şaşkına çevirdi. Artık tüm dünyanın malumu olduğu gibi kraliyet gelini Meghan Markle 2011’den 2019’a kadar yayınlanan ve çok izlenen bir hukuk dizisi olan Suits’te başrol oynamıştı.

Meghan Markle dizide rol arkadaşı Patrick J. Adams'la aşk yaşamış ve evlenmişti

Dizinin kadrosuna seçildiğinde tanınmayan bir aktris olan Meghan, dizide bir avukat yardımcısıyken avukat olan Rachel Zane’i canlandırmıştı. Dizi 2019’da sona erdi ancak Meghan Markle diziden 7. sezonun sonunda yani 2017’de ayrıldı. Onu dünyaya tanıtan ve kariyerinde en büyük yere sahip olan diziden gidişi de hayatına Prens Harry girdiği için oldu.

Haberin Devamı

2018’DE EVLENDİLER AMA İŞİN BİR DE ÖNCESİ VAR

Harry ve Meghan 2018’de nisan ayında evlenmişti. İlişkileri de resmi kraliyet kaynakları tarafından duyurulmuş ve aileye yeni katılacak gelin halka onların istediği şekilde takdim edilmişti. Ancak Harry ve Meghan’ın tanışmaları ve aşk yaşamaya başlamaları 2016 yılına dayanıyordu. İngilizler Hollywood'dan gelin gelecek Meghan'ın gelinliğinin nasıl olacağını çok merak etmişti: Ve bunu anlamak için de dizdeki düğün sahnesine bakıp fikir edinmeye çalışmıştı

HARRY VE MEGHAN TANIŞTIKLARINDA MEGHAN ÜNÜNÜN DORUĞUNDAYDI

Yani Meghan’ın Suits’te başrol oynadığı ve ününün doruğundan olduğu döneme. İşte tam da bu noktada kraliyet ailesi devreye girdi ve hemen oyuncu gelinin durumuyla ilgili önlemler devreye girdi. Bunu diyen biz değiliz; bizzat dizinin yaratıcısı Aaron Korsh. Meghan Markle’ın Hollywood’a geri dönmeyi kafasına koyduğunun konuşulduğu bu günlerde Hollywood Reporter’a röportaj veren Aaron Korsh, Meghan Markle ve kraliyet ailesiyle ilgili bugüne kadar duyulmamış bir gerçeği ilk kez anlattı. Kraliyet ailesinden biri ya da birileri Meghan Harry'nin hayatına girdikten sonra dizinin senaryosuna müdahale etmeye başladı... Geleceğin prensesinin ağzından çıkmasının uygun olmadığı düşünülen replikler daha uygun olanlarıyla değiştirildi

Haberin Devamı

HARRY HAYATINA GİRDİKTEN 1 YIL SONRA DİZİDEN AYRILMIŞTI

Aaron Korsh, Meghan Markle’ın Prens Harry’yle ilişkiye başladığı 2016’dan itibaren dizideki repliklerinin kraliyet ailesi tarafından değiştirildiğini, İngiliz monarşisinin dizinin senaryosuna ve Meghan Markle’ın ağzından çıkan sözlere müdahale ederek istedikleri gibi şekil verdiklerini anlattı. Zaten bu müdahalelerin ardından Meghan Markle diziden 2017’de ayrılmış ve bir prensle evleneceği için oyunculuk kariyerini geride bırakmayı seçmişti. Zaten tüm bunlar olup bittikten sonra 2017'de Meghan diziden ayrıldı ve oyunculuk kraiyerini geride bırakmak zorunda kaldı

Haberin Devamı

“KRALİYET DİZİYE MÜDAHALE ETTİ” DEYİP BOMBAYI PATLATTI AMA BUNU KİMİN YAPTIĞINI SÖYLEMEDİ

Aaron Korsh, dizinin senaryosunun kraliyet ailesinin eline nasıl geçtiğini aradan geçen yıllara rağmen hâlâ bilmediğini de sözlerine ekledi. Meghan Markle’ın canlandırdığı Rachel Zane karakteri kraliyet uygun görülmeyen bir şey söyleyeceği zaman sözü daha “uygun” şeylerle değiştiriliyordu. Ve yapım ekibinin önüne bu hali geliyordu. Korsh bu değişiklikleri kimin yaptığını bilmiyor. Ancak durumun dizinin çekim süreçlerinde onlara zorluklar çıkardığını da ekliyor.

DEĞİŞİKLİKLERİ EKİBE İLETEN MEGHAN DEĞİLDİ

Meghan Markle’ın anlaşılan bu durumdan haberi yoktu. Çünkü Aaron Korsh değişikliklerin, yeni yazılan repliklerin Meghan’dan gelmediğini biliyor. Yani istenmeyen gelin rolüne hazırlanırken muhtemelen hiçbir şeyden habersizce söyleyeceği cümleleri ezberleyip kamera karşısına geçiyordu. Aaron Korsh, o günlerde bu işleri Meghan’ın menajeri ya da dizinin yapım ekibinden birinin sessizce hallettiğini düşünüyor. Meghan 2018'de Harry'yle evlendi ve geçmişinin, mesleğinin ve kökeninin onun peşinden gelmeyeceğini düşündü ama çok yanıldığını kısa bir süre sonra anladı

HARRY ASLINDA HER ŞEYİ KİTABINDA YAZMIŞ!

Prens Harry'nin Ocak 2023'te çıkan Spare adlı anı kitabında, Meghan’ın diziyle yollarını ayırma kararını anlatırken aslında bu konuya da üstü kapalı olarak değinmişti. Dizi yazarlarının “saray iletişim ekibinin” müdahalesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı prensin kitabında açıkça yazılı. Harry karısının onunla evlenmek için yaptığı fedakarlığı anlatmak isterken bu epeydir saklanan sırrı bakın nasıl açığa çıkarmış:

"Meg yedi sezonun ardından evini, eşyalarını topladı ve Suits'teki rolünü bıraktı. Bu onun için zor bir andı çünkü diziyi seviyordu, oynadığı karakteri seviyordu, oyuncuları ve ekibi seviyordu ve dizinin çekildiği Kanada'yı seviyordu. Öte yandan, oradaki yaşam, özellikle de setteki durumu artık dayanılmaz hale gelmişti. Dizi yazarları hayal kırıklığına uğramıştı çünkü saray iletişim ekibi tarafından sık sık diyalog satırlarını, karakterinin ne yapacağını, nasıl davranacağını değiştirmeleri tavsiye ediliyordu.”