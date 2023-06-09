Prens Harry babası Kral Charles’a hediye konusunda “uyarı” yaptı ama kraliyet ailesi Prenses Lilibet’in doğum gününü kutlamadı bile

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TAÇ GİYME TÖRENİ "GÜMBÜRTÜSÜ" TAM BİTTİ DERKEN

Kral Charles’ın III. Charles olarak taç giydiği törenin yankıları neredeyse haftalarca devam etmişti. 6 Mayıs’ta gerçekleşen törene eşi Meghan Markle’la birlikte davet edilen Harry, İngiltere’ye tek başına gitti. ABD’ye yerleştikleri günden beri aileyle araları her geçen gün daha açılan çift daha fazla skandal haberine malzeme olmak istememişlerdi belli ki.

Harry, kral babasını hayatının en önemli gününde yalnız bırakmak istemedi ancak törende dışlandı, görmezden gelindi ve aileden sadece birkaç kişi onunla konuşmaya tenezzül etti. Harry de zaten bunları yaşayacağının farkında olarak gitmişti yuvasına. Ancak küskün prens zaten pek de istenmediği bu yuvadan geldiği gibi jet hızıyla ayrıldı.

Harry ve Meghan'ın ve elbette çocuklarının da bu meşhur kraliyet pozları arasında yeri olmayacak...

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KÜÇÜK PRENS DEDESİNİN TAÇ GİYDİĞİ GÜN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Çünkü oğlunun babasının taç giyme töreniyle aynı güne gelen doğum gününe yetişmeye çalışıyordu. Tam adı Archie Harrison Mountbatten-Windsor olan ve kraliyet ailesinde ve resmi belgelerde Sussex Prensi Archie olarak tanınan Archie, dedesinin taç giydiği gün 4 yaşına girdi. Prenslik unvanı ancak birkaç ay önce resmen duyurulan Archie, İngiltere tahtının altıncı sıradaki varisi. Harry ve Meghan, taç giyme törenini gölgelememek için oğullarının doğum gününü pek de öne çıkarmamaya gayret ettiler.

Prens Archie doğduğunda henüz fırtınalar kopmamıştı... Lilibet ise bu konuda pek ağabeyi kadar şanslı olamadı

Archie’den bir ay sonra da Harry ve Meghan’ın kızı Lilibet Diana Mountbatten-Windsor’un yani Sussex Prensesi Lilibet’in doğum günü geldi çattı. 4 Haziran’daki doğum günü kutlaması basına “Lilibet’e Amerikan usulü doğum günü partisi” şeklinde yansıdı. Lilibet’in, tıpkı ilki gibi, 2. yaş günü de anne ve babasının Amerika’daki arkadaşları ve yakın çevresiyle birlikte sade ve küçük bir törenle kutlandı.

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PRENSES LILIBET ARTIK 2 YAŞINDA!

Son birkaç gündür İngiliz bir tabloid gazetesine karşı açtığı davada ifade vermek için İngiltere’de bulunan prens Harry, ailesinin yanına California’ya bugün döndü. Harry, ailesiyle birlikte Amerika’ya yerleştikten sonra yasa dışı bilgi toplama, telefon dinleme gibi suçlamalarla açtığı davalarda tanık kürsüsüne de çıktı. Ve böylelikle 100 yıldan fazla süredir bir mahkemede tanık olarak dinlenen en üst düzey kraliyet ailesi üyesi olmayı da başardı.

Hem Kraliçe Elizabeth'in hem de babaannesi Diana'nın adını taşıyan minik Lilibet 2. yaş gününü kutladı

Harry’nin birkaç gün boyunca İngiltere’de olması ve kral babası tarafından elinden alınan resmi kraliyet konutu Frogmore Cottage’de son kez kalması büyük yankı buldu. Kraliyet tarafından Harry ve Meghan’a verilmiş bu konut Harry’nin Spare adlı büyük fırtınalar koparan anı kitabından sonra Charles tarafından oğlundan geri alınmıştı. Harry, mahkemede ifade verdi ve birkaç günü ülkesinde geçirdi. Ancak bu süre içinde babası ya da ağabeyi prens William’la görüşüp görüşmediği bilinmiyor.

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HARRY İNGİLTERE'YE GELDİĞİNDE BABASI VE AĞABEYİYLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Muhtemelen böyle bir görüşme hiç gerçekleşmedi zaten. Ancak Harry’nin ülkeye ayak basması bile hemen eski defterlerin yeniden açılmasına ve sayısız habere konu oldu. Ok! dergisinin iddiasına göre Harry babası Kral Charles’la görüşmüş ve ona küçük torunu Lilibet’e vermeyi düşündüğü doğum günü hediyesi konusunda bir uyarıda bulunmuş. Habere göre Charles, hem annesi Elizabeth’in hem de eski eşi Diana’nın ismi verilen küçük torunu Lilibet Diana için, oyuncak olarak kullanabileceği özel yapım minik evler almak istemiş. Kral Charles, torununun hem oyun oynayabileceği hem de özel olarak onun için hazırlanmış; ileri de dedesinden hatıra kalacak bir hediye peşindeymiş.

Lilibet'in yaş günü "Amerikan usulü" kutlandı

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Ancak bunun çok maliyetli ve gösterişli bir hediye olacağını düşünen Harry, babasına bu kadar pahalı ve gösterişli olacak bir hediye almaması konusunda uyarıda bulunmuş. Ve kızı için bu hediyeyi istememiş. Ortada dolaşan iddia bu yönde. Ancak ne taç giyme töreninde ne de mahkeme için geldiğinde babasıyla görüşemediği belli olan Harry’nin bu hediye konuşmasını ve uyarısını nasıl, ne şekilde yaptığı bir muamma. Baba – oğul herkesten gizli görüşüyor olabilir mi? Ya da belki yine basının daha önce gündeme getirdiği gibi eposta yoluyla haberleşiyorlardır… Kral dedesi Lilibet'e pahalı ve gösterişli bir yaş günü hediyesi almak istemiş ancak Harry buna karşı çıkmış... sonuçta ortada bir hediye var mı bu bile belli değil

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KRAL BABASINA HEDİYE "UYARISI" YAPTI AMA...

Üstüne üstük bu “hediye” meseleyle birlikte çok daha dikkat çekici bir durum daha gazetelere haber yapıldı. Hem de Harry’nin düşman belediği ve sonuna kadar savaşmaya kararlı olduğu tabloid gazeteleri ve magazin basını tarafından. Küçük Lilibet’in 2. yaş günü kraliyet ailesi tarafından yok sayıldı ve kutlanmadı. Hem de atılan manşetlerde bunun “göz göre göre yapılmadığı” yazıldı. Torunu için özel hediyelerin peşine düşen kral torununu kutlamadı. En azından resmi kanallardan.

Lilibet, Elizabet'le tanıştırıldı ancak bu tanışma saklı gizli yapıldı ve onun kucağında çekilmiş bir fotoğrafı yok, varsa da fotoğraf gizli tutuluyor

Bu yorumlara hemen kraliyet kaynaklarından makul ve mantıklı bir açıklama geldi elbette. İlk söylenen Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla’nın küçük torunları Lilibet’in doğum gününü en içten dilekleriyle kutladıkları ve ona uzun, mutlu ve sağlıklı bir ömür diledikleri oldu. Ancak ne yazık ki Kral ve Kraliçe “aktif görevde olmayan kraliyet ailesi üyeleri” için “resmi” kanallardan kutlama yapmıyorlardı. Ve Lilibet için bu kural bozulmamıştı.

Bu yıl kraliyet, Lilibet'in kutlanmama bahanelerini sıraladı; oldukça da makul gerekçeler öne sürdüler: Ancak ortada aynı gerekçeler varken geçen yıl ailede kutlama coşkusu açıkça yaşanmış...

KÜÇÜK PRENSESİ BU YIL "UNUTTULAR"... PEKİ YA İLK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI?

Yeterince makul bir açıklama değil mi? Oysa Lilibet’in geçen yılki ilk doğum gününde böyle bir durum söz konusu olmamıştı. Ve Harry’yle Meghan, o zaman çoktan Amerika’ya taşınmış ve çoktan “aktif” görevlerini terk etmişlerdi. Son nefesine kadar aile içindeki bu karmaşa ve kavgaların çözüldüğünü görmeyi arzu eden Kraliçe II. Elizabeth torununun çocuğu, kendi adını taşıyan Lilibeth’ti unutmamıştı.

Diğer torunlar bambaşka bir hayat yaşarken Archie ve Lilibet aile tarafından unutuldu

Elizabeth, kendi adını taşıyan ancak Amerika’da doğan Lilibet’le İngiltere’ye getirildiğinde tanışmış; bu buluşmada kraliçenin oldukça duygusal anlar yaşadığı anlatılmıştı. Lilibet, ilk doğum gününde sadece Elizabeth’ten değil, dedesi Charles ve üvey büyükannesi Camilla’dan hatta amcası Prens William ve yengesi Kate Middleton’dan da tebrik aldı. Hem de tüm bu kraliyet ailesi üyelerinin resmi sosyal medya hesaplarından… Bu durum, aile içinde nelerin değiştiği ve gerile gerile epey zorlanan iplerin artık hepten koptuğunun kanıtı olarak algılandı.