Öfkeli ağabeye kral babasından emir gelmiş… Aileyi kurtaran fotoğraflar meğer böyle çekilmiş

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Harry ve Meghan’ın oğlu Archie doğmadan önce ailenin üst düzey üyelerinin bazılarının bebeğin ten renginin koyu olabileceği ihtimalinden korktuklarını söylediklerini Meghan Markle, ABD’ye gittikten sonra Oprah Winfrey’e verdiği röportajda dillendirmişti.

Annesi siyahi olan Markle’a Buckingham Sarayı’nda ırkçılık yapıldığı iddiaları zaten çift evlendiğinden beri konuşuluyordu. Hatta Harry ve Meghan’ın İngiltere’yi terk etme sebeplerinin başında da bu durum geliyordu. Harry ve Meghan’ın kraliyet ailesiyle yaşadıkları büyük sürtüşmeleri kitabında anlatan Omid Scobie, ırkçılık skandalından Elizabeth'in ölününün ardından yaşananlara kadar birçok konuyla ilgili olarak çarpıcı iddiaları kitabında dile getirdi

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IRKÇILIK İDDİALARI YİNE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Omid Scobie, yeni kitabı Endgame’de bu iddiaları yeniden gündeme getirdi. Ancak yasal sıkıntılardan dolayı kitabın İngiltere ve ABD’deki baskılarında bu “ırkçı” aile üyelerinin isimleri verilmedi. Ancak kitabın Hollanda’da yayınlanan baskısında bu kısımda “ten rengi” kaygısını dile getirenlerin Kral Charles ve Kate Middleton olduğu yazılmıştı.

Durum ülkede büyük olay yarattı, saray da basına yansıyanlar yüzünden zor duruma düştü. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplamayan ailenin üst düzey üyeleri yine suskun kaldı. Kitaptaki bomba iddialar bununla da bitmiyordu. Harry ve Meghan İngiltere'yen en son bir çift olarak Elizabeth'in ölümünden sonra gitmişlerdi... Bir daha böyle bir yolculuk yapacakları da düşünülmüyor

ÇOK KONUŞULAN O FOTOĞRAFLARLA İLGİLİ GERÇEKLERİ DE YAZDI

Omid Scobie kitabında, özellikle Harry ve Meghan çiftinin William ve Kate’le yaşadıkları kavgalara odaklanıyor. Sussex’ler Amerika’ya gittiğinden beri sadece bir kere bir araya gelen bu bir zamanların ayrılmaz dörtlüsü; Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından verdikleri fotoğraflarla aralarındaki küslüğün bittiği imajını vermişlerdi.

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Ancak bu çok konuşulan son kitaptaki iddialara göre aslında birbirlerinden artık neredeyse nefret eder hale gelen iki kardeş William ve Harry’yi ve onların birbirleriyle küs eşleri Meghan ve Kate’i, çok sevdikleri kraliçenin ölüm acısı bile bir araya getiremedi…

İki kardeşin ve eşlerinin birbirleriyle küs olmalarına rağmen bir araya gelip bu pozları vermeleri çok konuşulmuştu ancak bu buluşmanın ardında yatan gerçek bir yıl sonra ortaya çıktı

Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından cenaze için İngiltere’ye gelen Meghan ve Harry Windsor Kalesi'nde, siyah yas kıyafetlerine bürünen William ve Kate'e katılmış, iki kardeş ve eşleri yolun kenarına dizilen halkı selamlayarak yol boyunca bir arada yürümüştü.

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O GÜNÜ YAŞATAN ASLINDA KRALIN VERDİĞİ EMİR OLDU

O anların fotoğrafları büyük ses getirdi; babaannelerine duydukları saygı ve sevgi için araları bozuk olan iki kardeşin barıştıkları bile söylendi. Ancak Omid Scobie kitabında, Prens William'a, Prens Harry ve Meghan Markle'la birlikte olması ve o meşhur yürüyüşü yapmasının “emredildiğini” iddia etti.

Birbirinden artık adeta nefret eden iki kardeşi ve eşlerini bir araya getiren meğer Charles'ın oğlu William'a verdiği emirmiş

Yani iki kardeş aslında hiçbir zaman yan yana gelmek istememiş; annesinin ölümünün ardından tahta çıkıp kral olan Charles, büyük oğlu William’a bunu yapmasını emretmişti. Charles’ın kardeşini affetmemeye kararlı olan William’a “gururunu çiğnemesini, duyduğu öfkeyi bir kenara koymasını söylemişti.

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WILLIAM’IN ANINI HARRY VE MEGHAN ÇALMIŞ OLDU

Hatta bu dörtlü buluşma için Harry’ye mesaj atması ve onu bizzat çağırması da William’dan babası tarafından istendi. Kitapta "Charles esasen, William'a gururunu bir kenara bırakmasını ve o gün Windsor'da yas tutanları ve iyi dilekte bulunanları selamlarken kardeşini ve baldızını kendilerine katılmaya davet etmesini söyledi. William istekli değildi. Bu onun halkla buluşma anıydı ama Kral ona baskı yaptı" satırlarına yer verildi. Kate ve Meghan Windsor'daki o yürüyüşten sonra cenaze töreni için de bir araya geldiler ama birbirelerinin yüzlerine bile bakmadılar

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HERKES “BARIŞ” UMUDU SANDI AMA…

Bu buluşma anı, Harry ve Meghan ABD’ye gidip kraliyet ailesi hakkında inanılmaz iddialar ortaya atarak ağabeyi William, onun eşi Kate Middleton ve hatta Kraliçe Camilla ile ilgili düşmanca suçlamalarını ortaya atmalarından sonra ilk kez gerçekleşmişti ve belki de ufukta barış olduğunun işareti sayılmıştı.





BELKİ DE KARDEŞİNE ATTIĞI SON MESAJDI…

Oysa Charles, bu buluşmanın kendisi olmasa asla gerçekleşmeyeceğini biliyordu ve bu yüzden oğluna babası olarak değil ama kral olarak emir vermek zorunda kaldı. William, bu buluşma için artık bir daha yüzüne bile bakmayacağı söylenen kardeşi Harry ‘ye belki de son kez mesaj atmış oldu… Meghan ve Kate birlik pozu verdikleri gün için sonradan "Hayatımızda yapmak zorunda kaldığımız en zor şey demişlerdi

“HAYATIMIZDA YAPMAK ZORUNDA KALDIĞIMIZ EN ZOR ŞEY”

Buckingham Sarayı bu birliğin fotoğraflarının yayınlanmasının önemini bildiği için Harry ve Meghan ve William ve Kate çiftine dostluk pozları vermelerini özellikle tavsiye etmişti. Kitaba yansıyan gerçeklere göre ise birbirlerinden nefret eden iki elti, Meghan ve Kate o gün için daha sonra ağız birliği etmişçesine “Hayatımızda yapmak zorunda kaldığımız en zor şeydi” dediler…