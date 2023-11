Kraliyet ailesinde ırkçılık skandalı! Ünlü sunucu Harry ve Meghan’ın oğlu için ‘ten rengi’ yorumu yapanları açıkladı

Haberin Devamı

Bu kişiler ise röportajdan yaklaşık bir yıl önce İngiltere’yi ve kraliyet ailesini terk edip ABD’ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle’dan başkası değildi. Markle, ses getiren röportaj sırasında kızı Lilibet’e hamileydi ve duygusallaştığı anlarda sık sık büyüyen karnını tutuyordu.

İLK İDDİA SES GETİREN RÖPORTAJDA ORTAYA ATILMIŞTI

Meghan Markle, röportaj esnasında ağlamış; oğlu Archie doğduktan sonra kendini öldürmek istediğini, intihar düşünceleriyle dolduğunu bile itiraf etmişti. Ailenin “istenmeyen” gelini Markle’ı bu noktaya getiren ise hamileliği öğrenildiği ilk günden beri bitmek bilmeyen ırkçılık tartışmalarıydı.

Markle röportajda kraliyet ailesinin en üst düzey üyelerinden bazılarının doğacak bebeğinin ten rengi konusunda endişelerini dile getirdiklerini söyledi. Bu çok ağır itham dünya çapında ses getirdi. Annesi siyah olan Meghan Markle’ın zaten başından beri ailede istenmediği de ima edildi.

"AİLEDEN BİRİLERİ OĞLUMUZUN TEN RENGİ HAKKINDA ENDİŞELİ"

Meghan Markle’ın anlattığına göre bu “üst düzey” aile üyeleri prens Archie daha doğmadan “ya ten rengi koyu olursa” diye korkuya kapılmış, bu düşüncelerini de açıkça dillendirmişti. Aslında evliliklerinin başından beri haklarında sürekli çıkan dedikodulardan bırak Harry ve Meghan için ipler işte o zaman kopmuştu.

Harry ve Meghan Markle'ın bu röportajda kraliyet ailesine yönelttiği ırkçılık suçlamaları 2 yıldır dillerden düşmedi

Meghan Markle, oğlu Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını ileri sürdü. Markle röportajda "Kraliyet ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." dedi. Ten renginin koyu olabileceğinden endişe eden kraliyet ailesinin Archie'ye prens unvanı ve koruma vermeyi reddettiğini de iddia etti.

SÖYLEDİKLERİ HİÇ UNUTULMADI

Meghan bunların Harry'ye kraliyet ailesi üyeleri tarafından söylendiğini iddia etti ancak bu isimlerin kimliklerini aileye daha fazla "zarar vermemek için" açıklamayacağını belirtti. Bu bomba röportajın üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen konu hiç kapanmadı ve Harry ve Meghan’la ilgili tüm tartışmalarda olay gündeme gelmeye devam etti.

Gazeteci ve yazar Omid Scobie’nin yeni kitabı İngiltere ve ABD'de bu ırkçılık tartışmasının odağındaki isimler yazılmadan yayınlandı... Ancak kitabın Hollanda'da yayınlanan halinde isimler açık seçik yer alıyordu

PİYASAYA ÇIKAN YENİ KİTAP ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Daha önce de kraliyet ailesiyle ilgili kitapları yayınlanmış gazeteci ve yazar Omid Scobie’nin yeni kitabı bu konuyla ilgili bölümleri nedeniyle Birleşik Krallık’ta ortalığın bir kez daha ve bu kez hiç görülmemiş şekilde karşımasına yol açtı. “Endgame” adı verilen ve Sussex’ler yani Prens Harry ve Meghan Markle hakkında yazılmış olan kitap bu ırkçılık tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Omid Scobie’nin kitabı ve ortaya atılan iddialar İngiltere'yi karıştırdı

2 yıl önceki röportajda olduğu gibi kraliyet ailesinin Harry ve Meghan’ın oğlu Archie için ırkçı yorumlar yaptığını yazan kitap bu konuda aslında yasal bir engele takıldı ama olay bir başka durum yüzünden kontrolden çıktı. Kitabın İngiltere ve ABD versiyonlarında ırkçı sözler sarf eden iki aile üyesinin kimlikleri belirtilmedi. Çünkü bu iddia bir kitapta bile yer alsa yasal olarak büyük ve oldukça ağır sonuçları var…

"IRKÇILIK YAPAN" İSİMLER İNGİLTERE VE ABD'DE YOK AMA HOLLANDA'DA VAR

Ancak kitabın Hollanda'da satışa sunulan bir versiyonunda bu iki üst düzey kraliyet ailesi üyesinin kimliklerini belirten fazladan bir paragraf yer alıyordu. Durum ortaya çıkınca kitabın Hollanda’da satışa sunulan binlerce kopyasının bu ülkede toplatılması dahi gündeme geldi. Yazar ve yayıncı bunun bir çeviri hatası olduğunu söyledi ancak buna kimse inanmadı.

Harry ve Meghan’a, oğullarının siyah olması, ten renginin koyu görünmesi gibi konularda konuşanların kimlikleri yani isimleri çeviri hatası olarak yansıtılmak istendi. Ancak isimler zaten bir başka dile çevrilmiyordu; üstelik bu iki ismi görenin bu kişileri başka biriyle karıştırma şansı da yok denecek kadar az! Konu iyice çığırından çıkmaya başladıktan sonra yaşananlara sessiz kalamayan isim ise İngiliz televizyonlarının efsane ismi, ünlü sunucu Piers Morgan oldu.

Piers Morgan, YouTube'da yayınlanan "Sansürsüz" adlı programında inanılmaz bir şey yapıp "İngiliz halkının bunu bilmesi gerekiyor" diyerek her şeyi açıkladı

ÜNLÜ SUNUCU İKİ İSMİ DE AÇIKLADI: İNGİLİZ HALKININ BUNU BİLMEYE HAKKI VAR!

Piers Morgan, YouTube’da yayınlanan “Piers Morgan Uncensored” (Piers Morgan’la Sansürsüz) adındaki programında yazar Omid Scobie’nin kitabında adı geçen iki kraliyet üyesinin Kral III. Charles ve William’ın eşi, Galler Prensesi Kate Middleton olduğunu açıkladı!

Kitapta Scobie, 42 yaşındaki Markle'ın kayınpederi Charles'a özel mektuplar yazdığını ve kendisi ile Harry'nin o zamanlar doğmamış olan oğullarının ten rengiyle ilgili "rahatsız edici" konuşmalarda yer aldığı iddia edilen iki kraliyet mensubunun adını verdiğini iddia ediyordu. Kitabında Kraliçe II. Elizabeth'in 2022’nin Eylül 2022'deki ölümünün ardından İngiliz monarşisinin durumunu ele alan Scobie, Archie'nin ten rengini sorguladığı söylenen aile üyelerinin isimlerini hakaret yasaları nedeniyle vermiyor.





İSİMLERİNİ BU ŞEKİLDE ANMAK BÜYÜK SUÇ

Ancak kitap Hollanda’da bu isimler açıkça yazılarak basıldığı için artık ortada büyük bir sorun var. Aslında Piers Morgan için de İngiliz monarşisinin hükümdarı Charles’ın ve gelecekte kraliçe unvanı alacak Kate Mİddleton’ın adını bu şekilde anması taş üstünde taş bırakmayacak bir durum. 58 yaşındaki deneyimli gazeteci Morgan ise tıpkı programının ismindeki gibi bu konuda “sansürsüz” konuşmayı tercih etti.

Piers Morgan programda izleyicilerine "Kraliyet ailesinden herhangi biri tarafından ırkçı yorumlarda bulunulduğuna inanmıyorum” diye seslendi. Ancak İngiliz vatandaşlarının başka bir ülkeden sadece bir avuç okuyucunun istemeden de olsa sahip olduğu bilgileri bilmeye hakkı olduğunu düşündüğünü açıkladı: "Açıkçası, eğer Hollandalılar bir kitapçıya girip bu isimleri görebiliyorlarsa, o zaman sizin de -İngiliz kraliyet ailesine para ödeyen buradaki İngilizler- bunu bilmeye hakkınız var." Kraliyet ailesinin üste düzey üyeleri Harry ve Meghan'ın iddiaları sebebiyle büyük zan altında kaldılar

KRALİYET UZMANLARI: İDDİALAR ASILSIZ, MEGHAN İMTİKAM PEŞİNDE

Bu bomba açıklama dün akşam yayınlandığından beri İngiltere’de herkesi bu konuyu konuşulmaya başladı. Aileden henüz bir açıklama gelmezken kraliyet uzmanları bu iddiayı asılsız bulduklarını açıkladılar. Charles ve Kate Middleton’ın isminin bu şekilde ortaya atılmasının skandal olduğunu söyleyen İngiliz yorumcular bunun Meghan Marke’ın aileden intikam alma planının bir parçası olduğunu söylediler.





HİÇBİR GAZETE BU İKİ İSMİ YAZMADI!

İngiltere’de bugün yayınlanan tüm gazetelerin manşetinde de Piers Morgan’ın yaptığı bu inanılmaz açıklama yer aldı. Tüm gazete ve haber siteleri, web sayfalarında sür manşetten konuya yer verirken hepsi Piers Morgan’ın açıkladığı isimleri yazmama konusunda ortak hareket etti. Yani ortada haber vardı ancak Morgan’ın açıkladığı iki aile üyesinin ismi yoktu.





"KİMLİKLERİNİ AÇIKLAMAMAYI TERCİH EDİYORUZ"

The Independent gazetesi kendi sitesinden yaşananları canlı anlatım sayfasına koydu ve geniş yer verdi. Ancak haberin altına “Çarşamba gecesi, Bay Morgan TV programında iki kraliyet mensubunu teşhis etti. The Independent ise bu iki kişinin kimliğini açıklamamayı tercih ediyor.” ibaresi iliştirildi. Daily Mail, The Telegraph, The Sun gibi ülkenin diğer gazeteleri de habere yer verip isimleri yazmamak konusunda ortak hareket etti.