Babasına o kadınla evlenme diye yalvarmıştı... ‘Karıma bunları söyleyeni oğlum olsa affetmem!’

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Harry'nin bu yılın ocak ayında yayınlanan anı kitabı, kraliyetten ayrılmadan önce saray duvarları ardındaki yaşamını ayrıntılarıyla anlatıyor. Kitapta Prens Harry üvey annesini kendi itibarını arttırmak için özel konuşmaları sızdırmakla suçluyor.

Charles'ın tacını taktıktan sonraki ilk doğum gününde küçük oğlu ve gelini yok... Ailenin 3 yıldır yaşadığı sürece bakınca bu şaşırtıcı bir durum değil elbette

ÜVEY ANNESİ İÇİN "ŞEYTANLA İŞ BİRLİĞİ YAPTILAR" DEMİŞTİ

Kitabın tanıtımı için verdiği röportajlarda Harry, kraliyet ailesinin üyelerini, magazin dünyasında olumlu bir yer edinmek için "şeytanla iş birliğine" suçladı. Buna da Camilla'nın babasıyla yaşadığı ilişkiden sonra İngiliz halkı nezdindeki imajını düzeltme çabalarını örnek gösterdi. Tüm bu iddialar ve kavgalar Kral Charles’ın 75. doğum günü kutlamalarıyla birlikte yeniden alevlendi.

Harry ve Meghan doğum gününe davet edilmedi ancak Kral Charles'ın doğum günü için hazırlanan ve Buckingham Sarayı'nın resmi hesabından paylaşılan kutlama videosunda Harry'ye yer verildi

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Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan Markle’ın, Charles’ın özel doğum günü kutlamaları için İngiltere’ye davet edilip yine de gitmeyecekleri konuşulmuştu. Ancak asıl gerçek çiftin bu kutlamaya hiç davet edilmediğiydi. Prens Harry'nin sözcüsü "Majestelerinin yaklaşan doğum gününe davetle ilgili herhangi bir temas olmadığını" açıkladı. Harry, gerek anı kitabında gerekse ABD'ye gittiğinden beri erdiği röportajlarda üvey annesi Camilla'yı hedef aldı ve hakkında çok ciddi suçlamalar dile getirdi

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BABASININ DOĞUM GÜNÜNE ÇAĞIRILMADI

Kraliyet uzmanları için ise bu durum şaşırtıcı değil, beklenen bir sonuçtu. "The King" kitabının yazarı Christopher Andersen, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada bu ifşaatın kendisini şaşırtmadığını söyledi. Andersen, 39 yaşındaki prensin, kralın sevgili eşi Camilla hakkında yazdığı "Spare" adlı bomba anı kitabıyla geri dönüşü olmayan hasarın çoktan verildiğini belirtti.

Herkesin üzerinde fikir birliği ettiği bir konu: Prens Harry kraliyet ailesi, babası Charles hatta ağabeyi William’la ilgili ne söylerse söylesin bunlar unutulmaya hazır konulardı. Aile içi meseleler aile içinde çözülebilir, deyim yerindeyse kol kırılır, yen içinde kalırdı. Ancak konu Camilla olduğunda Charles için belli ki akan sular duruyor… Harry ve Meghan'ın kraliyet ailesine yönelik eleştirilerinden William ve Kate de elbette nasibini aldı... Ancak kraliyet uzmanların göre tüm bu söylenenler affedilebilecek nitelikteydi... Bir şey hariç

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AFFEDİLEMEYECEK, ÖLÜMCÜL GÜNAHI İŞLEDİ

Kraliyet uzmanları 3 yıldır devam eden kavgada Kral Charles'ın Harry'ye kolayca sırtını dönebileceği konusunda hemfikir. Çünkü Harry affedilemez bir günah işledi: Harry, 'Spare' adlı kitabında Camilla'yı kötüleyerek onu “hikâyenin kötüsü” olarak damgaladı: "Prens William'ı ve monarşiyi istediği kadar yerden yere vurabilirdi ama Kral Charles, Kraliçe Camilla'ya çılgınca, körü körüne bağlı" dedi. Charles kolayca öfkelenir ve kin tutar".

Harry, kitabı için CBS'e verdiği demeçte üvey annesi Camilla için "Bu onu İngiliz basınıyla kurduğu bağlantılar nedeniyle tehlikeli hale getirdi. Her iki tarafta da bilgi alışverişi konusunda açık bir isteklilik vardı. Hiyerarşi üzerine kurulu bir ailede ve kraliçe eşi olma yolunda ilerlerken, geride bırakılan, üzeri çiğnenen insanlar olacaktı. Bu da bendim” demişti.

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BABALARINA EVLENMEMESİ İÇİN YALVARMIŞLAR

Bu yetmezmiş gibi Prens Harry kitapta ayrıca kendisinin ve ağabeyi William'ın, "kötü bir üvey anne" olacağı korkusuyla Camilla ile evlenmemesi için babalarına "yalvardıklarını" söyledi. Kraliçe Camilla hakkındaki iddialar, Charles'ın William ve Harry'nin annesi olan merhum Prenses Diana ile olan evliliğinin şiddetli bir şekilde sona ermesindeki rolü nedeniyle özellikle hassas.

Charles'ın oğlunu geri kalan her şey için affetmeye hazır olduğu ancak karısı Camilla konusunda asla taviz vermediği iddia ediliyor

Prenses Diana, olaylı boşanmalarından önce Camilla'yı Charles ile olan evliliğindeki üçüncü kişi olarak tanımlamıştı. Pek çok İngiliz başlangıçta Camilla'dan uzak dursa ve onu kabullenmese de Camilla çok çeşitli hayır faaliyetlerini üstlenerek hayranlar kazandı ve Charles'ın daha az “havalı” ve modern Britanya ile daha uyumlu görünmesine yardımcı olduğu için takdir edildi. Ailesini bir arada tutmak ve bu yolla da İngiliz halkının sevgi ve onayını kazanmak zorunda olan Kral Charles'ın oğlu Harry'yi affetmek istediği ancak söz konusu Camilla olduğunda bunda zorlandığı söyleniyor

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"ONU SEVMİYORUM AMA MUTLU OLURSA DAHA AZ TEHLİKELİ OLUR"

Babasının 2005 yılında Camilla ile evlenmesi hakkında yazan Harry, "Yakın zamanda beni kendi kişisel halkla ilişkiler zaferi için kurban ettiğine inandığım bir üvey ebeveyn edinme konusunda karmaşık duygular yaşadım" demişti. Ancak yine de babasının mutlu olmasını istediğini yazmıştı: "Komik bir şekilde, Camilla'nın mutlu olmasını bile istedim. Belki mutlu olursa daha az tehlikeli olur?"